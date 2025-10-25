ఆసీస్ను బెంబేలెత్తించిన హర్షిత్ రాణా- భారత్ టార్గెట్ ఎంతంటే?
భారత్ x ఆస్ట్రేలియా మూడో వన్డే- ఆసీస్ 236 ఆలౌట్
Published : October 25, 2025 at 12:36 PM IST
Ind vs Aus 3rd ODI 2025 : సిడ్నీ వేదికగా జరుగుతున్న మూడో వన్డేలో భారత్ బౌలింగ్లో అదరగొట్టింది. ప్రత్యర్థి ఆస్ట్రేలియా జట్టును తొలి ఇన్నింగ్స్లో 46.3 ఓవర్లకు 236 పరుగులకే కట్టడి చేసింది. మ్యాట్ రెన్షా (56 పరుగులు) ఒక్కడే హాఫ్ సెంచరీ సాధించాడు. హర్షిత్ రానా 4 వికెట్లతో సత్తా చాటాడు. టీమ్ఇండియా బౌలర్లలో వాషింగ్టన్ సుందర్ 2, అక్షర్ పటేల్, కుల్దీప్ యదవ్, మహ్మద్ సిరాజ్, ప్రసిద్ధ్ కృష్ణ తలో 1 వికెట్ దక్కించుకున్నారు.
టాస్ నెగ్గి బ్యాటింగ్ ఎంచుకున్న ఆసీస్కు ఓపెనర్లు మిచెల్ మార్ష్ (41 పరుగులు), ట్రావిస్ హెడ్ (29 పరుగులు) మంచి ఆరంభం ఇచ్చారు. ఈ ఇద్దరూ తొలుత నెమ్మదిగానే ఆడినా, తర్వాత పుంజుకున్నారు. దీంతో 8 ఓవర్లకే జట్టు 54/0తో పటిష్ఠంగా నిలిచింది. ఆ తర్వాత ఈ జోడీని సిరాజ్ విడగొట్టాడు. దీంతో తొలి వికెట్కు 61 పరుగుల వద్ద పార్ట్నర్షిప్ బ్రేక్ అయ్యింది. ఆ తర్వాత మార్ష్ను ఆక్షర్ సూపర్ బంతితో బోల్తా కొట్టించాడు.
Innings Break!
A clinical bowling display from #TeamIndia as Australia are bundled out for 236 runs in the 3rd ODI.
Harshit Rana is the pick of bowlers with 4 wickets to his name.
Scorecard - https://t.co/nnAXESYYUk #TeamIndia #AUSvIND #3rdODI pic.twitter.com/HNAkdZYMQe
ఇక మథ్యూ షార్ట్ (30 పరుగులు), రెన్షా కాసేపు నిలకడగా ఆడరు. ఈ జోడీని సుందర్ విడగొట్టాడు. విరాట్ సూపర్ క్యాచ్తో షార్ట్ పెవిలిన్ చేరాడు. ఆ తర్వాత వచ్చిన అలెక్స్ కేరీతో రెన్షా 59 పరుగులు భాగస్వామ్యం నెలకొల్పాడు. ఈ దశలో ఆసీస్ భారీ స్కోర్ సాధించేలా కనిపించింది. కానీ 33.4 ఓవర్ వద్ద రానా బ్రేక్ ఇచ్చాడు. అతడు కేరీని ఔట్ చేశాడు. అప్పడు ఆసీస్ స్కోర్ 183-4. ఆ తర్వాత భారత్ బౌలర్లు పుంజుకున్నారు.
ఐదు ఓవర్లలో గ్యాప్లో 3 వికెట్లు నేలకూల్చారు. వరుసగా రెన్షా, మిచెల్ ఓవెన్ (1), మిచెల్ స్టార్ (2)ను ఔట్ చేశారు. చివర్లో కూపర్ కొనోలి (23 పరుగులు) నథన్ ఎల్లిస్ (16 పరుగులు) స్కోర్ పెంచే ప్రయత్నం చేశారు. దీంతో ఎల్లిస్ను ప్రసిద్ధ్, కొనోలిని రానా పెవిలియన్కు చేర్చారు. చివరగా హేజిల్వుడ్ (0)ను కూడా రానా ఔట్ చేసి ఆసీస్ ఇన్నింగ్స్కు తెర దించాడు.
CLUTCH! ⭐⭐⭐⭐#HarshitRana bags his maiden 4-wicket haul in international cricket as #TeamIndia bowl out Australia in Sydney 👏#AUSvIND 👉 3rd ODI | LIVE NOW 👉 https://t.co/0evPIuANAu pic.twitter.com/JXFhwCDgzX— Star Sports (@StarSportsIndia) October 25, 2025
రోహిత్ సూపర్ రికార్డ్!
కాగా, ఈ మ్యాచ్లో టీమ్ఇండియా సీనియర్ బ్యాటర్ రోహిత్ శర్మ అరుదైన ఘనత అందుకున్నాడు. రానా బౌలింగ్లో ఓవెన్ బాదిన బంతిని రోహిత్ క్యాచ్ అందుకున్నాడు. దీంతో వన్డే కెరీర్లో రోహిత్ 100 క్యాచ్లు పూర్తి చేసుకున్న అరుదైన ఘనత సాధించాడు. అలాగే నథన్ ఎల్లిస్ ఇచ్చిన క్యాచ్ను కూడా రోహిత్ అందుకున్నాడు.
Milestone unlocked 🔓
Rohit Sharma completes his 100th catch in ODIs 🙌
టీమ్ఇండియా తుది జట్టు : రోహిత్ శర్మ, శుభ్మాన్ గిల్ (కెప్టెన్), విరాట్ కోహ్లీ, శ్రేయాస్ అయ్యర్, అక్షర్ పటేల్, KL రాహుల్ (వికెట్ కీపర్), వాషింగ్టన్ సుందర్, హర్షిత్ రాణా, కుల్దీప్ యాదవ్, మహ్మద్ సిరాజ్, ప్రసిద్ కృష్ణ
ఆస్ట్రేలియా తుది జట్టు : మిచెల్ మార్ష్ (కెప్టెన్), ట్రావిస్ హెడ్, మాథ్యూ షార్ట్, మాట్ రెన్షా, అలెక్స్ కారీ (వికెట్ కీపర్), కూపర్ కొన్నోలీ, మిచెల్ ఓవెన్, నాథన్ ఎల్లిస్, మిచెల్ స్టార్క్, ఆడమ్ జంపా, జోష్ హాజిల్వుడ్
