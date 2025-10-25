ETV Bharat / sports

ఆసీస్​ను బెంబేలెత్తించిన హర్షిత్ రాణా- భారత్ టార్గెట్ ఎంతంటే?

భారత్ x ఆస్ట్రేలియా మూడో వన్డే- ఆసీస్ 236 ఆలౌట్

Ind vs Aus
Ind vs Aus (Source : Associated Press)
By ETV Bharat Sports Team

Published : October 25, 2025 at 12:36 PM IST

2 Min Read
Ind vs Aus 3rd ODI 2025 : సిడ్నీ వేదికగా జరుగుతున్న మూడో వన్డేలో భారత్ బౌలింగ్​లో అదరగొట్టింది. ప్రత్యర్థి ఆస్ట్రేలియా జట్టును తొలి ఇన్నింగ్స్​లో 46.3 ఓవర్లకు 236 పరుగులకే కట్టడి చేసింది. మ్యాట్ రెన్​షా (56 పరుగులు) ఒక్కడే హాఫ్ సెంచరీ సాధించాడు. హర్షిత్ రానా 4 వికెట్లతో సత్తా చాటాడు. టీమ్ఇండియా బౌలర్లలో వాషింగ్టన్ సుందర్ 2, అక్షర్ పటేల్, కుల్దీప్ యదవ్, మహ్మద్ సిరాజ్, ప్రసిద్ధ్ కృష్ణ తలో 1 వికెట్ దక్కించుకున్నారు.

టాస్ నెగ్గి బ్యాటింగ్ ఎంచుకున్న ఆసీస్​కు ఓపెనర్లు మిచెల్ మార్ష్ (41 పరుగులు), ట్రావిస్ హెడ్ (29 పరుగులు) మంచి ఆరంభం ఇచ్చారు. ఈ ఇద్దరూ తొలుత నెమ్మదిగానే ఆడినా, తర్వాత పుంజుకున్నారు. దీంతో 8 ఓవర్లకే జట్టు 54/0తో పటిష్ఠంగా నిలిచింది. ఆ తర్వాత ఈ జోడీని సిరాజ్ విడగొట్టాడు. దీంతో తొలి వికెట్​కు 61 పరుగుల వద్ద పార్ట్​నర్​షిప్ బ్రేక్ అయ్యింది. ఆ తర్వాత మార్ష్​ను ఆక్షర్ సూపర్ బంతితో బోల్తా కొట్టించాడు.

ఇక మథ్యూ షార్ట్ (30 పరుగులు), రెన్​షా కాసేపు నిలకడగా ఆడరు. ఈ జోడీని సుందర్ విడగొట్టాడు. విరాట్ సూపర్ క్యాచ్​తో షార్ట్​ పెవిలిన్ చేరాడు. ఆ తర్వాత వచ్చిన అలెక్స్ కేరీతో రెన్​షా 59 పరుగులు భాగస్వామ్యం నెలకొల్పాడు. ఈ దశలో ఆసీస్ భారీ స్కోర్ సాధించేలా కనిపించింది. కానీ 33.4 ఓవర్ వద్ద రానా బ్రేక్ ఇచ్చాడు. అతడు కేరీని ఔట్ చేశాడు. అప్పడు ఆసీస్ స్కోర్ 183-4. ఆ తర్వాత భారత్ బౌలర్లు పుంజుకున్నారు.

ఐదు ఓవర్లలో గ్యాప్​లో 3 వికెట్లు నేలకూల్చారు. వరుసగా రెన్​షా, మిచెల్ ఓవెన్ (1), మిచెల్ స్టార్ (2)ను ఔట్ చేశారు. చివర్లో కూపర్ కొనోలి (23 పరుగులు) నథన్ ఎల్లిస్ (16 పరుగులు) స్కోర్ పెంచే ప్రయత్నం చేశారు. దీంతో ఎల్లిస్​ను ప్రసిద్ధ్, కొనోలిని రానా పెవిలియన్​కు చేర్చారు. చివరగా హేజిల్​వుడ్​ (0)ను కూడా రానా ఔట్ చేసి ఆసీస్ ఇన్నింగ్స్​కు తెర దించాడు.

రోహిత్ సూపర్ రికార్డ్!
కాగా, ఈ మ్యాచ్​లో టీమ్ఇండియా సీనియర్ బ్యాటర్ రోహిత్ శర్మ అరుదైన ఘనత అందుకున్నాడు. రానా బౌలింగ్​లో ఓవెన్ బాదిన బంతిని రోహిత్ క్యాచ్ అందుకున్నాడు. దీంతో వన్డే కెరీర్​లో రోహిత్ 100 క్యాచ్​లు పూర్తి చేసుకున్న అరుదైన ఘనత సాధించాడు. అలాగే నథన్ ఎల్లిస్ ఇచ్చిన క్యాచ్​ను కూడా రోహిత్ అందుకున్నాడు.

టీమ్ఇండియా తుది జట్టు : రోహిత్ శర్మ, శుభ్​మాన్ గిల్ (కెప్టెన్), విరాట్ కోహ్లీ, శ్రేయాస్ అయ్యర్, అక్షర్ పటేల్, KL రాహుల్ (వికెట్ కీపర్), వాషింగ్టన్ సుందర్, హర్షిత్ రాణా, కుల్దీప్ యాదవ్, మహ్మద్ సిరాజ్, ప్రసిద్ కృష్ణ

ఆస్ట్రేలియా తుది జట్టు : మిచెల్ మార్ష్ (కెప్టెన్), ట్రావిస్ హెడ్, మాథ్యూ షార్ట్, మాట్ రెన్షా, అలెక్స్ కారీ (వికెట్ కీపర్), కూపర్ కొన్నోలీ, మిచెల్ ఓవెన్, నాథన్ ఎల్లిస్, మిచెల్ స్టార్క్, ఆడమ్ జంపా, జోష్ హాజిల్‌వుడ్

