ఏకైక టెస్టులో భారత్ ఘోర ఓటమి- 10 వికెట్ల తేడాతో ఆసీస్ ఘన విజయం
ఆస్ట్రేలియాతో టెస్టులో భారత్ ఘోర ఓటమి- రాణించిన అనబెల్- ముగిసిన ఆసీస్ పర్యటన
Published : March 8, 2026 at 3:08 PM IST
Ind vs Aus W Test : ఆస్ట్రేలియాతో జరిగిన ఏకైక టెస్టు మ్యాచ్లో భారత మహిళల జట్టు ఘోర ఓటమి మూటగట్టుకుంది. పెర్త్ వేదికగా జరిగిన ఈ మ్యాచ్లో ఆసీస్ 10 వికెట్ల తేడాతో ఘన విజయం సాధించింది. 25 పరుగుల అతి స్వల్ప లక్ష్యాన్ని ఆసీస్ వికెట్ కోల్పోకుండా 4.3 ఓవర్లలోనే ఛేదించింది. ఓపెనర్లు . జార్జియా (16 పరుగులు; 13 బంతుల్లో, 4 ఫోర్లు), లిచ్ఫీల్డ్ (11 పరుగులు; 14 బంతుల్లో, 1 ఫోర్) బాదేశారు. దీంతో ఏకైక టెస్టును 1-0తో ఆసీస్ దక్కించుకుంది. ఆల్రౌండ్ ప్రదర్శనతో అదరగొట్టిన అనబెల్ సుదర్లాండ్కు ప్లేయర్ ఆఫ్ ది మ్యాచ్, ప్లేయర్ ఆఫ్ ది సిరీస్ అవార్డులు దక్కాయి.
అంతకుముందు ఓవర్నైట్ స్కోర్ 105- 6తో మూడో రోజు రెండో ఇన్నింగ్స్ను కొనసాగించిన భారత్ 149 పరుగులకు ఆలౌటైంది. అంటే అదనంగా 44 పరుగులే చేసి చివరి నాలుగు వికెట్లు కోల్పోయింది. ప్రతీకా రావల్ (63 పరుగులు; 137 బంతుల్లో, 8x4) మినహా ఎవరూ రాణించలేదు. స్నేహ్ రాణా (30 పరుగులు; 54 బంతుల్లో, 4x 4) ఫర్వాలేదనిపించింది. దీంతో ఆసీస్కు 25 పరుగుల లక్ష్యాన్ని నిర్దేశించింది.
సంక్షిప్త స్కోర్లు
- భారత్ - 198 & 149
- ఆస్ట్రేలియా - 323 & 28-0