143ఏళ్ల యాషెస్ చరిత్రలో తొలిసారి- మొదటి రోజే చెత్త రికార్డ్!
ఆస్ట్రేలియా- ఇంగ్లాండ్ హోరాహోరీ టెస్టు మ్యాచ్- తొలి రోజే కూలిన 19 వికెట్లు
Published : November 21, 2025 at 3:52 PM IST
Aus vs Eng Ashes 2025 : ఆస్ట్రేలియా- ఇంగ్లాండ్ మధ్య జరుగుతున్న యాషెస్ సిరీస్ మొదటి టెస్టులో తొలి రోజు ఆట ముగిసింది. పెర్త్ వేదికగా జరుగుతున్న ఈ మ్యాచ్లో తొలి రోజు పూర్తిగా బౌలర్ల ఆధిపత్యం కనిపించింది. ఆట ముగిసేసరికి ఆసీస్ మొదటి ఇన్నింగ్స్లో 123-9 స్కోర్తో నిలిచింది. ప్రస్తుతం ఆసీస్ 49 పరుగుల వెనుకంజలో ఉంది. క్రీజులో బ్రెండన్ (0), నాథన్ లియాన్ (3) ఉన్నారు. ఇంగ్లాండ్ బౌలర్లలో కెప్టెన్ బెన్ స్టోక్స్ 5 వికెట్లతో సత్తా చాటగా, జోఫ్రా ఆర్చర్, బ్రెండన్ కార్స్ చెరో 2 వికెట్లు పడగొట్టారు.
అంతకుముందు బ్యాటింగ్ చేసిన ఇంగ్లాండ్ను మిచెల్ స్టార్క్ తీవ్రంగా దెబ్బకొట్టాడు. అతడి దెబ్బకు ఇంగ్లాండ్ 32.5 ఓవర్లలో 172 పరుగులకే ఆలౌట్ అయ్యింది. హ్యారీ బ్రూక్ (52) టాప్ స్కోరర్. స్టార్క్ మొత్తం 7 వికెట్లతో ఆదరహో అనిపించాడు. బ్రెండన్ 2, గ్రీన్ 1 వికెట్ దక్కించుకున్నారు.
143ఏళ్లలో తొలిసారి
ఎంతో ఎదురుచూస్తున్న యాషెస్లో తొలిరోజు పెద్దగా మజా రాలేదు. టాస్ నెగ్గి బ్యాటింగ్ ఎంచుకున్న ఇంగ్లాండ్ బజ్బాల్ ఆటతో అదరగొడుతుందని అనుకుంటే, ఆసీస్ బౌలర్ల ముంగిట బోల్తా పడింది. తొలి ఓవర్ ఆరో బంతికే ఇంగ్లాండ్ ఓపెనర్ జాక్ క్రాలీ (0) డకౌట్గా వెనుదిరిగాడు. ఇక 32.5 ఓవర్లలో 172 పరుగులకే ఇంగ్లాండ్ కుప్పకూలింది. అనంతరం తొలి ఇన్నింగ్స్ ప్రారంభించిన ఆసీస్ కూడా సున్నాకే మొదటి వికెట్ కోల్పోయింది. ఇన్నింగ్స్ రెండో బంతికే డెబ్యూ ఆటగాడు జేక్ వెదర్లాడ్ (0) ఎల్బీడబ్ల్యూగా ఔట్ అయ్యాడు. దీంతో ఈ మ్యాచ్లో ఓ చెత్త రికార్డు నమోదైంది. ఇరుజట్లలోని ఓపెనర్లు సున్నాకే పెవిలియన్ చేరడం 143 ఏళ్ల యాషెస్ చరిత్రలో ఇదే తొలిసారి అయ్యింది.
100ఏళ్లలో తొలిసారి
కాగా, ఈ మ్యాచ్ తొలి రోజు రెండు జట్లు కలిపి 19 వికెట్లు కోల్పోయాయి. తొలుత ఇంగ్లాండ్ ఆలౌట్ కాగా, అనంతరం ఆసీస్ 9 వికెట్లు పడ్డాయి. అయితే యాషెస్ చరిత్రలో గత 100ఏళ్లలో తొలి రోజు అత్యధిక వికెట్లు కోల్పోయిన మ్యాచ్గా పెర్త్ టెస్టు నిలిచింది.
ముందు స్టార్క్, తర్వాత స్టోక్స్
తొలి రోజు ఆసీస్లో స్టార్క్, ఇంగ్లాండ్లో స్టోక్స్ ఆటే హైలైట్గా చెప్పుకోవచ్చు. ముందు ఇంగ్లాండ్ బ్యాటర్లపై స్టార్క్ నిప్పులు చెరిగాడు. పదునైన బంతులతో పరుగులు కట్టడి చేయడమే కాదు, ఇంగ్లాండ్ పతనాన్ని శాసించాడు. ఫలితంగా 12.5 ఓవర్లలోనే 58 పరుగులిచ్చి 7 వికెట్లు నేలకూల్చాడు. ఇందులో నాలుగు మెయిడెన్లు ఉన్నాయి.
అనంతరం ఆసీస్ ఇన్నింగ్స్కు ఇంగ్లీష్ కెప్టెన్ స్టోక్స్ బ్రేక్ వేశాడు. ఆరు ఓవర్లలోనే ఏకంగా ఐదు వికెట్లతో సత్తా చాటాడు. ఇందులో ఒక మెయిడెన్ ఉండడం విశేషం. పీకల్లోతు కష్టాల్లో పడ్డ ఆసీస్ను గాడిన పెట్టే ప్రయత్నం చేస్తున్న క్రమంలో ట్రావిస్ హెడ్ (21 పరుగులు), కామెరూన్ గ్రీన్ (24 పరుగులు), అలెక్స్ కేరీ (26 పరుగులు)ను పెవిలియన్ చేర్చాడు. ఆఖర్లో స్టార్క్ (12 పరుగులు), స్కాట్ బొలాండ్ (0) ను కూడా ఔట్ చేశాడు. అలా ఈ ఇద్దరే తొలి రోజు మొత్తం 12 వికెట్లు కూల్చారు.
