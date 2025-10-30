ETV Bharat / sports

క్రికెట్​లో విషాదం- ప్రాక్టీస్ చేస్తుండగా బంతి తగిలి 17ఏళ్ల ప్లేయర్ మృతి

ప్రాక్టీస్ సమయంలో బంతి తగిలి యంగ్ క్రికెటర్ మృతి- దిగ్భ్రాంతిలో క్రీడా ప్రపంచం

Teenage Cricketer Passed Away
Teenage Cricketer Passed Away (source : Associated Press)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : October 30, 2025 at 2:33 PM IST

|

Updated : October 30, 2025 at 2:40 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Teenage Cricketer Passed Away : ఆస్ట్రేలియా క్రికెట్‌లో విషాదం జరిగింది. మెల్‌బోర్న్ మైదానంలో ప్రాక్టీస్ చేస్తుండగా ఒక 17ఏళ్ల యువ క్రికెటర్ తలకు బంతి తగిలి మరణించాడు. ఇది క్రికెట్ అభిమానులను కలవరపెడుతోంది. రెండు రోజులపాటు ఆసుపత్రిలో చికిత్స అందించినా ఫలితం రాలేదు. ఈ సంఘటన క్రీడా ప్రపంచాన్ని దిగ్భ్రాంతికి గురిచేస్తోంది.

ఆస్ట్రేలియాకు చెందిన 17 ఏళ్ల ప్రతిభావంతులైన క్రికెటర్ బెన్ ఆస్టిన్ మంగళవారం తన క్లబ్ నెట్స్‌లో ఆటోమేటిక్ బౌలింగ్ మెషిన్ సహాయంతో బ్యాటింగ్ ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నాడు. హెల్మెట్ ధరించినప్పటికీ, బంతి అతడి తల వెనుక భాగంలో బలంగా తగిలింది. దీంతో అతను కుప్పకూలిపోయాడు. వెంటనే ఆస్టిన్​ను ఆసుపత్రికి తరలించారు. రెండు రోజులు చికిత్స అందించినా ఫలితం దక్కలేదు. మృత్యువుతో పోరాడుతూ బెన్ ఆస్టిరన్ గురువారం తుది శ్వాస విడిచినట్లు వైద్యులు తెలిపారు.

"బెన్ మరణం మాకు దిగ్భ్రాంతి కలిగించింది. అతని మరణం క్రికెట్‌కు తీరని లోటు. బెన్ ఒక అత్యుత్తమ క్రికెటర్, కెప్టెన్‌గా గొప్ప రికార్డును కలిగి ఉన్నాడు. అతను జట్టుకు బ్యాటింగ్, బౌలింగ్ రెండు విభాగాల్లో రాణిస్తున్నారు. అతడి మృతి మా క్రికెట్ కమ్యూనిటీపైనా ప్రభావం చూపిస్తుంది. ఈ సందర్భంగా అందరికీ ఓ విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం. ఇలాంటి సమయంలో బెన్ కుటుంబం గోప్యతకు భంగం కలిగించవద్దని కోరుతున్నాం. అతని కుటుంబానికి ఈ నష్టాన్ని భరించే శక్తి ప్రసాదించాలి" అని ఫెర్న్‌ట్రీ గల్లీ క్రికెట్ క్లబ్ సంతాపం వ్యక్తం చేసింది.

ఆస్ట్రేలియా సంతాపం
బెన్ ఆస్టిన్ మృతికి క్రికెట్ ఆస్ట్రేలియా కూడా తన సంతాపం వ్యక్తం చేసింది. 17 ఏళ్ల మెల్‌బోర్న్ క్రికెటర్ బెన్ ఆస్టిన్ నెట్స్‌లో బ్యాటింగ్ చేస్తున్నప్పుడు తలకు బంతి తగిలి మరణించాడని సోషల్ మీడియా ప్లాట్‌ఫామ్ ఎక్స్​ లో పేర్కొంది. అలాగే జిల్లా క్రికెట్ అసోసియేషన్ అధ్యక్షుడు ఆర్నీ వాల్టర్స్ మాట్లాడుతూ, ఆ కుటుంబాన్ని అన్ని విధాలుగా ఆదుకుంటానని అన్నారు. బెన్ చదువుకున్న రోవిల్లే సెకండరీ కళాశాల విద్యార్థులకు కూడా తాను మద్దతు ఇస్తానని విక్టోరియన్ విద్యా మంత్రి బెన్ కారోల్ అన్నారు.

ఫిల్ హ్యూస్ మరణం
తాజా ఘటన 2014లో జరిగిన దేశీయ షెఫీల్డ్ షీల్డ్ మ్యాచ్‌లో ఫిల్ హ్యూస్ విషాదకరమైన మరణాన్ని గుర్తు చేసింది. ఈ ఘటన జరిగిన ఒక దశాబ్దం తర్వాత, ఆస్ట్రేలియా యువ క్రికెటర్ బెన్ ఆస్టిన్ మరణించాడు. 2014లో, షెఫీల్డ్ షీల్డ్‌లో బ్యాటింగ్ చేస్తున్నప్పుడు ఫిల్ హ్యూస్ బంతి నెట్ వెనుక భాగంలో తగిలి మరణించాడు. బంతి తగిలిన వెంటనే అతన్ని ఆసుపత్రికి తరలించారు, కానీ ప్రయోజనం లేకపోయింది. హ్యూస్ మరణంతో క్రికెట్‌లో భద్రతా చర్యలపై ఎక్కువ జాగ్రత్తలు తీసుకుంటున్నారు.

అప్పుడే ధనాధన్ ఫోర్​​- ఇంతలోనే విషాదం- హార్ట్​ఎటాక్​తో గ్రౌండ్​లోనే క్రికెటర్ మృతి

క్రికెట్​ బంతి తగిలి యువ క్రికెటర్​ మృతి

Last Updated : October 30, 2025 at 2:40 PM IST

TAGGED:

17 YEAR OLD CRICKETER PASSED AWAY
CRICKETER DIED ON FIELD
CRICKETER DIED BY BALL
AUSTRALIAN CRICKETER DIED ON FIELD
TEENAGE CRICKETER PASSED AWAY

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ఐదు నిమిషాల్లో అద్దిరిపోయే "బ్యాచిలర్ రైస్" - కర్రీ అవసరం లేదిక!

వన భోజనాలకు వేళాయే - బంధుమిత్రులతో కలిసి ఈ ప్రదేశాలు ట్రై చేయండి

'పాలు పొంగకుండా' యంత్రం కనిపెట్టిన విద్యార్థి - ఎనిమిదో తరగతిలోనే అద్భుత ఆవిష్కరణ

అమ్మమ్మల పద్ధతిలో "వెల్లుల్లి రసం" - చల్లని వేళ వేడివేడి అన్నంలో అద్భుతమే!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.