విదర్భదే విజయ్ హజారే ట్రోఫీ- ఫైనల్​లో సౌరాష్ట్రపై విజయం

సౌరాష్ట్రతో జరిగిన ఫైనల్‌లో 38 పరుగుల తేడాతో విజయం

Vijay Hazare Trophy Winner
Vijay Hazare Trophy Winner (BCCI)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : January 18, 2026 at 10:51 PM IST

Vijay Hazare Trophy Winner : విజయ్ హజారే ట్రోఫీ 2025-26 విజేతగా విదర్భ నిలిచింది. సౌరాష్ట్రతో జరిగిన ఫైనల్‌లో 38 పరుగుల తేడాతో గెలుపొందింది. 318 పరుగుల లక్ష్యంతో బరిలోకి దిగిన సౌరాష్ట్ర 279 పరుగులకు ఆలౌటైంది. ప్రేరక్ మన్కడ్ (88), చిరాగ్ జైన్ (64) రాణించగా, సమ్మర్ గజ్జర్ (25), హర్విక్ దేశాయ్ (20), రుచిత్ అహిర్ (21) పరుగులు చేశారు. ఇక విదర్భ బౌలర్లలో యశ్‌ ఠాకూర్ 4, నచికేత్ భూతే 3, దర్శన్ నల్కండే 2, హర్ష్ దూబె ఒక వికెట్ పడగొట్టారు.

