పారా ఆసియా గేమ్స్- భారత్ పతకాల జోరు- ఒకే రోజు శీతల్ దేవికి రెండు స్వర్ణాలు
మహిళల కాంపౌండ్ వ్యక్తిగత విభాగంలో వరుసగా రెండో ఆసియా పారా గేమ్స్ స్వర్ణం శీతల్ దేవి గెలుచుకుంది.
Published : October 22, 2026 at 1:23 PM IST
Para Asian Games Day 4 India : ఆసియా పారా క్రీడల్లో భారత క్రీడాకారులు విజయపరంపర కొనసాగిస్తున్నారు. నాలుగో రోజూ కూడా పతకాల వేట సాగిస్తున్నారు. 70కు పైగా పతకాలతో ఐదో స్థానంలో నిలించింది.
చేతులు లేకుండానే విలువిద్యలో ప్రపంచస్థాయిలో రాణిస్తున్న భారత ఆర్చర్ శీతల్ దేవి మరోసారి తన అసాధారణ ప్రతిభను చాటుకుంది. మహిళల కాంపౌండ్ వ్యక్తిగత విభాగంలో స్వర్ణ పతకం సాధించి, వరుసగా రెండో ఆసియా పారా గేమ్స్లో ఛాంపియన్గా నిలిచింది. శీతల్ దేవి వ్యక్తిగత విభాగంలో స్వర్ణం గెలవడానికి కొన్ని గంటల ముందే తోమన్ కుమార్తో కలిసి కాంపౌండ్ మిక్స్డ్ టీమ్ విభాగంలోనూ పసిడి పతకం సాధించింది. ఒకే రోజు రెండు స్వర్ణాలు గెలుచుకుని భారత పతకాల సంఖ్యను పెంచింది. ఈ ఆసియా పారా క్రీడల్లో శీతల్కు ఇది మూడో పతకం. వ్యక్తిగత, మిక్స్డ్ టీమ్ విభాగాల్లో స్వర్ణాలు సాధించగా, మహిళల డబుల్స్లో ఒడిశాకు చెందిన పాయల్ నాగ్తో కలిసి రజత పతకాన్ని గెలుచుకుంది.
SHEETAL DEVI AT ASIAN PARA GAMES 2026! 🥇 Women’s Compound Individual 🥇 Mixed Compound Team 🥈 Women’s Compound Team THE MOST CONSISTENT PARA ARCHER! 🫡 https://t.co/ShhmqzA57p— The Khel India (@TheKhelIndia) October 22, 2026
డిస్కస్ త్రోలో సువర్ణ రాజ్కు పసిడి
భారత అథ్లెటిక్స్ విభాగంలో సువర్ణ రాజ్ మరో విజయాన్ని అందించింది. మహిళల ఎఫ్54 డిస్కస్ త్రోలో 15.66 మీటర్ల అత్యుత్తమ ప్రదర్శనతో స్వర్ణ పతకాన్ని సాధించింది. గ్రేటర్ నోయిడాకు చెందిన 44 ఏళ్ల సువర్ణ, ఆరు ప్రయత్నాల్లో నాలుగుసార్లు డిస్కస్ను 15 మీటర్లకు పైగా విసిరి నిలకడను చాటుకుంది. ఐదో ప్రయత్నంలో నమోదైన 15.66 మీటర్లే ఆమెకు పసిడిని అందించింది.
FIRST GOLD MEDAL OF THE DAY!!!! 🥇 SUVARNA IS ASIAN PARA GAMES CHAMPION! India’s Suvarna Raj wins Gold Medal in Women’s Discus Throw F64 Finals with best throw of 15.66m 15TH GOLD MEDAL AGAYA HAIIII!!! 🔥 https://t.co/SyxCj4graO— The Khel India (@TheKhelIndia) October 22, 2026
టేబుల్ టెన్నిస్లో భవినా జోడీకి కాంస్యం
మిక్స్డ్ డబుల్స్ ఎక్స్డీ7 టేబుల్ టెన్నిస్ విభాగంలో భారత జోడీ భవినా పటేల్, శుభమ్ వాధ్వా కాంస్య పతకంతో సరిపెట్టుకుంది. సెమీఫైనల్లో దక్షిణ కొరియాకు చెందిన జాంగ్ యంగ్జిన్, లీ మిగ్యూ జోడీ చేతిలో ఓడిపోయింది. అయితే, సెమీఫైనల్కు చేరడం ద్వారా భారత జోడీకి పతకం ఖాయమైంది. ఇదే పోటీల్లో మిక్స్డ్ డబుల్స్ ఎక్స్డీ17 విభాగంలో దత్తప్రసాద్ చౌగులే, సవిత జోడీకి నిరాశ ఎదురైంది. ఫిలిప్పీన్స్కు చెందిన విల్ఫ్రెడ్ రెడుల్లా, మాంగిన్సే ల్హే జోడీతో జరిగిన క్వార్టర్ ఫైనల్లో తొలి రెండు గేములు గెలిచినా, ఆ తర్వాత వరుసగా మూడు గేములు కోల్పోయింది. అటు బ్యాడ్మింటన్ మహిళల సింగిల్స్ ఎస్ఎల్3 విభాగంలో సంజనా కుమారి కాంస్యం నెగ్గింది. అంతకుముందు పురుషుల సింగిల్స్ ఎస్ఎల్4 కేటగిరీలో అభిజీత్, సుహాస్ యతిరాజ్ కాంస్యాలను సాధించారు.
SANJANA KUMARI WINS THE BRONZE IN BADMINTON AT ASIAN PARA GAMES 2026! 🥉 - Bronze Medal in Women’s Singles SL3 🇮🇳 https://t.co/rn2ik7ZWbv— The Khel India (@TheKhelIndia) October 22, 2026