పారా ఆసియా గేమ్స్ : హైజంప్లో ప్రవీణ్ కుమార్ గోల్డెన్ రికార్డ్
మూడో రోజు పారా ఆసియా క్రీడల్లో భారత అథ్లెట్లు హవా కొనసాగిస్తున్నారు. హైజంప్లో ప్రవీణ్ కుమార్ పసిడి పతకం గెలుచుకున్నాడు. షాట్పుట్లో ఆయుశ్ వర్మ స్వర్ణం సాధించాడు.
Published : October 21, 2026 at 12:26 PM IST
Para Asian Games 2026 India Medals : ఆసియా పారా క్రీడల్లో భారత అథ్లెట్లు సత్తా చాటుతున్నారు. మూడో రోజు పతకాలు జోరు కొనసాగించారు. ఇప్పటివరకు భారత్ ఖాతాలో మొత్తం 47 పతకాలు ఉన్నాయి. ఇందులో 12 స్వర్ణాలు, 17 రజతాలు, 18 కాంస్యాలు ఉన్నాయి. దీంతో పతకాల పట్టికలో భారత్ ఐదో స్థానంలో ఉంది.
హైజంప్లో ప్రవీణ్కు గోల్డ్ గేమ్స్ రికార్డు
పురుషుల హై జంప్ టీ44/64 విభాగంలో ప్రవీణ్ కుమార్ స్వర్ణ పతకం సాధించాడు. 2.05 మీటర్ల ఎత్తును అధిగమించి రికార్డును కూడా నెలకొల్పాడు. ఇదే విభాగంలో బంటీ 1.92 మీటర్ల వ్యక్తిగత అత్యుత్తమ ప్రదర్శనతో రజతం గెలిచాడు. ఉజ్బెకిస్థాన్కు చెందిన తెముర్బెక్ గియాజోవ్ 1.86 మీటర్లతో కాంస్య పతకం సాధించాడు.
షాట్పుట్లో ఆయుశ్ వర్మకు పసిడి
పురుషుల షాట్పుట్ ఎఫ్53 విభాగంలో భారత అథ్లెట్ ఆయుశ్ వర్మ పసిడి పతకం సాధించాడు. తన ఐదో ప్రయత్నంలో 8.16 మీటర్ల దూరం విసిరి అగ్రస్థానంలో నిలిచాడు. ఇరాన్కు చెందిన అలీరెజా హెమామీ 8.09 మీటర్లతో రజతం, కజకిస్థాన్ అథ్లెట్ మఖంబెట్ సెరిక్కలియేవ్ 6.81 మీటర్లతో కాంస్యం గెలుచుకున్నారు. ఆయుశ్ మంగళవారం పురుషుల జావెలిన్ త్రో ఎఫ్53/54 విభాగంలో కాంస్య పతకం సాధించాడు. తాజాగా షాట్పుట్లో స్వర్ణం గెలిచి తన పతకాల సంఖ్యను రెండుకు పెంచుకున్నాడు. మహిళల షాట్పుట్ విభాగంలో భాగ్యశ్రీ 8.19 మీ. విసిరి సిల్వర్ మెడల్ను దక్కించుకుంది.
10TH GOLD MEDAL AGAYA PRABHU!!! 🏅 - Ayush Verma is the Men’s Shot Put F53 Asian Para Games Champion!!!! 🤩🏆 https://t.co/eHevB03YX3— The Khel India (@TheKhelIndia) October 21, 2026
పవర్లిఫ్టింగ్లో కస్తూరి రాజమణికి రజతం
మహిళల 67 కిలోల పవర్లిఫ్టింగ్ విభాగంలో తమిళనాడుకు చెందిన కస్తూరి రాజమణి రజత పతకం సాధించింది. తన మూడో, చివరి ప్రయత్నంలో 108 కిలోల బరువును ఎత్తి రెండో స్థానానికి చేరుకుంది. ఆమె సమీప ప్రత్యర్థి కిమ్ హ్యోంగ్హుయ్ చివరి ప్రయత్నంలో విఫలం కావడంతో 107 కిలోల అత్యుత్తమ ప్రదర్శనతో కాంస్యానికి పరిమితమైంది. ప్రస్తుత పోటీల్లో భారత్కు పవర్లిఫ్టింగ్లో ఇది రెండో పతకం.
KASTHURI RAJAMANI WINS SILVER IN PARA POWER LIFTING AT ASIAN PARA GAMES! 🥈 https://t.co/o7xZCflbnt— The Khel India (@TheKhelIndia) October 21, 2026
ఆర్చరీలో షీతల్-పాయల్ జోడీకి రజతం
కాంపౌండ్ ఆర్చరీ మహిళల డబుల్స్ ఫైనల్లో భారత యువ జోడీ శీతల్ దేవి, పాయల్ నాగ్ రజత పతకంతో సరిపెట్టుకుంది. స్వర్ణం కోసం జరిగిన పోరులో చైనాకు చెందిన జు జ్యూకింగ్, జావో జింగ్ జోడీ చేతిలో 141-150 పాయింట్ల తేడాతో ఓటమి పాలైంది.
SILVER MEDAL FOR OUR INCREDIBLE GIRLS! 🥈 Sheetal Devi and Payal Nag won the Silver Medal in the Compound Women’s Team at the Asian Para Games 2026! WELL DONE GIRLS! 🇮🇳♥️ https://t.co/oo8PcE9jYX— The Khel India (@TheKhelIndia) October 21, 2026