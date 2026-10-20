ఆసియా పారా గేమ్స్ డే2 : 400 మీటర్ల రేసులో దీప్తికి గోల్డ్ మెడల్
ఆసియా పారా క్రీడలు రెండో రోజు భారత్లో ఖాతాలో పసిడి పతకం చేరింది.
దీప్తి జీవాంజి (Sports Authority of India)
Published : October 20, 2026 at 8:10 AM IST
Asian Para Games 2026 Day 2 India : ఆసియా పారా క్రీడల్లో రెండో రోజు కూడా భారత అథ్లెట్లు సత్తా చాటుతున్నారు. తెలంగాణకు చెందిన దీప్తి జీవాంజి మహిళల 400 మీటర్ల టీ20 పరుగులో స్వర్ణ పతకాన్ని కైవసం చేసుకుంది. మంగళవారం జరిగిన పోటీలో 56.36 సెకన్లలో లక్ష్యాన్ని చేరి గేమ్స్ రికార్డు నెలకొల్పింది. మరోవైపు పురుషుల జావెలిన్ త్రో ఎఫ్53/54 విభాగంలో ప్రదీప్ కుమార్ రజతం సాధించగా, ఆయుష్ వర్మ కాంస్య పతకాన్ని అందుకున్నాడు. పురుషుల షాట్పుట్ ఎఫ్11 విభాగంలో ప్రవీణ్ కుమార్ వ్యక్తిగత అత్యుత్తమ ప్రదర్శనతో మూడో స్థానంలో నిలిచి కాంస్యాన్ని సొంతం చేసుకున్నాడు.