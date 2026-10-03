చరిత్ర సృష్టించిన భారత అథ్లెట్లు- ఒక్క రోజే ఐదు బంగారు పతకాలు
ఆసియా గేమ్స్లో ఇవాళ భారత్కు ఐదు గోల్డ్ మెడల్స్- క్రికెట్, హాకీలో సత్తాచాటిన టీమ్ఇండియా జట్లు
Published : October 3, 2026 at 9:00 PM IST
Asian games Today Medals : 2026 ఆసియా క్రీడల్లో ఇవాళ కూడా మన అథ్లెట్లు స్వర్ణ పతకాల మోత మోగించారు. శుక్రవారం ఒక్క రోజే ఆరు గోల్డ్ మెడల్స్ రాగా, ఇవాళ (శనివారం) దాదాపు అదే స్థాయిలో మన క్రీడాకారులు ఐదు బంగారు పతకాలు సాధించారు. బంగారు పతకాలతోపాటు రెండు రజతాలు, రెండు కాంస్యాలు కూడా భారత్ ఖాతాలో చేరాయి. మరి ఏయే విభాగాల్లో మనకు పతకాలు వచ్చాయి? ఎవరెవరు మెడల్స్ సాధించారు? ఏనే హైలైట్స్ చూసేద్దాం!
'పసిడి కుంకుమ్'
మహిళల వ్యక్తిగత రికర్వ్ ఆర్చరీలో కుంకుమ్ మెహోద్ పసిడి ముద్దాడింది. మహిళల వ్యక్తిగత రికర్వ్ విభాగంలో దక్షిణ కొరియాకు చెందిన ఓ యెజిన్తో జరిగిన ఫైనల్లో తీవ్ర ఒత్తిడిని సమర్థవంతంగా ఎదుర్కొంటూ గోల్డ్ మెడల్ సాధించింది. అయితే 5- 5తో స్కోర్లు సమమైనా, షూటౌట్లో కుంకుమ్ నెగ్గింది. దీంతో మహిళల వ్యక్తిగత రికర్వ్ విభాగంలో భారత్కు కుంకుమ్ తొలి స్వర్ణ పతకాన్ని సాధించిన షూటర్గా నిలిచింది.
గోల్ఫ్ ప్రణవి
ఆసియా క్రీడల్లో గోల్ఫ్ విభాగంలో స్వర్ణం సాధించిన తొలి భారత మహిళా గోల్ఫర్గా ప్రణవి ఉర్స్ చరిత్ర సృష్టించింది. మైసూర్కు చెందిన ఈ 23 ఏళ్ల క్రీడాకారిణి, గోల్ఫ్ ఆటలో చివరి వరకు హోరాహోరీగా పోరాడి పసిడి పట్టేసింది. మొత్తం 4 రోజులకు కలిపి 15-అండర్ 265 స్కోర్ చేసి, తన ప్రత్యర్థుల కంటే ఒక స్ట్రోక్ ముందు నిలిచి స్వర్ణాన్ని కైవసం చేసుకుంది.
క్రికెట్లో గోల్డ్
అంచనాలకు తగ్గట్లే రాణించి భారత క్రికెట్ జట్టు కూడా పసిడిని దక్కించుకుంది. ఫైనల్లో పాకిస్థాన్ను ఢీ కొట్టిన టీమ్ఇండియా 19 పరుగుల తేడాతో విజయం సాధించింది. దీంతో వరుసగా రెండోసారి ఆసియా క్రీడల్లో బంగారు పతకం అందుకున్న జట్టుగా నిలిచింది. 2023 హంగ్జౌలోనూ టీమ్ఇండియాకు గోల్డ్ మెడల్ వచ్చింది.
Captain. Leader. Asian Games Gold Medallist 🫡🥇#TeamIndia | #AsianGames | @ShreyasIyer15 pic.twitter.com/s6liSfuDN6— BCCI (@BCCI) October 3, 2026
హాకీలో స్వర్ణం
పురుషుల హాకీ జట్టు కూడా అంచనాలకు తగ్గట్లు రాణించి గోల్డ్ మెడల్ పట్టేసింది. మలేసియాతో జరిగిన ఫైనల్లో 5- 1 తేడాతో నెగ్గి హర్మన్ సేన పసిడి పతకం సాధించింది. ఈ విజయంతో 2028 లాస్ ఏంజిలెస్ ఒలింపిక్స్కు కూడా టీమ్ఇండియా అర్హత సాధించింది.
WE ARE COMING FOR LA 2028! 🥹🇮🇳— The Khel India (@TheKhelIndia) October 3, 2026
India’s Men’s Hockey Team defeats Malaysia 5-1 to win the Gold Medal! 🥇
Successfully defends the Asian title! 💪
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రెజ్లింగ్లో అమన్
రెజ్లింగ్లో భారత్కు ఇవాళ మూడు పతకాలు వచ్చాయి. తొలుత అమన్ సెహ్రావత్ 57 కేజీల ఫ్రీ స్టయిల్లో స్వర్ణం నెగ్గాడు. అతడు నార్త్ కొరియా రెజ్లర్, వరల్డ్ ఛాంపియన్ హన్ చాంగ్ సంగ్ను 11-7 తేడాతో ఓడించి స్వర్ణం పట్టేశాడు. ఇక ఇదే రెజ్లింగ్లో భారత్కు మరో రెండు పతకాలు వచ్చాయి. అంతిమ్ పంఘాల్ (53 కేజీల ఫ్రీ స్టయిల్) రజతంతో సరిపెట్టుకుంది. ఆమె ఫైనల్లో జపాన్కు చెందిన ప్రపంచ ఛాంపియన్ మోయి కియోకా చేతిలో 1-9 తేడాతో ఓటమి పాలై రెండో స్థానానికి పరిమితమైంది. అయినప్పటికీ అంతిమ్ ఈ పతకం సాధించడంతో సరికొత్త ఘనత అందుకుంది. ఆసియా గేమ్స్ చరిత్రలో మహిళల 53 కేజీల రెజ్లింగ్ విభాగంలో సిల్వర్ మెడల్ సాధించిన భారత తొలి మహిళా రెజ్లర్గా రికార్డు కొట్టింది.
ఇక పురుషుల రెజ్లింగ్ 97 కేజీల ఫ్రీ స్టయిల్ విభాగంలో భారత రెజ్లర్ దీపక్ పునియా కాంస్యం దక్కించుకున్నాడు. అతడు కాంస్య పతక పోరులో మంగోలియాకు చెందిన గంఖుయాగ్ గన్బాతార్ ఎదుర్కొన్నాడు. ఈ పోరులో గంఖుయాగ్ను దీపక్ 2-1 తేడాతో ఓడించాడు. దీంతో ఆసియా క్రీడల 97కేజీల విభాగంలో 60ఏళ్ల తర్వాత పతకం అందుకున్న భారత రెజ్లర్గా దీపర్ రికార్డులకెక్కాడు. అయితే 74 కేజీల ఫ్రీ స్టయిల్ కాంస్య పతక మ్యాచ్లో భారత రెజ్లర్ సాగర్ జగ్లాన్, కజకిస్థాన్కు చెందిన నూర్కోజా కైపనోవ్ చేతిలో ఓడిపోయాడు.
ONLY INDIAN WRESTLER TO WIN THE GOLD MEDAL IN MEN’S 57 FS AT ASIAN GAMES! 🥇— The Khel India (@TheKhelIndia) October 3, 2026
- Aman Sehrawat 🇮🇳 💪 pic.twitter.com/Lc0d74EUpz
ఇవే కాకుండా మహిళల గోల్ఫ్ టీమ్ రజతం సాధించింది. ప్రణవి ఉర్స్, అదితి అశోక్, దీక్షా దాగర్తో కూడిన త్రయం సిల్వర్ నెగ్గింది. అలాగే ఆర్చరీ పురుషుల వ్యక్తిగత రికర్వ్ విభాగంలో నీరజ్ చౌహాన్ కాంస్యం అందుకున్నాడు. ఇక ఆసియా క్రీడల్లో భారత్ పతకాల పట్టికలో నాలుగో స్థానానికి దుసుకెళ్లింది. మొత్తం మన అథ్లెట్లు 85 పతకాలు సాధించారు. ఇందులో 21 పసిడి కాగా, 27 రతజాలు, 37 కాంస్యాలు ఉన్నాయి.
🇮🇳 INDIA FINISH 4TH IN THE MEDAL TALLY AT THE ASIAN GAMES 2026!— The Khel India (@TheKhelIndia) October 3, 2026
21 GOLD 🥇27 SILVER 🥈 37 BRONZE 🥉
TOTAL - 85 MEDALS
A campaign filled with Olympic quotas, historic moments, heartbreaks and disappointments.
But surely, one that we’ll remember for a long time.
After a… pic.twitter.com/WBNH9R8Dr7
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