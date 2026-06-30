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ఆసియా క్రీడలకు భారత మహిళల జట్టు రెడీ- ఫుల్​ స్క్వాడ్ ఇదే!

ఏషియన్ గేమ్స్ కోసం 15 మందితో కూడిన భారత మహిళా జట్టు- టీ20 వరల్డ్ కప్ వైఫల్యం అనంతరం హర్మన్‌ప్రీత్ కౌర్‌కే కెప్టెన్సీ- జట్టులోకి కొత్తగా ఎంట్రీ ఇచ్చిన వికెట్ కీపర్ బ్యాటర్ కమలిని

Harmanpreet Kaur
Harmanpreet Kaur (IANS)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : June 30, 2026 at 1:22 PM IST

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Asian Games 2026 : ఆసియా క్రీడల కోసం భారత మహిళల క్రికెట్ జట్టును బీసీసీఐ అధికారికంగా ప్రకటించింది. ఇటీవలే ముగిసిన ఐసీసీ ఉమెన్స్ టీ20 వరల్డ్ కప్‌లో భారత జట్టు ఆశించిన స్థాయిలో రాణించలేకపోయింది. లార్డ్స్ మైదానంలో జూన్ 28వ తేదీన ఆస్ట్రేలియాతో జరిగిన చావో రేవో తేల్చుకోవాల్సిన కీలకమైన మ్యాచ్‌లో ఓడిపోయి గ్రూప్ దశలోనే భారత జట్టు ఇంటిముఖం పట్టింది. ఈ దారుణమైన ఫలితం తర్వాత జట్టులో భారీ మార్పులు ఉంటాయని క్రీడాభిమానులు అంతా గట్టిగా భావించారు. ఆసియా క్రీడల జట్టు ఎంపికపై అందరిలో ఆసక్తి నెలకొంది. ఇక ఎవరెవరు సెలెక్ట్ అయ్యారు అనే వివరాల్లోకి వెళితే!

ఆస్ట్రేలియా చేతిలో ఓటమి
ఆస్ట్రేలియాతో జరిగిన వరల్డ్ కప్ మ్యాచ్‌లో మొదట బ్యాటింగ్ చేసిన ఇండియా 170 పరుగుల భారీ స్కోరు సాధించింది. కెప్టెన్ హర్మన్‌ప్రీత్ కౌర్ 56 పరుగులు, స్మృతి మంధాన 38 పరుగులు, షఫాలీ వర్మ 34 పరుగులతో అద్భుతంగా ఆడారు. అయినప్పటికీ ఆస్ట్రేలియా ప్లేయర్లు ఎలీస్ పెర్రీ, యాష్లీ గార్డనర్ హాఫ్ సెంచరీలతో చెలరేగి 19 ఓవర్లలోనే ఆ టార్గెట్ ఛేజ్ చేసి భారత జట్టును ఇంటికి పంపించారు. ఆ ఓటమితో టోర్నీ నుంచి బయటకు వచ్చినా లాస్ ఏంజిల్స్ 2028 ఒలింపిక్స్‌కు భారత జట్టు నేరుగా క్వాలిఫై అవ్వడం అభిమానులకు కాస్త ఊరటనిచ్చే విషయం అని చెప్పాలి.

కెప్టెన్‌గా మళ్లీ హర్మన్‌ప్రీత్
వరల్డ్ కప్‌లో ఈ దారుణమైన వైఫల్యం ఎదురైన తర్వాత బీసీసీఐ సెలెక్టర్లు అందరి అంచనాలను తలకిందులు చేస్తూ సంచలన నిర్ణయం తీసుకున్నారు. కెప్టెన్ హర్మన్‌ప్రీత్ కౌర్ నాయకత్వం పైనే వాళ్లు మరోసారి పూర్తి నమ్మకం ఉంచారు. వరల్డ్ కప్ ఓటమి భారాన్ని పక్కనపెట్టి ఆసియా క్రీడల కోసం మళ్లీ ఆమెకే జట్టు పగ్గాలు అప్పగించారు. అలానే వైస్ కెప్టెన్‌గా యువ సంచలనం స్మృతి మంధాన తన స్థానాన్ని నిలబెట్టుకుంది. కఠిన పరిస్థితుల్లో సైతం జట్టును సమర్థవంతంగా నడిపించగల అనుభవం వీళ్లకు పుష్కలంగా ఉందని బోర్డు సభ్యులు ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు తెలుస్తోంది.

కొత్త వికెట్ కీపర్ ఎంట్రీ
జట్టులో జరిగిన కీలక మార్పుల విషయానికి వస్తే వరల్డ్ కప్ ఆడిన జట్టులో నుంచి కేవలం వికెట్ కీపర్ బ్యాటర్ యాస్తికా భాటియాను మాత్రమే సెలెక్టర్లు పక్కన పెట్టారు. ఆమె స్థానంలో దేశవాళీ క్రికెట్‌లో అదరగొడుతున్న కొత్త వికెట్ కీపర్ కమలినికి జట్టులో చోటు కల్పించారు. వరల్డ్ కప్ టోర్నీ మధ్యలో చీలమండ గాయంతో జట్టుకు దూరమైన స్టార్ బౌలర్ శ్రేయాంక పాటిల్‌ను మళ్లీ స్క్వాడ్‌లోకి తీసుకున్నారు. కాకపోతే ఆమె ఫిట్‌నెస్ టెస్ట్ పాస్ అయితేనే తుది జట్టులో ఆడే అవకాశం ఉంటుందని బీసీసీఐ అధికారిక ప్రకటనలో తెలియజేసింది.

2026 ఏషియన్ గేమ్స్
ఈ ఏడాది 2026 ఏషియన్ గేమ్స్ జపాన్ దేశంలోని ఐచీ నగోయా నగరంలో సెప్టెంబర్ నెలలో అత్యంత ఘనంగా జరగనున్నాయి. ఈ క్రీడల్లో భారత మహిళల జట్టు ఏకంగా డిఫెండింగ్ ఛాంపియన్‌ హోదాలో బరిలోకి దిగుతోంది. గతంలో 2023 సంవత్సరంలో చైనాలోని హాంగ్‌జౌ వేదికగా జరిగిన ఏషియన్ గేమ్స్‌లో భారత మహిళల జట్టు అద్భుతమైన ఆటతీరుతో ఏకంగా గోల్డ్ మెడల్ సాధించి చరిత్ర సృష్టించింది. ఆనాటి స్వర్ణ పతక జ్ఞాపకాలను మళ్లీ రిపీట్ చేయాలనే కసితో ప్లేయర్లు ప్రాక్టీస్ మొదలుపెట్టారు. ఆసియా క్రీడల్లో రాణిస్తే అదే కాన్ఫిడెన్స్‌తో ఒలింపిక్స్‌కు సిద్ధం కావచ్చని వాళ్లు ఆలోచిస్తున్నారు.

15 మందితో భారత మహిళల జట్టు ఇదే!
జపాన్ గడ్డపై సత్తా చాటేందుకు ఎంపిక చేసిన ఈ 15 మందితో కూడిన జట్టు బ్యాటింగ్, బౌలింగ్ విభాగాల్లో చాలా బలంగా కనిపిస్తోంది. బ్యాటింగ్ విభాగంలో కెప్టెన్ హర్మన్‌ప్రీత్​తో పాటు స్మృతి మంధాన షఫాలీ వర్మ, జెమీమా రోడ్రిగ్స్, రిచా ఘోష్ లాంటి స్టార్ ప్లేయర్లు ఎటాకింగ్ చేయడానికి రెడీగా ఉన్నారు. బౌలింగ్ బాధ్యతలను దీప్తి శర్మ, రేణుకా సింగ్, శ్రీ చరణి, అరుంధతి రెడ్డి, నందిని శర్మ తీసుకోనున్నారు. వీళ్లకు తోడుగా రాధా యాదవ్, క్రాంతి గౌడ్, భారతి ఫుల్మాలి లాంటి ఆల్ రౌండర్ ప్లేయర్లతో జట్టు అన్ని విధాలుగా అద్భుతంగా ఉంది.

భారత మహిళల జట్టు
హర్మన్‌ప్రీత్ కౌర్ (కెప్టెన్), స్మృతి మంధాన (వైస్ కెప్టెన్), షఫాలీ వర్మ, జెమీమా రోడ్రిగ్స్, దీప్తి శర్మ, రిచా ఘోష్ (వికెట్ కీపర్), జి.కమలిని (వికెట్ కీపర్), భారతి ఫుల్మాలి, శ్రీ చరణి, రేణుకా ఠాకూర్, క్రాంతి గౌడ్, అరుంధతి రెడ్డి, శ్రేయాంక పాటిల్, రాధా యాదవ్, నందిని శర్మ.

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