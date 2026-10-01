భారత్కు మిక్స్డ్ రిజల్ట్స్- రెండు సిల్వర్ మెడల్స్- క్రికెట్, హాకీల్లో ఫైనల్స్కు క్వాలిఫై
ఆసియా క్రీడల్లో 12వ రోజు హైలైట్స్ - స్వర్ణం లేకుండానే ముగిసిన గురువారం పోటీలు- భారత్ ఖాతాలో మొత్తం ఎన్ని పతకాలంటే?
Published : October 1, 2026 at 6:53 PM IST
Asian Games India Day 12 : ఆసియా క్రీడల్లో గురువారం భారత్కు నిరాశే ఎదురైంది. నిన్న నాలుగు పసిడి పతకాలతో మన క్రీడాకారులు మోత మోగించగా, ఇవాళ ఒక్క స్వర్ణం కూడా భారత్ ఖాతాలో పడలేదు. ఓవరాల్గా చూసుకుంటే గురువారం ఫలితాలు నిరాశాజనకంగానే ఉన్నాయి. పురుషుల హాకీ, క్రికెట్ జట్లు సెమీఫైనల్స్లో నెగ్గి ఫైనల్స్కు దూసుకెళ్లాయి. మరి ఇవాళ భారత్కు ఎన్ని పతకాలు వచ్చాయి? ఓవరాల్గా పట్టికలో ఎన్నో స్థానంలో ఉంది? చూద్దాం!
రెండు రజతాలు
భారత్కు రెండు విభాగాల్లో ఇవాళ సిల్వర్ పతకాలు వచ్చాయి. ఒకటి పురుషుల రెజ్లింగ్లో రాగా, మరొకటి పరుషుల సెయిలింగ్లో దక్కింది. పురుషుల రెజ్లింగ్ 97కేజీల విభాగంలో నితీశ్ సివాచ్ ఫైనల్లో ఓడిపోయి సిల్వర్తో సరిపెట్టుకున్నాడు. అతడు గోల్డ్ మెడల్ పోరులో జపాన్కు చెందిన రెజ్లర్ యురి నకజటో చేతిలో 4-0 తేడాతో ఓడిపోయాడు. దీంతో రెండో స్థానంలోనే నిలిచాడు. అయితే అంతకుముందు సెమీఫైనల్లో మంగోలియా రెజ్లర్ గంఖుయాగ్ గన్బాతర్ను 9-0తో ఓడించి అద్భుతమైన ఘనత సాధించాడు. ఈ విభాగంలో 64ఏళ్ల తర్వాత ఫైనల్కు చేరిన భారత రెజ్లర్గా రికార్డు కొట్టాడు. ఆసియా క్రీడల్లో 1962లో చివరిసారిగా భారత రెజ్లర్ ఫైనల్స్ ఆడాడు.
సెయిలింగ్లో కూడా భారత్కు రజత పతకం దక్కింది. పురుషుల స్కిఫ్ టీమ్ ఈవెంట్లో భారత ద్వయం ప్రిన్స్ కురిసింకల్ నోబెల్ - మను ఫ్రాన్సిస్ రెండో స్థానంలో నిలిచారు. ఈ పోటీలో వెన్ జైడింగ్ - లియు టియాన్ (చైనా) జోడీ 16 పాయింట్లతో తొలి స్థానంలో నిలిచి పసిడి పట్టేసింది. ఇక 23 పాయింట్లతో భారత్ రెండో స్థానం, 24 పాయింట్లతో హాంగ్కాంగ్ ద్వయం మూడో ప్లేస్లో నిలిచి కాంస్యం అందుకుంది. అయితే ఈ ఆటలో తక్కువ పాయింట్లు ఉన్న టీమ్ విజేతగా నిలుస్తుంది.
NITESH SIWACH WINS THE SILVER IN GRECO-ROMAN WRESTLING AT ASIAN GAMES! 🥈 pic.twitter.com/ZkI3jk1IHe— The Khel India (@TheKhelIndia) October 1, 2026
కాంస్య పతకాల విభాగాలు
- ఆర్చరీ వ్యక్తిగత ఈవెంట్లో భారత్కు కాంస్యం దక్కింది. గణేశ్ మణిరత్నం ఆర్చరీ పోటీలో మూడో స్థానంలో నిలిచి బ్రాంజ్ ముద్దాడాడు. కాంస్య పతక పోరులో అతడు వియత్నామ్ డాంగ్ కాంగ్ను 149- 144 తేడాతో ఓడించాడు. 15 ప్రయత్నాల్లో 14సార్లు 10 పాయింట్లు సాధించాడు
- స్వ్కాష్ మహిళల టీమ్ ఈవెంట్లో కాంస్యం దక్కింది. జోత్స్న చిన్నప్ప, అనాహత్ సింగ్, తన్వీ ఖన్నా సెమీఫైనల్లో ఓటమిపాలయ్యారు. దీంతో మూడో స్థానంలో నిలిచి కాంస్యంతో సరిపెట్టుకున్నారు
- పురుషుల స్వ్కాష్ టీమ్ ఈవెంట్లోనూ భారత్కు కాంస్యమే వచ్చింది. సెమీఫైనల్లో మలేసియాతో భారత త్రయం అభయ్ సింగ్, వీర్ చోట్రాని, వేలవన్ సెంథిల్కుమార్ పోరాడి ఓడింది. ఈ మ్యాచ్ను మలేసియా 1-2 తేడాతో గెలుచుకుంది.
A HISTORIC MOMENT! 🤩🇮🇳— The Khel India (@TheKhelIndia) October 1, 2026
Nitesh Siwach becomes the first Indian Greco-Roman wrestler in 64 years to reach an Asian Games final since 1962!
🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥 pic.twitter.com/tZhAnh6vGR
ఈ పతకాలు ఖాయం
- పురుషుల సెపక్తక్రాలో భారత్కు పతకం ఖాయమైంది. క్వార్టర్ ఫైనల్స్లో భారత్ వియత్నాంపై 2-0 తేడాతో విజయం సాధించింది. దీంతో భారత్కు కనీసం కాంస్యం కన్ఫర్మ్ అయ్యింది. ఇక సెమీ ఫైనల్లో గ్రూప్ బీ రన్నరప్తో అక్టోబర్ 02న భారత్ ఆడనుంది
- పురుషుల క్రికెట్ మ్యాచ్లో టీమ్ఇండియా ఫైనల్కు దూసుకెళ్లింది. ఇవాళ శ్రీలంకతో జరిగిన సెమీఫైనల్లో 124 పరుగుల భారీ తేడాతో టీమ్ఇండియా నెగ్గింది. అక్టోబర్ 03న పాకిస్థాన్తో పసిడి పోరులో తలపడనుంది
- మరోవైపు హాకీ పురుషుల ఈవెంట్లోనూ భారత్ తుది పోరుకు అర్హత సాధించింది. తాజాగా పాకిస్థాన్తో జరిగిన ఉత్కంఠభరిత మ్యాచ్లో 4-3 తేడాతో నెగ్గింది. దీంతో కనీసం రజతం ఖాయమైంది
ఇప్పటిదాకా భారత్ మొత్తం 63 పతకాలు సాధించింది. ఇందులో 10 స్వర్ణాలు, 22 రజతాలు, 31 కాంస్య పతకాలు ఉన్నాయి. దీంతో పట్టికలో ప్రస్తుతం భారత్ ఎనిమిదో స్థానంలో కొనసాగుతోంది.
📸 𝗠𝗮𝗿𝗰𝗵𝗶𝗻𝗴 𝗶𝗻𝘁𝗼 𝘁𝗵𝗲 𝗙𝗶𝗻𝗮𝗹 🏅— BCCI (@BCCI) October 1, 2026
A commanding 1️⃣2️⃣4️⃣-run victory in the semi-final takes #TeamIndia into the Gold Medal match on Saturday 🇮🇳
Scorecard ▶️ https://t.co/DjHV9q6htT#AsianGames pic.twitter.com/kr6h7UlyyG
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