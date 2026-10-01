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భారత్​కు మిక్స్​డ్ రిజల్ట్స్- రెండు సిల్వర్ మెడల్స్- క్రికెట్, హాకీల్లో ఫైనల్స్​కు క్వాలిఫై

ఆసియా క్రీడల్లో 12వ రోజు హైలైట్స్ - స్వర్ణం లేకుండానే ముగిసిన గురువారం పోటీలు- భారత్ ఖాతాలో మొత్తం ఎన్ని పతకాలంటే?

Manu Francis and Prince Kurisinkal
సెయిలింగ్​లో సిల్వర్ నెగ్గిన మను- ప్రిన్స్ (Source : IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : October 1, 2026 at 6:53 PM IST

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Asian Games India Day 12 : ఆసియా క్రీడల్లో గురువారం భారత్​కు నిరాశే ఎదురైంది. నిన్న నాలుగు పసిడి పతకాలతో మన క్రీడాకారులు మోత మోగించగా, ఇవాళ ఒక్క స్వర్ణం కూడా భారత్ ఖాతాలో పడలేదు. ఓవరాల్​గా చూసుకుంటే గురువారం ఫలితాలు నిరాశాజనకంగానే ఉన్నాయి. పురుషుల హాకీ, క్రికెట్ జట్లు సెమీఫైనల్స్​లో నెగ్గి ఫైనల్స్​కు దూసుకెళ్లాయి. మరి ఇవాళ భారత్​కు ఎన్ని పతకాలు వచ్చాయి? ఓవరాల్​గా పట్టికలో ఎన్నో స్థానంలో ఉంది? చూద్దాం!

రెండు రజతాలు
భారత్​కు రెండు విభాగాల్లో ఇవాళ సిల్వర్ పతకాలు వచ్చాయి. ఒకటి పురుషుల రెజ్లింగ్‌లో రాగా, మరొకటి పరుషుల సెయిలింగ్​లో దక్కింది. పురుషుల రెజ్లింగ్​ 97కేజీల విభాగంలో నితీశ్ సివాచ్ ఫైనల్​లో ఓడిపోయి సిల్వర్​తో సరిపెట్టుకున్నాడు. అతడు గోల్డ్ మెడల్ పోరులో జపాన్​కు చెందిన రెజ్లర్ యురి నకజటో చేతిలో 4-0 తేడాతో ఓడిపోయాడు. దీంతో రెండో స్థానంలోనే నిలిచాడు. అయితే అంతకుముందు సెమీఫైనల్​లో మంగోలియా రెజ్లర్​ గంఖుయాగ్ గన్బాతర్​ను 9-0తో ఓడించి అద్భుతమైన ఘనత సాధించాడు. ఈ విభాగంలో 64ఏళ్ల తర్వాత ఫైనల్​కు చేరిన భారత రెజ్లర్​గా రికార్డు కొట్టాడు. ఆసియా క్రీడల్లో 1962లో చివరిసారిగా భారత రెజ్లర్ ఫైనల్స్ ఆడాడు.

సెయిలింగ్‌లో కూడా భారత్‌కు రజత పతకం దక్కింది. పురుషుల స్కిఫ్​ టీమ్ ఈవెంట్​లో భారత ద్వయం ప్రిన్స్ కురిసింకల్ నోబెల్ - మను ఫ్రాన్సిస్ రెండో స్థానంలో నిలిచారు. ఈ పోటీలో వెన్ జైడింగ్ - లియు టియాన్ (చైనా) జోడీ 16 పాయింట్లతో తొలి స్థానంలో నిలిచి పసిడి పట్టేసింది. ఇక 23 పాయింట్లతో భారత్ రెండో స్థానం, 24 పాయింట్లతో హాంగ్​కాంగ్ ద్వయం మూడో ప్లేస్​లో నిలిచి కాంస్యం అందుకుంది. అయితే ఈ ఆటలో తక్కువ పాయింట్లు ఉన్న టీమ్ విజేతగా నిలుస్తుంది.

కాంస్య పతకాల విభాగాలు

  • ఆర్చరీ వ్యక్తిగత ఈవెంట్​లో భారత్​కు కాంస్యం దక్కింది. గణేశ్ మణిరత్నం ఆర్చరీ పోటీలో మూడో స్థానంలో నిలిచి బ్రాంజ్ ముద్దాడాడు. కాంస్య పతక పోరులో అతడు వియత్నామ్ డాంగ్ కాంగ్​ను 149- 144 తేడాతో ఓడించాడు. 15 ప్రయత్నాల్లో 14సార్లు 10 పాయింట్లు సాధించాడు
  • స్వ్కాష్ మహిళల టీమ్ ఈవెంట్​లో కాంస్యం దక్కింది. జోత్స్న చిన్నప్ప, అనాహత్ సింగ్, తన్వీ ఖన్నా సెమీఫైనల్​లో ఓటమిపాలయ్యారు. దీంతో మూడో స్థానంలో నిలిచి కాంస్యంతో సరిపెట్టుకున్నారు
  • పురుషుల స్వ్కాష్ టీమ్​ ఈవెంట్​లోనూ భారత్​కు కాంస్యమే వచ్చింది. సెమీఫైనల్​లో మలేసియాతో భారత త్రయం అభయ్ సింగ్, వీర్ చోట్రాని, వేలవన్ సెంథిల్​కుమార్ పోరాడి ఓడింది. ఈ మ్యాచ్​ను మలేసియా 1-2 తేడాతో గెలుచుకుంది.

ఈ పతకాలు ఖాయం

  • పురుషుల సెపక్‌తక్రాలో భారత్‌కు పతకం ఖాయమైంది. క్వార్టర్‌ ఫైనల్స్‌లో భారత్​ వియత్నాంపై 2-0 తేడాతో విజయం సాధించింది. దీంతో భారత్​కు కనీసం కాంస్యం కన్ఫర్మ్ అయ్యింది. ఇక సెమీ ఫైనల్​లో గ్రూప్ బీ రన్నరప్​తో అక్టోబర్ 02న భారత్ ఆడనుంది
  • పురుషుల క్రికెట్ మ్యాచ్​లో టీమ్ఇండియా ఫైనల్​కు దూసుకెళ్లింది. ఇవాళ శ్రీలంకతో జరిగిన సెమీఫైనల్​లో 124 పరుగుల భారీ తేడాతో టీమ్ఇండియా నెగ్గింది. అక్టోబర్ 03న పాకిస్థాన్​తో పసిడి పోరులో తలపడనుంది
  • మరోవైపు హాకీ పురుషుల ఈవెంట్​లోనూ భారత్ తుది పోరుకు అర్హత సాధించింది. తాజాగా పాకిస్థాన్​తో జరిగిన ఉత్కంఠభరిత మ్యాచ్​లో 4-3 తేడాతో నెగ్గింది. దీంతో కనీసం రజతం ఖాయమైంది

ఇప్పటిదాకా భారత్ మొత్తం 63 పతకాలు సాధించింది. ఇందులో 10 స్వర్ణాలు, 22 రజతాలు, 31 కాంస్య పతకాలు ఉన్నాయి. దీంతో పట్టికలో ప్రస్తుతం భారత్ ఎనిమిదో స్థానంలో కొనసాగుతోంది.

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