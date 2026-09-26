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ఆసియా గేమ్స్ నాకౌట్ లైనప్ రెడీ- టీమ్ఇండియా మ్యాచ్ ఎప్పుడంటే?

టీమ్ఇండియా తొలి మ్యాచ్ సెప్టెంబర్ 28న- క్వార్టర్స్‌లో అఫ్గానిస్థాన్‌తో పోరు- రెండు రోజుల్లో నాలుగు క్వార్టర్ ఫైనల్స్- అక్టోబర్ 3న గోల్డ్ మెడల్ మ్యాచ్

IANS
టీమ్ఇండియా (IANS)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 26, 2026 at 5:12 PM IST

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Asian Games 2026 Cricket Quarterfinal : ఆసియా గేమ్స్ పురుషుల క్రికెట్‌లో క్వార్టర్ ఫైనల్ లైనప్ ఖరారైంది. గ్రూప్ దశ ముగియడంతో నాకౌట్ మ్యాచ్‌లకు పూర్తి షెడ్యూల్ వచ్చేసింది. టీమ్ఇండియా తన తొలి మ్యాచ్‌ను సెప్టెంబర్ 28న ఆడనుంది. గత ఎడిషన్‌లో గోల్డ్ మెడల్ గెలిచిన భారత్ ఈసారి టైటిల్ డిఫెన్స్‌కు బరిలోకి దిగుతోంది. తొలి మ్యాచ్‌లో అఫ్గానిస్థాన్‌ను ఎదుర్కోనుంది.

అఫ్గానిస్థాన్ ఎలా ప్రత్యర్థి అయిందంటే?
గ్రూప్ Aలో అఫ్గానిస్థాన్ రెండో స్థానంలో నిలవడంతో భారత్‌తో క్వార్టర్ ఫైనల్ మ్యాచ్ ఖరారైంది. అఫ్గానిస్థాన్‌పై నేపాల్ 5 వికెట్ల తేడాతో గెలిచింది. ఆ తర్వాత జపాన్- నేపాల్ మ్యాచ్ వర్షం కారణంగా రద్దయింది. దీంతో గ్రూప్ స్టాండింగ్స్‌లో నేపాల్ మొదటి స్థానంలో, అఫ్గానిస్థాన్ రెండో స్థానంలో నిలిచాయి. దీంతో నేపాల్‌కు శ్రీలంక, అఫ్గానిస్థాన్‌కు టీమ్ఇండియా ప్రత్యర్థులుగా ఖరారయ్యాయి.

టోర్నీ ఎక్కడంటే
పురుషుల క్రికెట్ టోర్నీ సెప్టెంబర్ 24 నుంచి అక్టోబర్ 3 వరకు జపాన్‌లోని నిషిన్‌లో ఉన్న ఐచి ప్రిఫెక్చరల్ కొరోగి స్పోర్ట్స్ పార్క్‌లో జరుగుతోంది. గ్రూప్ Aలో అఫ్గానిస్థాన్, జపాన్, నేపాల్ ఉండగా గ్రూప్ Bలో హాంకాంగ్ చైనా, మలేషియా, ఓమన్ ఉన్నాయి. ఈ రెండు గ్రూపుల్లో టాప్ 2 స్థానాల్లో నిలిచిన జట్లు క్వార్టర్స్‌కు అర్హత సాధించాయి.

క్వార్టర్ ఫైనల్స్ షెడ్యూల్
ఐసీసీ టీ20 ర్యాంకింగ్స్ ఆధారంగా ఆసియాలో టాప్ 4లో ఉన్న భారత్, పాకిస్థాన్, బంగ్లాదేశ్, శ్రీలంకకు గ్రూప్ దశ ఆడకుండానే నేరుగా క్వార్టర్ ఫైనల్స్‌లో చోటు కల్పించారు. క్వార్టర్స్‌లో పాకిస్థాన్‌కు హాంకాంగ్, చైనా ఎదురవుతుండగా, బంగ్లాదేశ్ మలేషియాతో ఆడనుంది. మొత్తం నాలుగు క్వార్టర్ ఫైనల్స్‌ను రెండు రోజుల్లో పూర్తి చేయనున్నారు.

  • సెప్టెంబర్ 28, సోమవారం
    పాకిస్థాన్ vs హాంకాంగ్ చైనా: ఉదయం 5:30 గంటలకు
    టీమ్ఇండియా vs అఫ్గానిస్థాన్: ఉదయం 10 గంటలకు
  • సెప్టెంబర్ 29, మంగళవారం
    శ్రీలంక vs నేపాల్: ఉదయం 5:30 గంటలకు
    బంగ్లాదేశ్ vs మలేషియా: ఉదయం 10 గంటలకు

ఈసారి శ్రేయస్ కెప్టెన్
ఫుల్ మెంబర్ దేశాల్లో భారత్, బంగ్లాదేశ్ మాత్రమే తమ ప్రధాన అంతర్జాతీయ ఆటగాళ్లలో ఎక్కువ మందిని ఆసియా గేమ్స్‌కు పంపుతున్నాయి. పాకిస్థాన్, శ్రీలంక మాత్రం కొంతమంది సీనియర్ ఆటగాళ్లతో పాటు యువ ప్లేయర్లకు ఎక్కువ అవకాశం ఇచ్చాయి.

టీమ్ఇండియా స్క్వాడ్
టీమ్ఇండియా స్క్వాడ్‌లో కెప్టెన్ శ్రేయస్ అయ్యర్‌తో పాటు అభిషేక్ శర్మ, తిలక్ వర్మ, వైభవ్ సూర్యవంశీ బ్యాటింగ్ ఆప్షన్స్‌గా ఉన్నారు. సంజూ శాంసన్, ఇషాన్ కిషన్ వికెట్‌కీపర్లుగా ఎంపికయ్యారు. శివమ్ దూబే, అక్షర్ పటేల్, వాషింగ్టన్ సుందర్ ఆల్‌రౌండ్ ఆప్షన్స్. విప్రజ్ నిగమ్, రవి బిష్ణోయ్ స్పిన్ విభాగంలో ఉండగా అర్ష్‌దీప్ సింగ్, జస్ప్రీత్ బుమ్రా, యశ్ ఠాకూర్ పేస్ బౌలింగ్ బాధ్యతలు తీసుకోనున్నారు.

పాకిస్థాన్ స్క్వాడ్
పాకిస్థాన్ జట్టుకు సాహిబ్‌జాదా ఫర్హాన్ కెప్టెన్, అబ్దుల్ సమద్ వైస్ కెప్టెన్‌గా ఉన్నాడు. అరాఫత్ మిన్హాస్, అబ్రార్ అహ్మద్, అలీ రజా, అహ్మద్ దానియాల్, హసన్ నవాజ్, అకిఫ్ జావేద్, హైదర్ అలీ, సాద్ మసూద్, మాజ్ సదాఖత్, సైమ్ అయూబ్, మహ్మద్ సల్మాన్ మిర్జా, సుఫ్యాన్ మొఖీమ్, ఉస్మాన్ ఖాన్ స్క్వాడ్‌లో ఉన్నారు.

శ్రీలంక స్క్వాడ్
శ్రీలంక జట్టుకు సహన్ అరచిగే కెప్టెన్. అషెన్ బండారా, లసిత్ క్రూస్పుల్లే, సినేత్ జయవర్ధనే, నిరోషన్ డిక్వెల్లా, బినుర ఫెర్నాండో, సోహన్ డి లివెరా, నువానిదు ఫెర్నాండో, తరిందు రత్నాయకే, చమిక కరుణరత్నే, దుషాన్ హేమంత, గరుక సంకేత్, నువాన్ తుషారా, వనుజ సహన్, విజయకాంత్ వియాస్కాంత్ జట్టులో ఉన్నారు. నిరోషన్ డిక్వెల్లా వికెట్‌కీపర్‌గా స్క్వాడ్‌లో చోటు దక్కించుకున్నాడు.

బంగ్లాదేశ్ స్క్వాడ్
బంగ్లాదేశ్‌కు లిటన్ దాస్ కెప్టెన్‌గా వ్యవహరించనున్నాడు. తంజిద్ హసన్, తౌహిద్ హృదోయ్, పర్వేజ్ హుస్సేన్ ఎమోన్, నజ్ముల్ హుస్సేన్ శాంటో, సైఫ్ హసన్, రిషాద్ హుస్సేన్, మోసద్దెక్ హుస్సేన్, షోరిఫుల్ ఇస్లామ్, యాసిర్ అలీ, మెహది హసన్, హసన్ మహ్మద్, నాసుమ్ అహ్మద్, ముస్తాఫిజుర్ రహ్మాన్, అలిస్ అల్ ఇస్లామ్ ఈ జట్టులో ఉన్నారు.

అక్టోబర్ 3న మెడల్ మ్యాచ్‌లు
పురుషుల క్రికెట్‌లో గోల్డ్ మెడల్ మ్యాచ్ అక్టోబర్ 3న జరగనుంది. బ్రాంజ్ మెడల్ మ్యాచ్ కూడా అదే రోజు నిర్వహించనున్నారు. సెమీఫైనల్స్‌లో గెలిచిన రెండు జట్లు గోల్డ్ కోసం, ఓడిన రెండు జట్లు బ్రాంజ్ మెడల్ కోసం బరిలోకి దిగుతాయి.

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