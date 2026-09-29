ఏసియన్ గేెమ్స్: ట్రాప్ షూటింగ్లో భారత మహిళా జట్టుకు సిల్వర్ మెడల్
ట్రాప్ షూటింగ్ విభాగంలో భారత మహిళా టీమ్కు రజితం
ఆషిమా అహ్లావత్ (NRAI)
Published : September 29, 2026 at 8:28 AM IST
Indian women Trap Shooting Team Wins Silver : ఆసియా క్రీడల్లో భారత మహిళల ట్రాప్ షూటింగ్ జట్టు రజిత పతకాన్ని గెలుచుకుంది. అంతేకాదు నీరు ధండా వ్యక్తిగత విభాగంలో ఫైనల్కు అర్హత సాధించింది.
STORY | India win silver in women's trap team event— Press Trust of India (@PTI_News) September 29, 2026
The Indian women's shooting team secured a silver in the trap team event to continue the country's medal-winning run in shooting at the Asian Games here on Tuesday.
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