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ఏసియన్ గేెమ్స్: ట్రాప్​ షూటింగ్​లో భారత మహిళా జట్టుకు సిల్వర్​ మెడల్​

ట్రాప్ షూటింగ్ విభాగంలో భారత మహిళా టీమ్​కు రజితం

Aashima Ahlawat
ఆషిమా అహ్లావత్ (NRAI)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 29, 2026 at 8:28 AM IST

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Indian women Trap Shooting Team Wins Silver : ఆసియా క్రీడల్లో భారత మహిళల ట్రాప్ షూటింగ్ జట్టు రజిత పతకాన్ని గెలుచుకుంది. అంతేకాదు నీరు ధండా వ్యక్తిగత విభాగంలో ఫైనల్​కు అర్హత సాధించింది.

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INDIAN SHOOTING TEAM WINS SILVER

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