ETV Bharat / sports

ఆసియా క్రీడలు 2026 : తొలిరోజే భారత్ ఖాతాలో రెండు పతకాలు- డే 1 హైలైట్స్ ఇవే

ఆసియా క్రీడల తొలిరోజు హైలైట్స్- భారత్ ఖాతాలో రెండు పతకాలు- క్రికెట్​లో ఫైనల్​కు దూసుకెళ్లిన టీమ్ఇండియా

Asian Games
రజత పతకాలు గెలిచిన భారతీయ షూటర్లు (Source : IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : September 20, 2026 at 8:15 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Asian Games : జపాన్‌లోని నగోయా వేదికగా ఆసియా క్రీడల 20వ ఎడిషన్ ప్రారంభమైంది. తొలి రోజు అనేకమంది అథ్లెట్లు భారత్ తరపున ఆయా క్రీడల్లో బరిలోకి దిగారు. ఈ క్రమంలో మొదటిరోజే భారత్ పతకాల ఖాతాను తెరిచింది. షూటింగ్‌ విభాగం టీమ్ ఈవెంట్​లో భారత్​కు తొలి పతకం అందింది. ఆ తర్వాత అదే విభాగం వ్యక్తిగత ఈవెంట్​లోనూ మెడల్ భారత్ ఖాతాలో చేరింది. వీటితోపాటు వివిధ పోటీల్లో మన అథ్లెట్లు అంచనాలను మించిన ప్రదర్శనలు, చివరి నిమిషంలో దక్కిన విజయాలు, ఊహించని ఫలితాలతో తొలి రోజు ఉత్కంఠభరితంగా సాగింది.

ఎలావెనిల్‌ అద్భుతం- షూటింగ్​లోనే రెండు పతకాలు
భారత షూటర్ ఎలావెనిల్‌ వలవరిన్‌ ఆసియా క్రీడల్లో అద్భుతమే చేసింది. తొలుత మహిళల 10మీటర్ల ఎయిర్‌ రైఫిల్‌ టీమ్‌ ఈవెంట్‌లో ఆమె రజత పతకాన్ని ముద్దాడింది. ఎలావెనిల్​తోపాటు ఈ టీమ్​లో సోనం, విదర్శ వినోద్‌ త్రయం రెండో స్థానాన్ని దక్కించుకుంది. ఆ తర్వాత వ్యక్తిగత విభాగంలోనూ ఆమె సత్తా చాటింది. 10 మీటర్ల రైఫిల్ విభాగంలో ఎలావెనిల్‌ రెండో ప్లేస్‌ సాధించి రజతం అందుకుంది. ఈ పతకాలతోపాటు భారత్‌కు ఆసియా క్రీడల తొలి రోజు ఎలా సాగిందో తెసుకుందాం!

భారత్‌కు సంబంధించిన క్రీడలు- ఫలితాలు

  • వుషు (Wushu) : పురుషుల వుషు ఫైనల్‌లో భారత్‌కు చెందిన సూరజ్ సింగ్ మయాంగ్లాంబమ్ 11వ స్థానంలో నిలిచాడు
  • టెక్‌బాల్ (Teqball) : మహిళల సింగిల్స్ కాంస్య పతక పోరులో క్విమ్సే డిసౌజా ఓడిపోయింది
  • టెక్‌బాల్ : మిక్స్‌డ్ డబుల్స్ విభాగంలో క్విమ్సే డిసౌజా - మహమ్మద్ అనస్ బైగ్ జోడీ కాంస్య పతక పోరులో వియత్నాం జోడీ చేతిలో ఓడిపోయింది
  • స్విమ్మింగ్ (Swimming) : పురుషుల 100మీ బ్యాక్‌స్ట్రోక్ హీట్స్‌లో ఐదో స్థానంలో నిలిచి రిషబ్ దాస్ ఫైనల్‌కు అర్హత సాధించింది. ఉత్కర్ష్ పాటిల్ 12వ స్థానంలో నిలిచాడు. పురుషుల 100మీ ఫ్రీస్టైల్ హీట్స్‌లో బెనెడిక్షన్ బెనిస్టన్ 12వ స్థానంలో, ఆకాష్ మణి 23వ స్థానంలో నిలిచారు.
  • టేబుల్ టెన్నిస్ : గ్రూప్-ఎఫ్ మ్యాచ్‌లో భారత మహిళల జట్టు ఇండోనేసియాను 3-0తో ఓడించింది. మరోవైపు గ్రూప్ F మ్యాచ్‌లో భారత పురుషుల జట్టు ఇండోనేసియాను 3-0తో ఓడించింది. ఇక పురుషుల సింగిల్స్ గ్రూప్ S మ్యాచ్‌లో భారత్‌కు చెందిన హర్మీత్ దేశాయ్ ఇరాన్ చేతిలో 3-0తో ఓటమి చవిచూశాడు
  • మిక్స్​డ్​ మార్షల్ ఆర్ట్స్ (MMS) : మహిళల సంప్రదాయ 60కిలోల విభాగం క్వార్టర్-ఫైనల్‌లో మంగోలియాకు చెందిన అల్తాన్‌చిమెగ్ బైగల్‌మాను ఓడించి సుచికా తరియాల్ భారత్‌కు పతకం ఖాయం చేశారు
  • హాకీ : పూల్ మ్యాచ్‌లో భారత మహిళల జట్టు ఉజ్బెకిస్థాన్‌ను 19-0తో ఓడించింది. ఈ మ్యాచ్‌లో దీపికా సెహ్రావత్ 8 గోల్స్ సాధించి, టోర్నమెంట్‌లో ఒకే మ్యాచ్‌లో అత్యధిక వ్యక్తిగత గోల్స్ చేసిన రికార్డును నెలకొల్పింది. ఇక పురుషుల హాకీలో పూల్ A ప్రారంభ మ్యాచ్‌లో భారత్ ఇండోనేసియాను 13-1తో ఓడించింది.
  • బ్యాడ్మింటన్ : మహిళల టీమ్ ఈవెంట్ మొదటి రౌండ్‌లో భారత్ కజకిస్థాన్‌ను 3-0తో ఓడించింది
  • క్రికెట్ : మహిళల క్రికెట్​లో భారత్​ ఫైనల్​కు దూసుకెళ్లింది. సెమీస్​లో హర్మన్ బృందం బంగ్లాదేశ్‌ను 114 పరుగుల తేడాతో మట్టికరిపించింది

థ్రిల్లింగ్ మ్యాచ్​లో అమరావతి విజయం - పోరాడి ఓడిన రాయలసీమ

అమరావతి ఈ ఛాంపియన్స్ భారీ స్కోర్- రాణించిన బ్యాటర్లు

TAGGED:

ASIAN GAMES 2ND DAY SCHEDULE
ఆసియా గేమ్స్​లో రెండోరోజు మ్యాచ్​లు
ఆసియా గేమ్స్​ బ్యాడ్మింటన్ మ్యాచ్​
ఆసియా గేమ్స్​లో భారత్ పతకాల సంఖ్య
ASIAN GAMES 2026

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.