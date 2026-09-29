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ఆసియా క్రీడలు 2026: అథ్లెటిక్స్​లో ఫస్ట్ గోల్డ్- గుల్వీర్ హ్యాట్రిక్ రికార్డ్- టాప్ 10లోకి భారత్

మహిళల 4x400 మీటర్ల రిలేలో పసిడి, ట్రాప్ షూటింగ్‌లో నీరూ దండా చరిత్రాత్మక స్వర్ణంతో మెరిసిన భారత్- 3 పతకాలు గెలిచిన అరుదైన అథ్లెట్‌గా గుల్వీర్ సింగ్ రికార్డు

Asian Games 2026 India Tally
భారత ప్లేయర్లు (IANS)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 29, 2026 at 6:31 PM IST

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Asian Games 2026 India Tally : జపాన్‌లోని నగోయా వేదికగా జరుగుతున్న ఆసియా క్రీడలు 2026లో భారత అథ్లెట్లు అద్భుత ప్రదర్శనతో దూసుకుపోతున్నారు. మంగళవారం నాటి పోటీల్లో భారత్ పలు చరిత్రాత్మక విజయాలు నమోదు చేసింది. మహిళల 4x400 మీటర్ల రిలేలో స్వర్ణం సాధించడంతో పాటు, ట్రాప్ షూటింగ్‌లో నీరూ దండా రికార్డు స్వర్ణ పతకాన్ని ముద్దాడింది. అదే సమయంలో సుదీర్ఘ రేసర్ గుల్వీర్ సింగ్ హ్యాట్రిక్ పతకాలతో అరుదైన ఘనతను సొంతం చేసుకున్నాడు.

స్వర్ణ పతకాలు :
మహిళల 4x400 మీటర్ల రిలేలో స్వర్ణం:
ప్రస్తుత ఆసియా క్రీడల్లో భారత్‌కు ట్రాక్ అండ్ ఫీల్డ్ విభాగంలో తొలి స్వర్ణ పతకం లభించింది. మహిళల 4x400 మీటర్ల రిలే ఫైనల్‌లో కిరణ్ పహాల్, పూవమ్మ మచేత్తిర, ప్రాచి, విద్య రామ్‌రాజ్‌లతో కూడిన భారత బృందం 3:29.69 నిమిషాల్లో రేసును ముగించి అగ్రస్థానంలో నిలిచి పసిడిని గెలుచుకుంది. బహ్రెయిన్ రజతం, చైనా కాంస్యం సాధించాయి.

షూటింగ్‌లో నీరూ దండా చరిత్రాత్మక స్వర్ణం:
మహిళల ట్రాప్ షూటింగ్ వ్యక్తిగత విభాగంలో హరియాణాకు చెందిన 26 ఏళ్ల నీరూ దండా తుదిపోరులో 28 పాయింట్లు సాధించి సరికొత్త రికార్డుతో స్వర్ణ పతకాన్ని సాధించింది. ఆసియాడ్ చరిత్రలోనే మహిళల వ్యక్తిగత ట్రాప్ షూటింగ్‌లో భారత్‌కు ఇది తొలి పసిడి పతకం కావడం విశేషం. వానలో, ప్రతికూల వాతావరణంలో అద్భుత ప్రదర్శన చేసిన నీరూ భారత్‌కు ఈ చారిత్రాత్మక విజయాన్ని అందించింది.

రజత & కాంస్య పతకాలు
షూటింగ్ టీమ్ ఈవెంట్‌లో రజతం: వ్యక్తిగత పసిడి కంటే ముందు, నీరూ దండా టీమ్ ఈవెంట్‌లో ఆషిమా అహ్లావత్, మనీషా కీర్‌లతో కలిసి 328 పాయింట్లతో రెండో స్థానంలో నిలిచి రజత పతకాన్ని కైవసం చేసుకుంది. (346 పాయింట్లతో చైనా స్వర్ణం గెలుచుకుంది).

గుల్వీర్ సింగ్ హాట్రిక్ కాంస్యం: పురుషుల 5000 మీటర్ల రేసును గుల్వీర్ సింగ్ 13:32.75 సెకన్లలో పూర్తి చేసి కాంస్య పతకాన్ని సొంతం చేసుకున్నాడు. ఈ టోర్నీలో ఇప్పటికే 1500, 10వేల మీటర్ల పరుగులో రజతాలు సాధించిన గుల్వీర్, ఒకే ఆసియా క్రీడల ట్రాక్ అండ్ ఫీల్డ్ ఈవెంట్లలో మూడు పతకాలు సాధించిన నాలుగో భారత అథ్లెట్‌గా (లావీ పింటో, పీటీ ఉష, కేఎం బీనమోల్ తర్వాత) అరుదైన రికార్డు సృష్టించాడు.

4x100 మీటర్ల మిక్స్డ్ రిలేలో కాంస్యం: గురిందర్ వీర్ సింగ్, అనిమేష్ కుజూర్, స్నేహ సత్యనారాయణ, హరిత భద్రలతో కూడిన భారత బృందం 41.06 సెకన్లతో మూడో స్థానంలో నిలిచి కాంస్యాన్ని గెలుచుకుంది.

మహిళల హైజంప్‌లో కాంస్యం: భారత అథ్లెట్ పూజా సింగ్ 1.84 మీటర్ల ఎత్తుకు ఎగిరి కాంస్య పతకాన్ని కైవసం చేసుకుంది.

ఇతర క్రీడల్లో భారత ప్రదర్శన:

  • బాక్సింగ్: పర్వీన్ హుడా (65 కేజీలు), అంకుష్ పంగాల్ (80 కేజీలు) సెమీఫైనల్స్‌లో విజయం సాధించి ఫైనల్‌కు దూసుకెళ్లారు (పతకాలు ఖాయమయ్యాయి). నరేందర్ బెర్వాల్ (+90 కేజీలు) కాంస్యంతో సరిపెట్టుకున్నాడు.
  • పురుషుల వాలీబాల్: ఖతార్‌పై 3-2 తేడాతో థ్రిల్లింగ్ విజయం సాధించిన భారత జట్టు క్వార్టర్ ఫైనల్స్‌కు చేరింది.
  • టెన్నిస్: దక్షిణేశ్వర్ సురేష్, సుమిత్ నాగల్ సింగిల్స్‌లో విజయాలతో ప్రిక్వార్టర్స్‌కు అర్హత సాధించారు.
  • ఆర్చరీ (విలువిద్య): ధీరజ్ బొమ్మదేవర, నీరాజ్ చౌహాన్, కుమ్‌కుమ్ మోహోద్ అనిల్ క్వార్టర్ ఫైనల్స్‌కు దూసుకెళ్లారు.
  • స్క్వాష్: భారత మహిళల జట్టు ఇరాన్‌ను 3-0తో ఓడించి క్వార్టర్స్‌కు చేరింది.
  • క్రికెట్: వర్షం కారణంగా మ్యాచ్ రద్దవ్వడంతో శ్రీలంక సెమీస్ చేరింది. గురువారం సెమీఫైనల్లో భారత్, శ్రీలంకలు తలపడనున్నాయి. ఇప్పటి వరకు భారత్ మొత్తం పతకాల సంఖ్య 52కి చేరింది. ఇందులో 6 స్వర్ణాలు, 21 రజతాలు, 25 కాంస్య పతకాలు ఉన్నాయి. ప్రస్తుతం భారత్ పతకాల పట్టికలో 10వ స్థానంలో కొనసాగుతోంది.

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