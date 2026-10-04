ఆసియా గేమ్స్ : భారత్ ఖాతాలో 21 బంగారు పతకాలు- కంప్లీట్ మెడల్స్ లిస్ట్ ఇదే
ముగిసిన ఆసియా క్రీడలు - 85 పతకాలతో నాలుగో స్థానంలో భారత్ - కంప్లీట్ లిస్ట్ ఇదే
Published : October 4, 2026 at 1:37 PM IST
Asian Games India Complete Medal List : జపాన్ ఆతిథ్యమిచ్చిన 2026 ఆసియా క్రీడలు ముగిశాయి. ఇవాళ సాయంత్రం ఘనంగా ముగింపు వేడుకలు ఉండనున్నాయి. భారత్ అథ్లెట్ల ఈవెంట్లు కూడా కంప్లీట్ అయ్యాయి. రెండు వారాలపాటు సాగిన క్రీడల్లో మన క్రీడాకారులు అద్భుతంగా పోరాడి మొత్తం 85 పతకాలు సాధించారు. ఇందులో 21 గోల్డ్ మెడల్స్ ఉన్నాయి. వ్యక్తిగత విభాగాల్లో కంటే భారత్కు టీమ్ ఈవెంట్లలోనే పసిడి పతకాలు ఎక్కువగా వచ్చాయి. మరి మన అథ్లెట్లు ఎవరెవరు పతకాలు సాధించారు? ఏయే విభాగాల్లో మెడల్స్ వచ్చాయి? కంప్లీట్ లిస్ట్పై ఓ లుక్కేద్దాం!
నాలుగో స్థానంలో భారత్
గతసారితో పోలిస్తే ఈసారి మన క్రీడాకారులు సాధించిన పతకాల సంఖ్య తగ్గింది. 2022- 23 హాంగ్జౌ ఆసియా క్రీడల్లో భారత్ 107 పతకాలు సాధించింది. దీంతో ఆసియా క్రీడల్లో 100 పతకాల మార్క్ తొలిసారి దాటింది. ఇందులో 28 పసిడి పతకాలు ఉండడం విశేషం. దీంతో ఓవరాల్గా పట్టికలో నాలుగో స్థానంతో ముగించింది. ఇక అప్పటితో పోలిస్తే ఈ సీజన్లో భారత్ పతకాలు దాదాపు 22 తగ్గాయి. ఈసారి కూడా సెంచరీ టార్గెట్తో బరిలోకి దిగగా, 85 వద్దే ఆగిపోయింది. అయినప్పటికీ ఓవరాల్గా పట్టికలో భారత్ నాలుగో స్థానంతోనే ముగించింది.
చివరి మూడు రోజుల్లో పతకాల పంట
పోటీల ప్రారంభంలో భారత్ పతకాలు అంతంత మాత్రంగానే వచ్చాయి. కొనసాగుతున్నా కొద్దీ మెడల్స్ సంఖ్య పెరుగుతూ వచ్చింది. మరీ ముఖ్యంగా చివరి రోజుల్లో మన క్రీడాకారుల అద్భుతమైన ప్రదర్శన వల్ల పతకాల పంట పండింది. గురువారం దాకా భారత్ ఖాతాలో కేవలం 10 స్వర్ణ పతకాలే ఉండగా, చివరి రెండు రోజుల్లో ఏకంగా 11 గోల్డ్ మెడల్స్ రావడం విశేషం. దీంతో నాలుగు రోజుల కిందట పతకాల పట్టికలో టాప్ 10లో కూడా లేని భారత్, ఇప్పుడు ఏకంగా నాలుగో స్థానంతో క్రీడలను ముగించింది.
2026 ఆసియా క్రీడల్లో బంగారు పతకాల సంఖ్య
|పతకాల విజేతలు
|క్రీడ
|క్రీడాంశం
|మహిళల క్రికెట్ జట్టు
|క్రికెట్
|క్రికెట్ మహిళల పోటీ
|కమల్జీత్, సురుచి సింగ్
|షూటింగ్
|మిక్స్డ్ టీమ్ 10మీ ఎయిర్ పిస్టల్
|మహిళల కబడ్డీ జట్టు
|కబడ్డీ
|మహిళల కబడ్డీ పోటీ
|పురుషుల కబడ్డీ జట్టు
|కబడ్డీ
|పురుషుల కబడ్డీ పోటీ
|నీరూ దండా
|షూటింగ్
|మహిళల ట్రాప్
|కిరణ్ పహల్, పూవమ్మ M.R, ప్రాచీ చౌదరి, విత్య రామరాజ్
|అథ్లెటిక్స్
|మహిళల 4x400m రిలే
|జ్యోతి సురేఖ వెన్నం, ప్రితిక ప్రదీప్, చికిత తానిపర్తి
|ఆర్చరీ
మహిళల కాంపౌండ్ టీమ్
|చికిత తానిపర్తి, సాహిల్ జాదవ్
|ఆర్చరీ
|మిక్స్డ్ కాంపౌండ్ టీమ్
|కైనన్ చెనై, నీరు దండా
|షూటింగ్
|మిక్స్డ్ ట్రాప్
|సాహిల్ జాదవ్, గణేశ్ మణిరత్నం తిరుమురు, కుశాల్ దలాల్
|ఆర్చరీ
|పురుషుల కాంపౌండ్ టీమ్
|అంకిత భకత్, కుంకుమ్ మోహోద్, కీర్తి శర్మ
|ఆర్చరీ
|మహిళల రికర్వ్ టీమ్
|లోవ్లీనా బోర్గోహైన్
|బాక్సింగ్
|మహిళల 75 కిలోల విభాగం
|పర్వీన్ హుడా
|బాక్సింగ్
|మహిళల 65 కిలోల విభాగం
|అంకుశ్ పంఘాల్
|బాక్సింగ్
|పురుషుల 80 కిలోల విభాగం
|సుజిత్ కల్కల్
|రెజ్లింగ్
|పురుషుల 65 కిలోల ఫ్రీస్టైల్
|మహిళల హాకీ జట్టు
|హాకీ
|మహిళల హాకీ పోటీ
|కుంకుమ్ మోహోద్
|ఆర్చరీ
|మహిళల వ్యక్తిగత రికర్వ్
|ప్రణవి ఉర్స్
|గోల్ఫ్
|మహిళల వ్యక్తిగత విభాగం
|పురుషుల క్రికెట్ జట్టు
|క్రికెట్
|పురుషుల క్రికెట్ పోటీ
|అమన్ సెహ్రావత్
|రెజ్లింగ్
|పురుషుల 57 కిలోల ఫ్రీస్టైల్
|పురుషుల హాకీ జట్టు
|హాకీ
|పురుషుల హాకీ పోటీ