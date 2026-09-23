చరిత్ర సృష్టించిన జయ్ మీనా- మీరాబాయికి తొలి పతకం- ఆసియా గేమ్స్ డే 4 హైలైట్స్
ఆసియా క్రీడల్లో నాలుగో రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు - సిల్వర్ అందుకున్న మీరాబాయి- నిరాశ పర్చిన మను బాకర్
Published : September 23, 2026 at 5:36 PM IST
Asian Games Day 4 Highlights : ఆసియా గేమ్స్లో నాలుగో రోజు భారత్కు మిశ్రమ ఫలితాలు వచ్చాయి. బుధవారం పోటీలను భారత్ గోల్డ్ మెడల్ లేకుండానే ముగించింది. ఒలిపింక్ మెడల్ విజేత మను బాకర్ తీవ్రంగా నిరాశ పర్చింది. బ్యాడ్మింటన్లో లక్ష్యసేన్, ఆయుశ్ శెట్టి కూడా ఓడిపోయారు. అయితే వివిధ క్రీడల్లో మన అథ్లెట్లు సత్తా చాటారు. మరి నాలుగో రోజు భారత్కు ఎలా సాగింది? ఎన్ని పతకాలు వచ్చాయో చూద్దాం!
కాంస్యంతో షురూ
ఇవాళ కాంస్య పతకంతో భారత్ ఖాతా ప్రారంభించింది. స్కీట్ టీమ్ ఈవెంట్లో భారత్కు కాంస్యం దక్కింది. భారత త్రయం పరినాజ్ ధాలివాల్, రైజా ధిల్లాన్, మహేశ్వరి చౌహాన్ త్రయం 331 స్కోరుతో మూడో స్థానంలో నిలిచి కాంస్య పతకం దక్కించుకున్నారు. ఈ ఈవెంట్లో చైనా టీమ్కు స్వర్ణ పతకం రాగా, కజకిస్థాన్ జట్టు రజతం గెలిచింది.
ఇదే క్రీడలో పురుషుల స్కీట్ టీమ్ కూడా పతకం సాధించింది. అనంత్జీత్ సింగ్ నరుకా, భవతేగ్ సింగ్ గిల్, మైరాజ్ అహ్మద్ ఖాన్ 346 స్కోరుతో మూడో స్థానంలో నిలిచి బ్రాంజ్ మెడల్ అందుకున్నారు. మరోవైపు, వ్యక్తిగత విభాగంలో అనంత్జీత్ ఫైనల్ చేరుకున్నప్పటికీ మెడల్ సాధించడంలో విఫలం అయ్యాడు . అతడు 25 పాయింట్లతో నాలుగో స్థానంలో నిలిచాడు.
INDIAN MEN’S BADMINTON TEAM WINS BRONZE MEDAL AT ASIAN GAMES 🥉— The Khel India (@TheKhelIndia) September 23, 2026
- Lost 1-3 to China 🇨🇳 in the Semi Finals!
WELL PLAYED BOYS! 🇮🇳👏 pic.twitter.com/40UV11LkkB
మీరాబాయి చానుకు సిల్వర్
భారీ అంచనాలతో దిగిన వెయిట్ లిఫ్టింగ్లో మీరాబాయి చానుకు రజత పతకం దక్కింది. 49కేజీల విభాగంలో ఆమె త్రుటిలో గోల్డ్ చేజార్చుకొని రెండో స్థానంలో నిలిచింది. ఆసియా క్రీడల్లో పతకం సాధించడం ఆమెకు ఇదే మొదటిసారి కావడం విశేషం. అలాగే ఆసియా గేమ్స్లో వెయిట్లిఫ్టింగ్ విభాగంలో భారత్కు పతకం రావడం 28 ఏళ్ల తర్వాత ఇదే మొదటిసారి. 1998లో చివరిసారిగా ఆసియా క్రీడల్లో కరణం మల్లీశ్వరి కాంస్యం సాధించింది.
📸 PODIUM PICTURES FOR WOMEN 49KG— The Khel India (@TheKhelIndia) September 23, 2026
- Mirabai Chanu wins Silver Medal 🥈 pic.twitter.com/4RdL9rFy5G
సరికొత్త చరిత్ర
సాఫ్ట్ టెన్నిస్లో జయ మీనా చరిత్ర సృష్టించాడు. పురుషుల సింగిల్స్లో అతడు కాంస్యం దక్కించుకున్నాడు. సెమీఫైనల్లో కురోసలా (జపాన్) పై 2-4తో ఓడిపోయి బ్రాంజ్ మెడల్తో సరిపెట్టుకున్నాడు. దీంతో ఆసియా క్రీడల్లో సాఫ్ట్ టెన్నిస్ విభాగంలో పతకం గెలిచిన భారత తొలి అథ్లెట్గా రికార్డుల్లోకెక్కాడు.
JAY MEENA CREATES HISTORY FOR INDIA 🇮🇳— The Khel India (@TheKhelIndia) September 23, 2026
- He becomes the first Indian ever to win a Soft Tennis medal at the Asian Games! 🥉
THIS IS HISTORIC RESULT FOLKS!!! 🔥 pic.twitter.com/fErlt3RpKA
షూటింగ్లో భారీ షాక్
అయితే ఇవాళ జరిగిన క్రీడల్లో 10 మీటర్ల పిస్టల్ ఈవెంట్ అందర్నీ షాకింగ్కు గురిచేసింది. ఎన్నో అంచనాలతో బరిలోకి దిగిన భారత త్రయం మను బాకర్, ఈషా సింగ్, సురుచి త్రయం పతకం నెగ్గడంలో విఫలమైంది. 1,719 పాయింట్లతో నాలుగో స్థానంలో నిలిచింది. 1735 పాయింట్లతో చైనా బృందం స్వర్ణం, 1730 పాయింట్లతో సౌత్ కొరియా టీమ్ రజతం నెగ్గింది. జపాన్ టీమ్ కాంస్యం సాధించింది. ఇక వ్యక్తిగత ఈవెంట్లో అయినా మను బాకర్ పతకం సాధిస్తుందని ఆశించినా నిరాశే మిగిలింది. ఆమె ఫైనల్లో ఐదో స్థానానికే పరిమితమైంది.
ఓవరాల్గా ఇవాళ భారత్కు నాలుగు కాంస్యాలు, ఒక రజత పతకాలు వచ్చాయి. దీంతోపాటు వుషులో రోషిబినా ఫైనల్కు దూసుకెళ్లింది. దీంతో ఆమెకు కనీసం వెండీ లేదా స్వర్ణం ఖయమైంది. ఇక కబడ్డీలోనూ మన మహిళల, పురుషుల జట్లు అంచనాలకు తగ్గట్లు రాణిస్తూ సెమీ ఫైనల్స్కు దూసుకెళ్లాయి. దీంతో మరో రెండు మెడల్స్ కన్ఫర్మ్ అయ్యాయి. ఇక బ్యాడ్మింటన్ పురుషుల టీమ్ ఈవెంట్లో భారత్ బృందానికి కాంస్యం దక్కింది. కాగా, ఇప్పటివరకు ఆసియా క్రీడల్లో భారత్ ఖాతాలో మొత్తం 12 పతకాలు చేరాయి. అందులో 1 స్వర్ణం, 5 రజతం, 6 కాంస్యాలు ఉన్నాయి.