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చరిత్ర సృష్టించిన జయ్ మీనా- మీరాబాయికి తొలి పతకం- ఆసియా గేమ్స్ డే 4 హైలైట్స్

ఆసియా క్రీడల్లో నాలుగో రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు - సిల్వర్ అందుకున్న మీరాబాయి- నిరాశ పర్చిన మను బాకర్

Asian games day 4
ఆసియా గేమ్స్ (Source : IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 23, 2026 at 5:36 PM IST

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Asian Games Day 4 Highlights : ఆసియా గేమ్స్​లో నాలుగో రోజు భారత్​కు మిశ్రమ ఫలితాలు వచ్చాయి. బుధవారం పోటీలను భారత్ గోల్డ్ మెడల్ లేకుండానే ముగించింది. ఒలిపింక్ మెడల్ విజేత మను బాకర్​ తీవ్రంగా నిరాశ పర్చింది. బ్యాడ్మింటన్​లో లక్ష్యసేన్, ఆయుశ్ శెట్టి కూడా ఓడిపోయారు. అయితే వివిధ క్రీడల్లో మన అథ్లెట్లు సత్తా చాటారు. మరి నాలుగో రోజు భారత్​కు ఎలా సాగింది? ఎన్ని పతకాలు వచ్చాయో చూద్దాం!

కాంస్యంతో షురూ
ఇవాళ కాంస్య పతకంతో భారత్ ఖాతా ప్రారంభించింది. స్కీట్ టీమ్ ఈవెంట్​లో భారత్​కు కాంస్యం దక్కింది. భారత త్రయం పరినాజ్ ధాలివాల్, రైజా ధిల్లాన్, మహేశ్వరి చౌహాన్‌ త్రయం 331 స్కోరుతో మూడో స్థానంలో నిలిచి కాంస్య పతకం దక్కించుకున్నారు. ఈ ఈవెంట్‌లో చైనా టీమ్​కు స్వర్ణ పతకం రాగా, కజకిస్థాన్‌ జట్టు రజతం గెలిచింది.

ఇదే క్రీడలో పురుషుల స్కీట్‌ టీమ్‌ కూడా పతకం సాధించింది. అనంత్‌జీత్‌ సింగ్‌ నరుకా, భవతేగ్‌ సింగ్‌ గిల్‌, మైరాజ్‌ అహ్మద్ ఖాన్‌ 346 స్కోరుతో మూడో స్థానంలో నిలిచి బ్రాంజ్ మెడల్ అందుకున్నారు. మరోవైపు, వ్యక్తిగత విభాగంలో అనంత్‌జీత్‌ ఫైనల్‌ చేరుకున్నప్పటికీ మెడల్ సాధించడంలో విఫలం అయ్యాడు . అతడు 25 పాయింట్లతో నాలుగో స్థానంలో నిలిచాడు.

మీరాబాయి చానుకు సిల్వర్
భారీ అంచనాలతో దిగిన వెయిట్​ లిఫ్టింగ్​లో మీరాబాయి చానుకు రజత పతకం దక్కింది. 49కేజీల విభాగంలో ఆమె త్రుటిలో గోల్డ్ చేజార్చుకొని రెండో స్థానంలో నిలిచింది. ఆసియా క్రీడల్లో పతకం సాధించడం ఆమెకు ఇదే మొదటిసారి కావడం విశేషం. అలాగే ఆసియా గేమ్స్‌లో వెయిట్‌లిఫ్టింగ్‌ విభాగంలో భారత్‌కు పతకం రావడం 28 ఏళ్ల తర్వాత ఇదే మొదటిసారి. 1998లో చివరిసారిగా ఆసియా క్రీడల్లో కరణం మల్లీశ్వరి కాంస్యం సాధించింది.

సరికొత్త చరిత్ర
సాఫ్ట్‌ టెన్నిస్​లో జయ మీనా చరిత్ర సృష్టించాడు. పురుషుల సింగిల్స్‌లో అతడు కాంస్యం దక్కించుకున్నాడు. సెమీఫైనల్​లో కురోసలా (జపాన్​) పై 2-4తో ఓడిపోయి బ్రాంజ్ మెడల్​తో సరిపెట్టుకున్నాడు. దీంతో ఆసియా క్రీడల్లో సాఫ్ట్ టెన్నిస్ విభాగంలో పతకం గెలిచిన భారత తొలి అథ్లెట్​గా రికార్డుల్లోకెక్కాడు.

షూటింగ్​లో భారీ షాక్
అయితే ఇవాళ జరిగిన క్రీడల్లో 10 మీటర్ల పిస్టల్ ఈవెంట్ అందర్నీ షాకింగ్​కు గురిచేసింది. ఎన్నో అంచనాలతో బరిలోకి దిగిన భారత త్రయం మను బాకర్, ఈషా సింగ్, సురుచి త్రయం పతకం నెగ్గడంలో విఫలమైంది. 1,719 పాయింట్లతో నాలుగో స్థానంలో నిలిచింది. 1735 పాయింట్లతో చైనా బృందం స్వర్ణం, 1730 పాయింట్లతో సౌత్ కొరియా టీమ్ రజతం నెగ్గింది. జపాన్ టీమ్ కాంస్యం సాధించింది. ఇక వ్యక్తిగత​ ఈవెంట్​లో అయినా మను బాకర్ పతకం సాధిస్తుందని ఆశించినా నిరాశే మిగిలింది. ఆమె ఫైనల్​లో ఐదో స్థానానికే పరిమితమైంది.

ఓవరాల్​గా ఇవాళ భారత్​కు నాలుగు కాంస్యాలు, ఒక రజత పతకాలు వచ్చాయి. దీంతోపాటు వుషులో రోషిబినా ఫైనల్​కు దూసుకెళ్లింది. దీంతో ఆమెకు కనీసం వెండీ లేదా స్వర్ణం ఖయమైంది. ఇక కబడ్డీలోనూ మన మహిళల, పురుషుల జట్లు అంచనాలకు తగ్గట్లు రాణిస్తూ సెమీ ఫైనల్స్​కు దూసుకెళ్లాయి. దీంతో మరో రెండు మెడల్స్ కన్ఫర్మ్ అయ్యాయి. ఇక బ్యాడ్మింటన్ పురుషుల టీమ్ ఈవెంట్​లో భారత్ బృందానికి కాంస్యం దక్కింది. కాగా, ఇప్పటివరకు ఆసియా క్రీడల్లో భారత్ ఖాతాలో మొత్తం 12 పతకాలు చేరాయి. అందులో 1 స్వర్ణం, 5 రజతం, 6 కాంస్యాలు ఉన్నాయి.

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MIRABAI CHANU ASIAN GAMES
ఆసియా క్రీడల్లో భారత్ పతకాలు
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