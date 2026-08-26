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ఆసియా గేమ్స్ క్రికెట్ షెడ్యూల్ రిలీజ్ - భారత్ నేరుగా క్వార్టర్ ఫైనల్​కు

2026 ఆసియా క్రీడల క్రికెట్ ఫుల్ షెడ్యూల్ ఔట్ - భారత పురుషుల, మహిళల మ్యాచ్​లు ఎప్పుడంటే?

Asian Games Cricket
ఆసియా గేమ్స్ 2026 (Source : AP News)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : August 26, 2026 at 3:08 PM IST

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Asian Games Cricket Time Table : 2026 ఆసియా గేమ్స్​ నుంచి అదిరే అప్డేట్ వచ్చింది. జపాన్ వేదికగా జరగనున్న ఈ గేమ్స్​లో క్రికెట్ పోటీలకు సంబంధించిన షెడ్యూల్​ విడుదలైంది. ముందుగా మహిళల జట్ల మధ్య పోటీలను నిర్వహించనున్నారు. ఆ తర్వాత పురుషుల కాంపిటీషన్ ఉండనుంది. ఈ మ్యాచ్​లన్నింటినీ జపాన్​లోని కొరోగి అథ్లెటిక్ పార్క్​లో నిర్వహించనున్నారు. మరి ఏయే జట్లు ఏ గ్రూపులో ఉన్నాయి? ఎప్పుడెప్పుడు బరిలోకి దిగనున్నాయో పూర్తి వివరాలు చూసేద్దాం!

ముందుగా మహిళల క్రికెట్
మహిళల క్రికెట్ పోటీల్లో భారత్, శ్రీలంక, జపాన్, మలేసియా, బంగ్లాదేశ్, పాకిస్థాన్, పీపుల్స్ రిపబ్లిక్ ఆఫ్ చైనా, థాయ్​లాండ్​ జట్లు పోటీ పడనున్నాయి. ఈ మ్యాచ్​లు సెప్టెంబర్ 17న షురూ కానుండగా, టీమ్ఇండియా మహిళలు తమ మొదటి మ్యాచ్ సెప్టెంబర్ 18న ఆడనుంది. ఈ మ్యాచ్ జపాన్‌తో జరగనుంది.ఆ తర్వాత 20, 22 తేదీల్లోనే సెమీఫైనల్, ఫైనల్ మ్యాచ్​లు నిర్వహించనున్నారు. ఫైనల్ మ్యాచ్ సెప్టెంబర్ 22న జరుగుతుంది, అలాగే కాంస్య పతక పోరు కూడా అదే రోజు ఉంటుంది. ఈ పోటీల్లో హర్మన్‌ప్రీత్ కౌర్ నాయకత్వంలో భారత జట్టు బరిలోకి దిగనుంది. గత సీజన్​లో గోల్డ్ మెడల్ సాధించిన టీమ్ఇండియా మరోసారి అదే ప్రదర్శనను రిపీట్ చేయాలని ఆశిస్తోంది.

పురుషుల పోటీలు ఇలా!
పురుషుల క్రికెట్ పోటీల్లో భారత్​తోపాటు పాకిస్థాన్, బంగ్లాదేశ్, శ్రీలంక జట్లు టోర్నమెంట్‌లో నేరుగా అర్హత సాధించాయి. ఈ జట్లు నేరుగా క్వార్టర్ ఫైనల్స్ ఆడుతాయి. మరోవైపు, ఆఫ్గానిస్థాన్, జపాన్, నేపాల్‌ టీమ్స్​ను 'గ్రూప్ A'లో ఉంచారు. హాంకాంగ్, చైనా, మలేసియా, ఒమన్ జట్లను 'గ్రూప్ B'లో చేర్చారు. ఈ గ్రూపులలో విజేతలుగా నిలిచిన జట్లు, క్వార్టర్ ఫైనల్స్‌కు చేరుకున్న జట్లతో తలపడతాయి. గ్రూప్ స్టేజ్​లో ఓడిపోయిన జట్లు పోటీ నుంచి నిష్క్రమిస్తాయి.

ఇక పురుషుల క్రికెట్ పోటీలు సెప్టెంబర్ 24న ప్రారంభమవుతాయి. ముందుగా గ్రూప్ ఏ, గ్రూప్ బీలోని జట్లు పోటీపడతాయి. ఆ తర్వాత భారత 28న తమ తొలి మ్యాచ్ ఆడనుంది. అయితే అది క్వార్టర్ ఫైనల్ మ్యాచ్ కాబట్టి ప్రత్యర్థి ఎవరో ఇంకా తేలలేదు. అయితే శ్రేయస్ అయ్యర్ కెప్టెన్సీలో టీమ్ఇండియా ఈ పోటీలో ఆడనుంది. తిలక్ వర్మ వైస్ కెప్టెన్‌గా వ్యవహరించనున్నాడు.

మహిళల క్రికెట్ జట్ల మ్యాచ్‌ల షెడ్యూల్

  • 17 సెప్టెంబర్ 2026 : బంగ్లాదేశ్ vs చైనా, నాకౌట్- కొలంబో అథ్లెటిక్ పార్క్
  • 17 సెప్టెంబర్ 2026: ఆఫ్గానిస్థాన్ vs థాయిలాండ్, నాకౌట్- కొలంబో అథ్లెటిక్ పార్క్
  • 18 సెప్టెంబర్ 2026: శ్రీలంక vs మలేసియా, నాకౌట్- కొలంబో అథ్లెటిక్ పార్క్
  • 18 సెప్టెంబర్ 2026: భారత్ vs జపాన్, నాకౌట్- కొలంబో అథ్లెటిక్ పార్క్
  • 20 సెప్టెంబర్ 2026: 2వ జట్టు vs 3వ జట్టు విజేత- సెమీ-ఫైనల్, కొలంబో అథ్లెటిక్ పార్క్
  • 20 సెప్టెంబర్ 2026: నెం. 1 జట్టు వర్సెస్ నెం. 4 జట్టు విజేత - సెమీ-ఫైనల్, కొలంబో అథ్లెటిక్ పార్క్
  • 22 సెప్టెంబర్ 2026: కాంస్య పతక పోరు- నాకౌట్, కొలంబో అథ్లెటిక్ పార్క్
  • 22 సెప్టెంబర్ 2026: ఫైనల్- నాకౌట్, కొలంబో అథ్లెటిక్ పార్క్

పురుషుల క్రికెట్ షెడ్యూల్

  • 24 సెప్టెంబర్ 2026: ఆఫ్గానిస్థాన్ vs జపాన్- గ్రూప్ A, కొలంబో అథ్లెటిక్ పార్క్
  • 24 సెప్టెంబర్ 2026: హాంకాంగ్, చైనా vs మలేసియా- గ్రూప్ B, కొలంబో అథ్లెటిక్ పార్క్
  • 25 సెప్టెంబర్ 2026: హాంకాంగ్, చైనా vs ఒమన్- గ్రూప్ B, కొలంబో అథ్లెటిక్ పార్క్
  • 25 సెప్టెంబర్ 2026: ఆఫ్గానిస్థాన్ vs నేపాల్ - గ్రూప్ A, కొలంబో అథ్లెటిక్ పార్క్
  • 26 సెప్టెంబర్ 2026: జపాన్ vs. నేపాల్ - గ్రూప్ A, కొలంబో అథ్లెటిక్ పార్క్
  • 26 సెప్టెంబర్ 2026: మలేసియా vs ఒమన్ - గ్రూప్ B, కొలంబో అథ్లెటిక్ పార్క్
  • 28 సెప్టెంబర్ 2026: పాకిస్థాన్ vs గ్రూప్ B రన్నరప్ - క్వార్టర్-ఫైనల్స్, కొలంబో అథ్లెటిక్ పార్క్
  • 28 సెప్టెంబర్ 2026: భారత్ vs గ్రూప్ A రన్నరప్- క్వార్టర్-ఫైనల్, కొలంబో అథ్లెటిక్ పార్క్
  • 29 సెప్టెంబర్ 2026: శ్రీలంక vs గ్రూప్ A విజేతలు- క్వార్టర్-ఫైనల్, కొలంబో అథ్లెటిక్ పార్క్
  • 29 సెప్టెంబర్ 2026: బంగ్లాదేశ్ vs గ్రూప్ బి జట్టు విజేత- క్వార్టర్-ఫైనల్, కొలంబో అథ్లెటిక్ పార్క్
  • 1 అక్టోబర్ 2026: క్వార్టర్-ఫైనల్ 1 విజేత vs క్వార్టర్-ఫైనల్ 4 విజేత- సెమీ-ఫైనల్, కొలంబో అథ్లెటిక్ పార్క్
  • 1 అక్టోబర్ 2026: క్వార్టర్-ఫైనల్ 2 విజేత vs క్వార్టర్-ఫైనల్ 3 విజేత - సెమీ-ఫైనల్, కొలంబో అథ్లెటిక్ పార్క్
  • 3 అక్టోబర్ 2026: కాంస్య పతకం మ్యాచ్ - కొలంబో అథ్లెటిక్ పార్క్
  • 3 అక్టోబర్ 2026: ఫైనల్ - నాకౌట్, కొలంబో అథ్లెటిక్ పార్క్

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