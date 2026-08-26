ఆసియా గేమ్స్ క్రికెట్ షెడ్యూల్ రిలీజ్ - భారత్ నేరుగా క్వార్టర్ ఫైనల్కు
2026 ఆసియా క్రీడల క్రికెట్ ఫుల్ షెడ్యూల్ ఔట్ - భారత పురుషుల, మహిళల మ్యాచ్లు ఎప్పుడంటే?
Published : August 26, 2026 at 3:08 PM IST
Asian Games Cricket Time Table : 2026 ఆసియా గేమ్స్ నుంచి అదిరే అప్డేట్ వచ్చింది. జపాన్ వేదికగా జరగనున్న ఈ గేమ్స్లో క్రికెట్ పోటీలకు సంబంధించిన షెడ్యూల్ విడుదలైంది. ముందుగా మహిళల జట్ల మధ్య పోటీలను నిర్వహించనున్నారు. ఆ తర్వాత పురుషుల కాంపిటీషన్ ఉండనుంది. ఈ మ్యాచ్లన్నింటినీ జపాన్లోని కొరోగి అథ్లెటిక్ పార్క్లో నిర్వహించనున్నారు. మరి ఏయే జట్లు ఏ గ్రూపులో ఉన్నాయి? ఎప్పుడెప్పుడు బరిలోకి దిగనున్నాయో పూర్తి వివరాలు చూసేద్దాం!
ముందుగా మహిళల క్రికెట్
మహిళల క్రికెట్ పోటీల్లో భారత్, శ్రీలంక, జపాన్, మలేసియా, బంగ్లాదేశ్, పాకిస్థాన్, పీపుల్స్ రిపబ్లిక్ ఆఫ్ చైనా, థాయ్లాండ్ జట్లు పోటీ పడనున్నాయి. ఈ మ్యాచ్లు సెప్టెంబర్ 17న షురూ కానుండగా, టీమ్ఇండియా మహిళలు తమ మొదటి మ్యాచ్ సెప్టెంబర్ 18న ఆడనుంది. ఈ మ్యాచ్ జపాన్తో జరగనుంది.ఆ తర్వాత 20, 22 తేదీల్లోనే సెమీఫైనల్, ఫైనల్ మ్యాచ్లు నిర్వహించనున్నారు. ఫైనల్ మ్యాచ్ సెప్టెంబర్ 22న జరుగుతుంది, అలాగే కాంస్య పతక పోరు కూడా అదే రోజు ఉంటుంది. ఈ పోటీల్లో హర్మన్ప్రీత్ కౌర్ నాయకత్వంలో భారత జట్టు బరిలోకి దిగనుంది. గత సీజన్లో గోల్డ్ మెడల్ సాధించిన టీమ్ఇండియా మరోసారి అదే ప్రదర్శనను రిపీట్ చేయాలని ఆశిస్తోంది.
పురుషుల పోటీలు ఇలా!
పురుషుల క్రికెట్ పోటీల్లో భారత్తోపాటు పాకిస్థాన్, బంగ్లాదేశ్, శ్రీలంక జట్లు టోర్నమెంట్లో నేరుగా అర్హత సాధించాయి. ఈ జట్లు నేరుగా క్వార్టర్ ఫైనల్స్ ఆడుతాయి. మరోవైపు, ఆఫ్గానిస్థాన్, జపాన్, నేపాల్ టీమ్స్ను 'గ్రూప్ A'లో ఉంచారు. హాంకాంగ్, చైనా, మలేసియా, ఒమన్ జట్లను 'గ్రూప్ B'లో చేర్చారు. ఈ గ్రూపులలో విజేతలుగా నిలిచిన జట్లు, క్వార్టర్ ఫైనల్స్కు చేరుకున్న జట్లతో తలపడతాయి. గ్రూప్ స్టేజ్లో ఓడిపోయిన జట్లు పోటీ నుంచి నిష్క్రమిస్తాయి.
ఇక పురుషుల క్రికెట్ పోటీలు సెప్టెంబర్ 24న ప్రారంభమవుతాయి. ముందుగా గ్రూప్ ఏ, గ్రూప్ బీలోని జట్లు పోటీపడతాయి. ఆ తర్వాత భారత 28న తమ తొలి మ్యాచ్ ఆడనుంది. అయితే అది క్వార్టర్ ఫైనల్ మ్యాచ్ కాబట్టి ప్రత్యర్థి ఎవరో ఇంకా తేలలేదు. అయితే శ్రేయస్ అయ్యర్ కెప్టెన్సీలో టీమ్ఇండియా ఈ పోటీలో ఆడనుంది. తిలక్ వర్మ వైస్ కెప్టెన్గా వ్యవహరించనున్నాడు.
🚨 SCHEDULE OF CRICKET IN ASIAN GAMES.— Johns. (@CricCrazyJohns) August 26, 2026
- Time to bring the gold, Shreyas Iyer & Harmanpreet Kaur 🇮🇳 pic.twitter.com/4s6F5XnpoG
మహిళల క్రికెట్ జట్ల మ్యాచ్ల షెడ్యూల్
- 17 సెప్టెంబర్ 2026 : బంగ్లాదేశ్ vs చైనా, నాకౌట్- కొలంబో అథ్లెటిక్ పార్క్
- 17 సెప్టెంబర్ 2026: ఆఫ్గానిస్థాన్ vs థాయిలాండ్, నాకౌట్- కొలంబో అథ్లెటిక్ పార్క్
- 18 సెప్టెంబర్ 2026: శ్రీలంక vs మలేసియా, నాకౌట్- కొలంబో అథ్లెటిక్ పార్క్
- 18 సెప్టెంబర్ 2026: భారత్ vs జపాన్, నాకౌట్- కొలంబో అథ్లెటిక్ పార్క్
- 20 సెప్టెంబర్ 2026: 2వ జట్టు vs 3వ జట్టు విజేత- సెమీ-ఫైనల్, కొలంబో అథ్లెటిక్ పార్క్
- 20 సెప్టెంబర్ 2026: నెం. 1 జట్టు వర్సెస్ నెం. 4 జట్టు విజేత - సెమీ-ఫైనల్, కొలంబో అథ్లెటిక్ పార్క్
- 22 సెప్టెంబర్ 2026: కాంస్య పతక పోరు- నాకౌట్, కొలంబో అథ్లెటిక్ పార్క్
- 22 సెప్టెంబర్ 2026: ఫైనల్- నాకౌట్, కొలంబో అథ్లెటిక్ పార్క్
పురుషుల క్రికెట్ షెడ్యూల్
- 24 సెప్టెంబర్ 2026: ఆఫ్గానిస్థాన్ vs జపాన్- గ్రూప్ A, కొలంబో అథ్లెటిక్ పార్క్
- 24 సెప్టెంబర్ 2026: హాంకాంగ్, చైనా vs మలేసియా- గ్రూప్ B, కొలంబో అథ్లెటిక్ పార్క్
- 25 సెప్టెంబర్ 2026: హాంకాంగ్, చైనా vs ఒమన్- గ్రూప్ B, కొలంబో అథ్లెటిక్ పార్క్
- 25 సెప్టెంబర్ 2026: ఆఫ్గానిస్థాన్ vs నేపాల్ - గ్రూప్ A, కొలంబో అథ్లెటిక్ పార్క్
- 26 సెప్టెంబర్ 2026: జపాన్ vs. నేపాల్ - గ్రూప్ A, కొలంబో అథ్లెటిక్ పార్క్
- 26 సెప్టెంబర్ 2026: మలేసియా vs ఒమన్ - గ్రూప్ B, కొలంబో అథ్లెటిక్ పార్క్
- 28 సెప్టెంబర్ 2026: పాకిస్థాన్ vs గ్రూప్ B రన్నరప్ - క్వార్టర్-ఫైనల్స్, కొలంబో అథ్లెటిక్ పార్క్
- 28 సెప్టెంబర్ 2026: భారత్ vs గ్రూప్ A రన్నరప్- క్వార్టర్-ఫైనల్, కొలంబో అథ్లెటిక్ పార్క్
- 29 సెప్టెంబర్ 2026: శ్రీలంక vs గ్రూప్ A విజేతలు- క్వార్టర్-ఫైనల్, కొలంబో అథ్లెటిక్ పార్క్
- 29 సెప్టెంబర్ 2026: బంగ్లాదేశ్ vs గ్రూప్ బి జట్టు విజేత- క్వార్టర్-ఫైనల్, కొలంబో అథ్లెటిక్ పార్క్
- 1 అక్టోబర్ 2026: క్వార్టర్-ఫైనల్ 1 విజేత vs క్వార్టర్-ఫైనల్ 4 విజేత- సెమీ-ఫైనల్, కొలంబో అథ్లెటిక్ పార్క్
- 1 అక్టోబర్ 2026: క్వార్టర్-ఫైనల్ 2 విజేత vs క్వార్టర్-ఫైనల్ 3 విజేత - సెమీ-ఫైనల్, కొలంబో అథ్లెటిక్ పార్క్
- 3 అక్టోబర్ 2026: కాంస్య పతకం మ్యాచ్ - కొలంబో అథ్లెటిక్ పార్క్
- 3 అక్టోబర్ 2026: ఫైనల్ - నాకౌట్, కొలంబో అథ్లెటిక్ పార్క్
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