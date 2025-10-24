ETV Bharat / sports

ACC ఆఫీస్​ నుంచి ట్రోఫీని తీసుకెళ్లిన నఖ్వీ- ఎక్కడ దాచిపెట్టాడో తెలుసా?

ఆసియా కప్​ ట్రోఫీపై వీడని సస్పెన్స్- కప్ ఇప్పుడు ఎక్కడుందో తెలుసా?

Asia Cup Trophy
Asia Cup Trophy (Source: AFP)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : October 24, 2025 at 5:03 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Asia Cup Trophy : 2025 ఆసియా కప్ ట్రోఫీపై హైడ్రామా ఇంకా కొనసాగుతోంది. టోర్నీ ముగిసి దాదాపు నెల రోజులు కావస్తున్నా, విజేతగా నిలిచిన భారత్​కు అది ఇంకా అందలేదు. ఈ వ్యవహారంపై బీసీసీఐ సీరియస్​గా ఉంది. వచ్చే నెలలో ఐసీసీ సమావేశంలో ఏసీసీ ఛైర్మన్ మోహ్సిన్ నఖ్వీ తీరును ఎండగట్టాలని భావిస్తోంది. ఎలాగైనా ట్రోఫీని తెచ్చుకోవాలని ప్లాన్ చేస్తోంది. ఈ క్రమంలో ఓ షాకింగ్ న్యూస్ బయటకు వచ్చింది.

ఆసియా క్రికెట్ కౌన్సిల్ ప్రధాన కార్యాలయం దుబాయ్​లో ఉంది. టోర్నీ ఫైనల్ మ్యాచ్ అనంతరం నఖ్వీ నుంచి మెడల్స్, ట్రోఫీ తీసుకునేందుకు భారత ప్లేయర్లు నిరాకరించడంతో అతడు వాటిని తనతోనే తీసుకెళ్లిపోయాడు. అయితే ఇప్పుడు ట్రోఫీ ఏసీసీ ఆఫీస్​లో కూడా లేదని తెలిసింది. అక్కడ నుంచి నఖ్వీ ట్రోఫీని తరలించి, అబుదాబిలో రహస్య ప్రదేశంలో దాచేశాడని క్రీడా వర్గాల సమాచారం.

'BCCI అధికారి ఒకరు కొన్ని రోజుల కిందట ఏసీసీ హెడ్​క్వార్టర్స్ సందర్శించారు. కానీ అక్కడ ఆసియా కప్​ ట్రోఫీ లేదు. దాని గురించి సదరు అధికారి ఆరా తీయగా, ట్రోఫీ ప్రస్తుతం నఖ్వీ ఆధీనంలో ఉందని ఆయన ఏసీసీ ఆఫీస్​ నుంచి అబుదాబిలో ఎక్కడో దాచేశాడని చెప్పారు' అని క్రీడా వర్గాలు పేర్కొన్నాయి. మరి దీనిపై బీసీసీఐ ఎలా స్పందిస్తుంది? ఎలా ముందుకెళ్తుంది? అనేది ఆసక్తిగా మారింది.

బీసీసీఐ వార్నింగ్!
కాగా, రీసెంట్​గా ఏసీసీకి బీసీసీఐ ఓ లెటర్ రాసింది. టోర్నీ విజేతలైన భారత ప్లేయర్లకు మెడల్స్, ట్రోఫీ అందించాలని డిమాండ్ చేస్తూ నఖ్వీకి రాసిన లేఖలో పేర్కొంది. దీనిపై నఖ్వీ స్పందన కోసం ఇంకా వేచి చూస్తున్నామని బీసీసీఐ కార్యదర్శి దేవజిత్ సైకియా ఇటీవల తెలిపారు. ఇక ఆయన ఈ వ్యవహారంపై స్పందించకపోతే, ఈ విషయాన్ని అంతర్జాతీయ క్రికెట్ కౌన్సిల్ (ఐసీసీ) దృష్టికి తీసుకెళ్లాలని బీసీసీఐ యోచిస్తోంది.

ట్రోఫీ తీసుకెళ్లిన నఖ్వీ
గతనెల 28న దుబాయ్​ వేదికగా జరిగిన ఆసియా కప్​ ఫైనల్​లో పాకిస్థాన్​పై భారత్​ 5 వికెట్ల తేడాతో నెగ్గింది. అయితే పహల్గాం టెర్రర్ ఎటాక్, ఆపరేషన్‌ సిందూర్‌ అనంతరం భారత్- పాకిస్థాన్ దేశాల మధ్య పరిస్థితుల నేపథ్యంలో ఆసియా క్రికెట్ కౌన్సిల్ అధ్యక్షుడు, పాకిస్థాన్‌ క్రికెట్‌ బోర్డ్‌ ఛైర్మన్‌ నఖ్వీ చేతుల మీదుగా ట్రోఫీ, మెడల్స్ అందుకునేందుకు టీమ్ఇండియా ప్లేయర్లు నిరాకరించారు.

దీంతో అక్కడ కాసేపు హైడ్రామా జరిగింది. అయితే అధ్యక్షుడు నఖ్వీ ట్రోఫీ, మెడల్స్‌ను తనతోపాటు తీసుకెళ్లిపోయారు. ఇది కాంట్రవర్సీ అయ్యింది. దీంతో ట్రోఫీ లేకుండానే టీమ్ఇండియా ప్లేయర్లు సెలబ్రేషన్స్ చేసుకున్నారు. అప్పట్నుంచి ట్రోఫీపై ఉత్కంఠ కొనసాగుతూనే ఉంది. దాదాపు నెల రోజులు కావస్తున్నా టీమ్ఇండియాకు ఇంకా ట్రోఫీ మాత్రం అందలేదు.

తిలక్ వర్మ ఏమన్నాడంటే?

ఈ కాంట్రవర్సీ గురించి తాజాగా యంగ్ బ్యాటర్ తిలక్ వర్మ ఓ ఇంటర్వ్యూలో మాట్లాడాడు. ఆరోజు ట్రోఫీ కోసం గంటసేపు మైదానంలోనే వేచి ఉన్నా ట్రోఫీ గ్రౌండ్​లో కనిపించలేదని తెలిపాడు. 'మేము గ్రౌండ్​లో వేచి చూస్తూ ఉన్నాం. 'అప్పటికే దాదాపు గంట గడిచిపోయింది. ఇదంతా మీరు టీవీల్లోనూ చూసి ఉంటారు. మేమంతా గ్రౌండ్‌లోనే పడుకొని ఉన్నాం. ట్రోఫీ వచ్చిందని ఆలోచిస్తూ మేమంతా అలాగే ఉండిపోయాం. కానీ, గ్రౌండ్​లో ట్రోఫీ కనిపించలేదు' అని తిలక్ ఆ రోజు జరిగింది చెప్పాడు.

కెప్టెన్​గా తిలక్​ వర్మకు ప్రమోషన్- అయినా రెండో మ్యాచ్​కు దూరం- ఎందుకంటే?

పాక్​తో మ్యాచ్​- భారత్​ను గెలిపించాలనే టార్గెట్​తో ఆడా: తిలక్‌ వర్మ

TAGGED:

ASIA CUP 2025 WINNER
ASIA CUP TROPHY 2025
ASIA CUP TROPHY CONTROVERSY
ASIA CUP TROPHY ISSUE 2025
ASIA CUP TROPHY

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

మార్కెట్లో వద్దు, స్వచ్ఛమైన "రాగి పిండి" ఇంట్లోనే - ఈ స్టెప్స్​ తో ఈజీగా!

TVS నుంచి తొలి అడ్వెంచర్ బైక్ వచ్చిందోచ్- ధర ఎంతో తెలుసా?

ఆలూ, బియ్యప్పిండితో కమ్మని "వడలు" - పైన క్రిస్పీ, లోపల సాఫ్ట్​ - పల్లీ చట్నీతో అద్దిరిపోతాయి!

చలికాలంలో పిల్లలను బయటకు తీసుకెళ్తున్నారా? - ఈ జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలంటున్న వైద్యులు

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.