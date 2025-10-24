ACC ఆఫీస్ నుంచి ట్రోఫీని తీసుకెళ్లిన నఖ్వీ- ఎక్కడ దాచిపెట్టాడో తెలుసా?
ఆసియా కప్ ట్రోఫీపై వీడని సస్పెన్స్- కప్ ఇప్పుడు ఎక్కడుందో తెలుసా?
Published : October 24, 2025 at 5:03 PM IST
Asia Cup Trophy : 2025 ఆసియా కప్ ట్రోఫీపై హైడ్రామా ఇంకా కొనసాగుతోంది. టోర్నీ ముగిసి దాదాపు నెల రోజులు కావస్తున్నా, విజేతగా నిలిచిన భారత్కు అది ఇంకా అందలేదు. ఈ వ్యవహారంపై బీసీసీఐ సీరియస్గా ఉంది. వచ్చే నెలలో ఐసీసీ సమావేశంలో ఏసీసీ ఛైర్మన్ మోహ్సిన్ నఖ్వీ తీరును ఎండగట్టాలని భావిస్తోంది. ఎలాగైనా ట్రోఫీని తెచ్చుకోవాలని ప్లాన్ చేస్తోంది. ఈ క్రమంలో ఓ షాకింగ్ న్యూస్ బయటకు వచ్చింది.
ఆసియా క్రికెట్ కౌన్సిల్ ప్రధాన కార్యాలయం దుబాయ్లో ఉంది. టోర్నీ ఫైనల్ మ్యాచ్ అనంతరం నఖ్వీ నుంచి మెడల్స్, ట్రోఫీ తీసుకునేందుకు భారత ప్లేయర్లు నిరాకరించడంతో అతడు వాటిని తనతోనే తీసుకెళ్లిపోయాడు. అయితే ఇప్పుడు ట్రోఫీ ఏసీసీ ఆఫీస్లో కూడా లేదని తెలిసింది. అక్కడ నుంచి నఖ్వీ ట్రోఫీని తరలించి, అబుదాబిలో రహస్య ప్రదేశంలో దాచేశాడని క్రీడా వర్గాల సమాచారం.
'BCCI అధికారి ఒకరు కొన్ని రోజుల కిందట ఏసీసీ హెడ్క్వార్టర్స్ సందర్శించారు. కానీ అక్కడ ఆసియా కప్ ట్రోఫీ లేదు. దాని గురించి సదరు అధికారి ఆరా తీయగా, ట్రోఫీ ప్రస్తుతం నఖ్వీ ఆధీనంలో ఉందని ఆయన ఏసీసీ ఆఫీస్ నుంచి అబుదాబిలో ఎక్కడో దాచేశాడని చెప్పారు' అని క్రీడా వర్గాలు పేర్కొన్నాయి. మరి దీనిపై బీసీసీఐ ఎలా స్పందిస్తుంది? ఎలా ముందుకెళ్తుంది? అనేది ఆసక్తిగా మారింది.
𝗖. 𝗛. 𝗔. 𝗠. 𝗣. 𝗜. 𝗢. 𝗡. 𝗦 🏆— BCCI (@BCCI) September 28, 2025
A dominant performance capped by an unbeaten campaign 💪
Congratulations to #TeamIndia on winning #AsiaCup2025 🇮🇳 🥳
Scorecard ▶️ https://t.co/0VXKuKPkE2#Final pic.twitter.com/n9fYeHfByB
బీసీసీఐ వార్నింగ్!
కాగా, రీసెంట్గా ఏసీసీకి బీసీసీఐ ఓ లెటర్ రాసింది. టోర్నీ విజేతలైన భారత ప్లేయర్లకు మెడల్స్, ట్రోఫీ అందించాలని డిమాండ్ చేస్తూ నఖ్వీకి రాసిన లేఖలో పేర్కొంది. దీనిపై నఖ్వీ స్పందన కోసం ఇంకా వేచి చూస్తున్నామని బీసీసీఐ కార్యదర్శి దేవజిత్ సైకియా ఇటీవల తెలిపారు. ఇక ఆయన ఈ వ్యవహారంపై స్పందించకపోతే, ఈ విషయాన్ని అంతర్జాతీయ క్రికెట్ కౌన్సిల్ (ఐసీసీ) దృష్టికి తీసుకెళ్లాలని బీసీసీఐ యోచిస్తోంది.
ట్రోఫీ తీసుకెళ్లిన నఖ్వీ
గతనెల 28న దుబాయ్ వేదికగా జరిగిన ఆసియా కప్ ఫైనల్లో పాకిస్థాన్పై భారత్ 5 వికెట్ల తేడాతో నెగ్గింది. అయితే పహల్గాం టెర్రర్ ఎటాక్, ఆపరేషన్ సిందూర్ అనంతరం భారత్- పాకిస్థాన్ దేశాల మధ్య పరిస్థితుల నేపథ్యంలో ఆసియా క్రికెట్ కౌన్సిల్ అధ్యక్షుడు, పాకిస్థాన్ క్రికెట్ బోర్డ్ ఛైర్మన్ నఖ్వీ చేతుల మీదుగా ట్రోఫీ, మెడల్స్ అందుకునేందుకు టీమ్ఇండియా ప్లేయర్లు నిరాకరించారు.
దీంతో అక్కడ కాసేపు హైడ్రామా జరిగింది. అయితే అధ్యక్షుడు నఖ్వీ ట్రోఫీ, మెడల్స్ను తనతోపాటు తీసుకెళ్లిపోయారు. ఇది కాంట్రవర్సీ అయ్యింది. దీంతో ట్రోఫీ లేకుండానే టీమ్ఇండియా ప్లేయర్లు సెలబ్రేషన్స్ చేసుకున్నారు. అప్పట్నుంచి ట్రోఫీపై ఉత్కంఠ కొనసాగుతూనే ఉంది. దాదాపు నెల రోజులు కావస్తున్నా టీమ్ఇండియాకు ఇంకా ట్రోఫీ మాత్రం అందలేదు.
𝐂𝐡𝐚𝐦𝐩𝐢𝐨𝐧𝐬 𝐨𝐟 𝐀𝐬𝐢𝐚 - with or without the silverware 😌— Sony LIV (@SonyLIV) September 29, 2025
Watch #DPWORLDASIACUP2025 Finale Highlights – on #SonyLIV & #SonySportsNetwork TV Channels 📺#AsiaCup #INDvPAK pic.twitter.com/cJmosJu1TI
తిలక్ వర్మ ఏమన్నాడంటే?
ఈ కాంట్రవర్సీ గురించి తాజాగా యంగ్ బ్యాటర్ తిలక్ వర్మ ఓ ఇంటర్వ్యూలో మాట్లాడాడు. ఆరోజు ట్రోఫీ కోసం గంటసేపు మైదానంలోనే వేచి ఉన్నా ట్రోఫీ గ్రౌండ్లో కనిపించలేదని తెలిపాడు. 'మేము గ్రౌండ్లో వేచి చూస్తూ ఉన్నాం. 'అప్పటికే దాదాపు గంట గడిచిపోయింది. ఇదంతా మీరు టీవీల్లోనూ చూసి ఉంటారు. మేమంతా గ్రౌండ్లోనే పడుకొని ఉన్నాం. ట్రోఫీ వచ్చిందని ఆలోచిస్తూ మేమంతా అలాగే ఉండిపోయాం. కానీ, గ్రౌండ్లో ట్రోఫీ కనిపించలేదు' అని తిలక్ ఆ రోజు జరిగింది చెప్పాడు.
కెప్టెన్గా తిలక్ వర్మకు ప్రమోషన్- అయినా రెండో మ్యాచ్కు దూరం- ఎందుకంటే?
పాక్తో మ్యాచ్- భారత్ను గెలిపించాలనే టార్గెట్తో ఆడా: తిలక్ వర్మ