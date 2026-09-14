ఆసియా కప్ కాంట్రవర్సీ: నఖ్వీ ఇంకెంతకాలం అధ్యక్షుడిగా ఉంటారు?- పదవీకాలం ఎప్పుడు ముగుస్తుందంటే?
కొనసాగుతున్న ఆసియా కప్ ట్రోఫీ కాంట్రవర్సీ- గతేడాది పురుషులు, ఇప్పుడు మహిళల జట్లు- టీమ్ఇండియా అభిమానుల్లో కొత్త సందేహం
Published : September 14, 2026 at 7:26 PM IST
Mohsin Naqvi Trophy Controversy : ఆసియా క్రికెట్ కౌన్సిల్ (ACC) ఛైర్మన్ మోహ్సిన్ నఖ్వీ వ్యవహారం క్రీడా వర్గాల్లో చర్చనీయాంశమైంది. తన చేతుల మీదుగా టీమ్ఇండియా ట్రోఫీ స్వీకరించదని తెలిసినా నఖ్వీ మొండి వైఖరి ప్రదర్శించడం పట్ల విమర్శలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి. భారత్ జట్టు ఆయన నుంచి ట్రోఫీని అందుకోవడం ఇష్టపడకపోవడంతో ట్రోఫీని తన వద్దే ఉంచుకున్నారు. ఈ క్రమంలో ఏసీసీ అధ్యక్ష పదవిలో నఖ్వీ ఇంకెన్ని రోజులు ఉంటారనే ప్రశ్నలు వస్తున్నాయి. మరి ఆయన పదవీకాలం గురించి తెలుసుకుందాం!
రెండు టైటిళ్లు తనవద్దే
భారత్కు అందాల్సిన రెండు టైటిళ్లు ప్రస్తుతం నఖ్వీ దగ్గరే ఉన్నాయి. గతేడాది జరిగిన పురుషుల ఆసియా కప్ టోర్నీలో టీమ్ఇండియానే నెగ్గింది. అప్పుడు కూడా నఖ్వీనే ఏసీసీ ప్రెసిడెంట్గా ఉన్నారు. ఆయన ప్రజెంటేషన్ సమయంలో స్టేజ్పైకి వచ్చి, భారత జట్టుకు ట్రోఫీ అందించేందుకు సిద్ధమయ్యారు. కానీ, ఆయన చేతుల మీదనుంచి ట్రోఫీ తీసుకోవడానికి భారత్ నిరాకరించింది. అనేక విమర్శలు ఎదుర్కొన్నప్పటికీ నఖ్వీ ఆ ట్రోఫీని తనవద్దే ఉంచుకున్నారు. తాజాగా 2026 ఆసియా కప్ విజేతగా నిలిచిన టీమ్ఇండియా మహిళల జట్టు కూడా అదే బాటలో నడిచింది.
వచ్చే ఏడాది మళ్లీ ఆసియా కప్ టోర్నమెంట్
ఏసీసీ ఆధ్యక్షుడిగా ఉన్న నఖ్వీ చేతుల మీదుగా ట్రోఫీ తీసుకునేందుకు నిరాకరించింది. దీంతో ఈ ట్రోఫీని కూడా తనతో తీసుకెళ్లిపోయారు. ప్రస్తుతం ఈ ట్రోఫీలు ఏసీసీ హెడ్ క్వార్టర్స్లో ఉన్నాయి. అయితే వచ్చే ఏడాది పురుషుల ఆసియా కప్ టోర్నమెంట్ జరగాల్సి ఉంది. ఈ టోర్నీలోనూ భారత్ టైటిల్ ఫేవరెట్గానే బరిలోకి దిగుతుంది. ఒకవేళ అప్పుడు కూడా టీమ్ఇండియానే టైటిల్ గెలిస్తే, మళ్లీ ఇలాంటి పరిస్థితే రిపీట్ అవుతుందా? అని ఫ్యాన్స్ ఇప్పట్నుంచే ఆలోచిస్తున్నారు. ఎందుకంటే? నఖ్వీ నుంచి ట్రోఫీ తీసుకోవడానికి టీమ్ఇండియా అంగీకరించదు. ఈ క్రమంలో అసలు ఆ పదవిలో నఖ్వీ ఇంకెన్ని రోజులు ఉంటారన్న ప్రశ్న తలెత్తుతుంది. మరి ఆయన పదవీకాలం ఇంకా ఎన్ని రోజులు ఉండనుందంటే?
No trophy from Pakistan’s Interior Minister @MohsinnaqviC42 who unfortunately also holds position of @ACCMedia1 Chief. Period. ✋🇮🇳— Shivank Mishra (@shivank_8mishra) September 13, 2026
After dominating Sri Lanka to win the Asia Cup, the Indian Women’s Team stood their ground and refused the trophy presentation from Mohsin Naqvi.… pic.twitter.com/Mlgjb01ro3
ACC చైర్మన్గా నఖ్వీ పదవీకాలం
2025 ఏప్రిల్లో నఖ్వీ ఏసీసీ అధ్యక్షుడిగా బాధ్యతలు చేపట్టారు. ఈ పదవీకాలం రెండేళ్లు ఉంటుంది. 2027 ఏప్రిల్తో ఆయన పదవీకాలం ముగుస్తుంది. అంటే ఆయన ఇంకో 7 నెలలు మాత్రమే ఆ కూర్చీలో ఉంటారన్నమాట. ఇక వచ్చే ఏడాది ఆసియా కప్ మే- జూన్లో ఉండే అవకాశం ఉంది. అప్పటికి బోర్డుకు కొత్త అధ్యక్షుడు వస్తారు. దీంతో టీమ్ఇండియా విజేతగా నిలిస్తే టైటిల్ అందుకోవడంలో సమస్య ఉండకపోవచ్చు. అంతేకాకుండా ఇప్పటికే గెలుచుకున్న రెండు ట్రోఫీలను కూడా బీసీసీఐ తిరిగి తీసుకొచ్చుకునే అవకాశం ఉంది.
Mohsin Naqvi's tenure as chairman of @ACCMedia1 ends in April, 2027 which is roughly another 7 months.— Kushan Sarkar (@kushansarkar) September 14, 2026
Is there a provision for extension? Yes.
Will he get vote of support from Board? Certainly Not.
As of now @BCCI unlikely to do anything but Naqvi certainly won't get 1 more…
రెన్యూవల్ చేస్తే?
అయితే ఇక్కడే మరో ప్రశ్న ఎదురవుతుంది. సాధారణంగా ఏసీసీ చైర్మన్ పదవీకాలాన్ని పొడగిస్తుంటారు. గతంలో పలువురు అధ్యక్షుల పదవీకాలం పొడగించారు. దీంతో ప్రస్తుత ప్రెసిడెంట్ నఖ్వీ పదవీకాలాన్ని కూడా పొడగిస్తారా? అనే సందేహాలు వస్తున్నాయి. కానీ, నఖ్వీ విషయంలో మాత్రం ఆయన రెండోసారి ఆ పదవిలో కొనసాగే అవకాశం అస్సలు లేదు. ఎందుకంటే, పదవీ రెన్యువల్ కావాలంటే సభ్యదేశాల బోర్డుల మద్దతు తప్పనిసరి. సభ్య దేశాల ఓట్ల ఆధారంగా రెండోసారి కొనసాగిస్తారు. కానీ, ప్రస్తుతం బోర్డులో నఖ్వీకి ఒకరిద్దరు మినహా మెజార్టీ సభ్యుల మద్దతు లేనట్లు తెలుస్తోంది. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో భారత్ నఖ్వీని ఆ పదవి నుంచి తొలగించేందుకు ప్రయత్నం చేసే అవకాశం కూడా ఉంది. అందుకే పదవీకాలం ముగిసిన తర్వాత ఆయన ఆ కుర్చీలో కొనసాగే అవకాశం దాదాపు లేనట్లే!
ACC చైర్మన్ను ఎలా ఎంపిక చేస్తారంటే?
కాగా, ఆసియా క్రికెట్ కౌన్సిల్ ఛైర్మన్ ఎంపిక రొటేషన్ విధానంలో ఉంటుంది. ఇందులో భారత్, పాకిస్థాన్, శ్రీలంక, బంగ్లాదేశ్, ఆఫ్గానిస్థాన్ దేశాల బోర్డులు కీలక సభ్యులుగా ఉన్నాయి. వీళ్లలో నుంచి ఒక్కొక్కరు అధ్యక్షుడిగా ఎంపికవుతారు. దీనిని బట్టి, నఖ్వీ రెండోసారి ఈ పదవిలో కొనసాగే అవకాశం లేదని స్పష్టమవుతోంది.
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