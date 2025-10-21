ETV Bharat / sports

'ఆసియా కప్​ ట్రోఫీని భారత్​కు ఇవ్వాలి'- ACC చీఫ్​ నఖ్వికీ BCCI వార్నింగ్​

ఆసియా క్రికెట్ కౌన్సిల్​ చీఫ్ మోహిన్‌ నఖ్వికి లేఖ రాసిన బీసీసీఐ

asia cup trophy controversy
asia cup trophy controversy (AFP)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : October 21, 2025 at 3:16 PM IST

2 Min Read
Asia Cup Trophy Controversy : ఆసియా క్రికెట్ కౌన్సిల్​ చీఫ్​, పాకిస్థాన్​ క్రికెట్ బోర్డ్​ అధ్యక్షుడు మోహిన్‌ నఖ్విని భారత క్రికెట్ నియంత్రణ మండలి(BCCI) హెచ్చరించింది. ఆసియా కప్​ గెలిచిన భారత్​కు ట్రోఫీని అందించాలని లేఖ రాసింది. ఈ మేరకు బీసీసీఐ కార్యదర్శి దేవజిత్ సైకియా తెలిపారు. నఖ్వీ నుంచి స్పందన కోసం ఎదురు చూస్తున్నామని, ఆయన స్పందిచకపోతే ఈ విషయాన్ని అంతర్జాతీయ క్రికెట్ మండలి దృష్టికి తీసుకు వెళ్తామని హెచ్చరించారు. ఈ విషయంలో నిబంధనల ప్రకారం ముందుకు వెళ్తామని స్పష్టం చేశారు. కాగా ఆసియా కప్​ ప్రస్తుతం దుబాయ్​లోని ఏసీసీ కార్యాలయంలో ఉంది.

అంతకుముందు పాకిస్థాన్‌తో జరిగిన ఆసియా కప్‌ ఫైనల్‌లో భారత్ గెలిచిన అనంతరం దుబాయ్‌ స్టేడియంలో నాటకీయ పరిణామాలు చోటు చేసుకున్నాయి. ఆనవాయితీ ప్రకారం ఏసీసీ అధ్యక్షుడే ఆసియా కప్‌ ట్రోఫీని ప్రదానం చేస్తారు. కానీ పహల్గాం దాడి అనంతర పరిణామాల నేపథ్యంలో ఆసియా కప్‌లో పాకిస్థాన్​ ఆటగాళ్లతో కరచాలనం చేయడానికి కూడా భారత ఆటగాళ్లు ఇష్టపడలేదు. దీంతో టోర్నీ విజేతగా నిలిచినా, కప్పును పాకిస్థాన్​కు చెందిన ఏసీసీ ఛైర్మన్‌ నఖ్వి నుంచి ట్రోఫీ తీసుకోకూడదని నిర్ణయించుకున్నారు. దీంతో భారత జట్టుకు ఎమిరేట్స్‌ క్రికెట్‌ బోర్డు ఛైర్మన్‌ ఖాలిద్‌ అల్‌ జరూని చేతుల మీదుగా ట్రోఫీ ఇప్పిస్తారని వార్తలు వచ్చినా చివరికి అదీ జరగలేదు.

దీంతో ఏసీసీ చీఫ్ నఖ్వి ట్రోఫీతో పాటు భారత ఆటగాళ్లకు దక్కాల్సిన విజేత పతకాలను కూడా తనతో వెంట పట్టుకెళ్లిపోయాడు. అయితే, నఖ్వి తీరుపై గుర్రుగా ఉన్న BCCI, ఇటీవల జరిగిన ఆసియా క్రికెట్ కౌన్సిల్ ఏజీఎం సమావేశంలో తీవ్ర అభ్యంతరం వ్యక్తం చేసింది. సమావేశానికి వర్చువల్‌గా హాజరైన బీసీసీఐ ఉపాధ్యక్షుడు రాజీవ్ శుక్లా నఖ్విని ప్రశ్నించారు. ట్రోఫీ ఏసీసీ సొత్తు అని, నఖ్విది కాదని తేల్చి చెప్పారు. ట్రోఫీని సరైన పద్ధతిలో భారత్‌కు అందజేయాల్సిన అవసరం ఉందని, ఈ విషయాన్ని ఏసీసీ వెంటనే పరిశీలించాలని గుర్తు చేశారు. కాగా, ఈ విషయంపై నవంబర్‌లో జరిగే సమావేశంలో ఐసీసీకి ఫిర్యాదు చేయాలని బీసీసీఐ నిర్ణయించింది.

అయితే, తన నుంచి ట్రోఫీని స్వీకరించబోమని భారత జట్టు లిఖితపూర్వకంగా సమాచారం ఇవ్వలేదని ఏసీసీ ఛైర్మన్ నఖ్వి తెలిపారు. అనంతరం రాజీవ్ శుక్లా మరిన్ని ప్రశ్నలు అడగ్గా, సమావేశంలో కాకుండా వేరే వేదికపై చర్చిస్తామని నఖ్వీ దాటవేశారు. కానీ ట్రోఫీ గురించి బీసీసీఐ తమ వాదనను కొనసాగించింది. ట్రోఫీని ఏసీసీ కార్యాలయంలో ఉంచాలని, అక్కడి నుంచి దాన్ని తీసుకుంటామని బీసీసీఐ ప్రతినిధి తెలపగా అందుకు నఖ్వి అంగీకారం తెలపలేదు. ఈ విషయంపై చర్చించాల్సిన అవసరముందని పేర్కొన్నాడు. ట్రోఫీ తమదేనని, చర్చించడానికి ఏమీ లేదని రాజీవ్ శుక్లా స్పష్టం చేశారు. అనంతరం తాను ట్రోఫీ తీసుకెళ్లినందుకు ఏసీసీ ఏజీఎంలో బీసీసీఐకి క్షమాపణ చెప్పినట్లుగా వచ్చిన వార్తల్ని నఖ్వి తోసిపుచ్చారు. తన నుంచి ట్రోఫీని తీసుకునేందుకు ఆసియా కప్‌ విజేత భారత జట్టుకు స్వాగతమని నఖ్వి అన్నారు. ఏసీసీ కార్యాలయంలో తాను ట్రోఫీ అందజేస్తానని చెప్పారు.

