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'నా భార్య హై కమిషన్- అడగకుండా నిర్ణయం తీసుకుంటే విడాకులే!'- టీమ్​ఇండియా కోచ్​ పదవిపై నెహ్రా కామెంట్స్

టీమ్ఇండియా హెడ్ కోచ్ పదవిపై మాట్లాడిన ఆశిష్ నెహ్రా- ముందు భార్యను అడగాలి లేదంటే డివోర్స్ అంటూ కామెంట్- ఏడాదిలో ఎనిమిది నుంచి తొమ్మిది నెలల ప్రయాణం ఉంటుందని వివరణ

Ashish Nehra
ఆశిష్ నెహ్రా (IANS)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 8, 2026 at 4:10 PM IST

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Ashish Nehra India Head Coach : టీమ్ఇండియా హెడ్ కోచ్ పదవి గురించి ఎప్పుడైనా ఆలోచించారా అని మాజీ పేసర్ ఆశిష్ నెహ్రాను ప్రశ్నించగా ఆయన ఇచ్చిన సమాధానం సరదాగా ఉన్నప్పటికీ అందరిని కొంత ఆశ్చర్యానికి గురి చేసింది. ప్రస్తుతం గౌతమ్ గంభీర్ టీమ్ఇండియా హెడ్ కోచ్‌గా కొనసాగుతుండగా, ఆ పదవికి భవిష్యత్తులో సరిపోయే పేర్ల గురించి మాట్లాడినప్పుడు వీవీఎస్ లక్ష్మణ్‌తో పాటు నెహ్రా పేరు కూడా వినిపిస్తోంది. ఐపీఎల్‌లో గుజరాత్ టైటాన్స్‌కు హెడ్ కోచ్‌గా ఉన్న నెహ్రాను ఇదే విషయంపై క్రికెట్ అసోసియేషన్ ఆఫ్ బంగాల్ వార్షిక అవార్డుల కార్యక్రమంలో ప్రశ్నించారు. టీమ్ఇండియాకు కోచ్ కావడం గొప్ప గౌరవమే అయినా, దానిని తన లక్ష్యంగా పెట్టుకుని ముందుకు వెళ్లడం లేదని నెహ్రా చెప్పారు.

లేదంటే డివోర్స్ వస్తుందంటూ
టీమ్ఇండియా హెడ్ కోచ్ బాధ్యత తీసుకునే అవకాశం వస్తే ముందుగా తన భార్యను అడగాల్సిందేనని నెహ్రా సరదాగా చెప్పారు. భార్యను హై కమిషన్ అని పిలుస్తూ, ఆమెతో మాట్లాడకుండా నిర్ణయం తీసుకుంటే డివోర్స్ కూడా వచ్చేయొచ్చని నవ్వుతూ కామెంట్ చేశారు. ఆ తర్వాత అసలు సమస్య ఏంటో కూడా చెప్పారు. భారత జట్టు కోచ్‌గా ఉంటే ఏడాదిలో దాదాపు ఎనిమిది నుంచి తొమ్మిది నెలల పాటు టీమ్‌తో ప్రయాణాలు చేయాల్సి వస్తుందని తెలిపారు. అంతకాలం ఇంటికి దూరంగా ఉండటం అంత ఈజీ కాదని అన్నారు. అందుకే ఇప్పుడే అలాంటి ప్రశ్నకు అవును లేదా కాదు అని సమాధానం చెప్పడం కష్టమని నెహ్రా వివరించారు.

కోచ్ కావాలనే టార్గెట్ లేదంటూ
టీమ్ఇండియా కోచ్ కావాలనేది తన అంబిషన్ అని మాత్రం చెప్పనని నెహ్రా క్లారిటీ ఇచ్చారు. తాను ఇలాంటి విషయాలను ముందుగానే ప్లాన్ చేసుకోనని చెప్పారు. ఒకరోజు ఆ అవకాశం వస్తే అది తనకు గొప్ప గౌరవంగా ఉంటుందని, కానీ ప్రస్తుతం ఆ పదవి కోసం ఎదురుచూడటం లేదన్నారు. భవిష్యత్తులో పరిస్థితులు ఎలా ఉంటాయో అప్పుడు చూసుకోవచ్చని చెప్పారు. ప్రస్తుతం తాను ఉన్న చోట చాలా హ్యాపీగా ఉన్నానని తెలిపారు. అంటే భవిష్యత్తులో అవకాశం వస్తే వద్దని ఇప్పుడే చెప్పలేదు. అదే సమయంలో టీమ్ఇండియా హెడ్ కోచ్ కావడం తన తర్వాతి లక్ష్యమని కూడా చెప్పలేదు.

ఇంటర్నేషనల్ కోచింగ్ అంత ఈజీ కాదు
అంతర్జాతీయ జట్టుకు కోచ్‌గా ఉండటంలో వచ్చే ఇబ్బందుల గురించి కూడా నెహ్రా మాట్లాడారు. చాలా మంది మూడు లేదా నాలుగు సంవత్సరాలకు మించి ఇలాంటి బాధ్యతల్లో ఉండకపోవడానికి పని ఒత్తిడి, ఎక్కువ ప్రయాణాలు కారణమని చెప్పారు. జాతీయ జట్టు ఏడాది పొడవునా వేర్వేరు దేశాల్లో సిరీస్‌లు ఆడుతుంది. అందుకు తగ్గట్టుగా కోచింగ్ స్టాఫ్ కూడా టీమ్‌తోనే ఉండాల్సి వస్తుంది. వరుస ప్రయాణాలతో పాటు ఆ బాధ్యతలకు ఉండే డిమాండ్స్ కూడా ఎక్కువగా ఉంటాయని నెహ్రా అన్నారు. అందుకే ఫ్రాంచైజీ కోచింగ్ నుంచి నేరుగా ఇంటర్నేషనల్ క్రికెట్‌లోకి వెళ్లడం గురించి నిర్ణయం తీసుకునే ముందు చాలా విషయాలు చూడాల్సి ఉంటుందని చెప్పారు.

గుజరాత్ విజయాలు నా ఒక్కడివి కావు
గుజరాత్ టైటాన్స్‌తో తన కోచింగ్ గురించి కూడా నెహ్రా మాట్లాడారు. జట్టు బాగా ఆడితే కోచ్‌కు ఎక్కువ క్రెడిట్ ఇవ్వడం తనకు నచ్చదన్నారు. కెప్టెన్ లేదా కోచ్ పేరుతోనే ఒక టీమ్ విజయాన్ని మొత్తం చెప్పడం భారత్‌లో ఎక్కువగా జరుగుతుందని, తాను మాత్రం దానికి పూర్తిగా వ్యతిరేకమని చెప్పారు. ఫలితం రావడానికి ప్లేయర్లు, కెప్టెన్, కోచింగ్ స్టాఫ్ ఇలా అందరూ కలిసి పని చేస్తారని ఆయన చెప్పారు. తన గురించి కోచ్‌గా బాగా వర్క్ చేశారని చెప్పినప్పటికీ, అది టీమ్ చేసిన పని అని అన్నారు.

తొలి సీజన్‌లోనే ఐపీఎల్ టైటిల్
నెహ్రా హెడ్ కోచ్‌గా ఉన్న గుజరాత్ టైటాన్స్ 2022లో ఐపీఎల్‌లోకి అడుగుపెట్టింది. తొలి సీజన్‌లోనే హార్దిక్ పాండ్య కెప్టెన్సీలో టైటిల్ గెలిచింది. 2023లో మరోసారి ఫైనల్ చేరినా చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ చేతిలో ఓడిపోయి రన్నరప్‌గా నిలిచింది. 2026లో శుభ్‌మన్ గిల్ కెప్టెన్సీలో మూడోసారి ఫైనల్‌కు వెళ్లిన గుజరాత్, రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు చేతిలో ఓడిపోయింది. దీంతో ఐదు సీజన్లలోనే మూడు ఫైనల్స్ ఆడిన రికార్డు ఆ జట్టుకు ఉంది.

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