యాషెస్ సిరీస్​కు వేళాయే- ఫుల్ షెడ్యూల్, లైవ్ స్ట్రీమింగ్ డీటెయిల్స్ ఇవే!

మరికొన్ని గంటల్లోనే యాషెస్- పెర్త్ వేదికగా తొలి మ్యాచ్

By ETV Bharat Sports Team

Published : November 20, 2025 at 6:59 PM IST

3 Min Read
The Ashes 2025 : టెస్టు క్రికెట్​లో ప్రతిష్ఠాత్మక సిరీస్ యాషెస్​ (Ashes)కు అంతా రెడీ అయ్యింది. ఆస్ట్రేలియా వేదికగా మరికొన్ని గంటల్లోనే ఈ సిరీస్​ ప్రారంభం కానుంది. ఇంగ్లాండ్- ఆస్ట్రేలియా జట్ల మధ్య జరిగే ఈ యాషెస్ టెస్టు సిరీస్​ను క్రికెట్​లో అతిపెద్ద టెస్టు సిరీస్​గా అభివర్ణిస్తారు. ఐదు మ్యాచ్​ల సిరీస్​లో భాగంగా నవంబర్ 21న పెర్త్ వేదికగా తొలి టెస్టు ప్రారంభం కానుంది. మరి ఈ సిరీస్ షెడ్యూల్, మ్యాచ్ టైమింగ్స్, లైవ్ స్ట్రీమింగ్ డీటెయిల్స్ తదితర విషయాలపై ఓ లుక్కేద్దాం!

ఇరుజట్లు సీరియస్​గా
ఈసారి ఈ సిరీస్​కు ఆస్ట్రేలియా ఆతిథ్యం ఇస్తుంది. ఇరుజట్ల ఆటగాళ్లు ఇప్పటికే నెట్స్​లో తీవ్రంగా శ్రమిస్తున్నారు. ద్వైపాక్షిక సిరీస్​లు ఎన్ని ఉన్నప్పటికీ, ఇరుజట్లు ఈ సిరీస్​ను మాత్రం అత్యంత ప్రతిష్ఠాత్మకంగా తీసుకుంటాయి. ఈ సిరీస్​లో నెగ్గాలని తీవ్రంగా ప్రయత్నిస్తాయి. ఈ క్రమంలోనే కాంట్రవర్సీలు, ప్రత్యర్థుల మధ్య మాటల యుద్ధాలు ఇవన్నీ ఇంకొక ఎత్తు! ఇందులో బ్యాటర్ సెంచరీ చేసినా, బౌలర్ ఐదు వికెట్లు కూల్చినా ఆ ప్లేయర్ పేరు మార్మోగిపోతుంది. అలాంటి సిరీస్​కు ఆసీస్, ఇంగ్లాండ్ ప్లేయర్లు రెడీ అయ్యి, టెస్టు క్రికెట్ ఫ్యాన్స్​కు ఫుల్​ మజా ఇవ్వనున్నారు.

పిచ్ రిపోర్ట్!
ఆస్ట్రేలియా పిచ్​లపై ఫాస్ట్ బౌలర్ల ఆధిపత్యం ఉంది. రేపు పెర్త్ స్టేడియంలో జరగనున్న యాషెస్ తొలి మ్యాచ్​లోనూ పిచ్​ పేసర్లకే సహకరించవచ్చు! అలాగే ఈ పిచ్​పై టెస్టుల్లో ఆసీస్​కు మంచి ట్రాక్ రికార్డ్ ఉంది. ఆతిథ్య ఆస్ట్రేలియా ఇక్కడ నాలుగు మ్యాచ్‌లు గెలిచింది. పెర్త్ స్టేడియంలో జరిగిన అన్ని టెస్ట్ మ్యాచ్‌ల్లో ముందుగా బ్యాటింగ్ చేసిన జట్టు గెలిచింది. అందుకే ఈ మ్యాచ్‌లో టాస్ కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది. టాస్ గెలిచిన జట్టు ముందుగా బ్యాటింగ్ తీసుకనే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి.

మ్యాచ్ ఎన్ని గంటలకు? లైవ్ ఎక్కడ?
పెర్త్​ వేదికగా జరిగనున్న తొలి టెస్టు ఉదయం 7:50 గంటలకు ప్రారంభమవుతుంది. దీనికి అరగంట ముందు టాస్ పడుతుంది. టీవీలో స్టార్ స్పోర్ట్స్‌కు సంబంధించిన ఛానెళ్లలో లైవ్ చూడవచ్చు. అలాగే జియో హాట్‌స్టార్​ ఓటీటీలో లైవ్ స్ట్రీమింగ్ చేయవచ్చు. అయితే దీనికి సబ్​స్క్రిప్షన్ తీలుకోవాల్సి ఉంటుంది. కానీ జియో యూజర్లకు ఎంపిక చేసిన ప్లాన్​పై ఫ్రీగా అందిస్తోంది.

యాషెస్ 2025 షెడ్యూల్

  • తొలి టెస్టు - నవంబర్ 21- 25- పెర్త్
  • రెండో టెస్టు- డిసెంబర్ 04- 08- బ్రిస్బేన్
  • మూడో టెస్టు- డిసెంబర్ 17- 21- అడిలైడ్
  • నాలుగో టెస్టు- డిసెంబర్ 26- 30- మెల్​బోర్న్
  • ఐదో టెస్టు - జనవరి 04- 08- సిడ్నీ

యాషెస్ హిస్టరీ
కాగా, ఈ సిరీస్​ 1882- 83లో ప్రారంభమైంది. అంటే దీని చరిత్ర 140 సంవత్సరాలకు పైమాటే! ఇరు దేశాలకు ఈ సిరీస్ ప్రతిష్ఠాత్మకం. ఇప్పటిదాకా యాషెస్‌లో 73 సిరీస్‌లు జరిగాయి. చివరిసారిగా 2023లో సిరీస్ జరిగింది. అప్పుడు ఆస్ట్రేలియా విజేతగా నిలిచింది. ఓవరాల్​గా ఆసీస్​ 34సార్లు నెగ్గగా, ఇంగ్లాండ్ 32 సార్లు సిరీస్​లో దక్కించుకుంది. 7 సిరీస్​లు డ్రా గా ముగిశాయి. ఇక టెస్టుల విషయానికొస్తే, 364 టెస్టు మ్యాచ్‌ల్లో ఆసీస్- ఇంగ్లాండ్ తలపడ్డాయి. ఇందులోనూ ఆస్ట్రేలియా ఆధిపత్యం స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది. ఆసీస్​ 152 టెస్టుల్లో విజయం సాధించగా, ఇంగ్లాండ్ 112 మ్యాచ్‌ల్లో నెగ్గింది. మరో 97 మ్యాచ్‌లు డ్రా అయ్యాయి.

ఇంగ్లాండ్ జట్టు: బెన్ డకెట్, జాక్ క్రాలే, ఓల్లీ పోప్, జో రూట్, హ్యారీ బ్రూక్, బెన్ స్టోక్స్ (కెప్టెన్), జేమీ స్మిత్ (వికెట్ కీపర్), గస్ అట్కిన్సన్, జోఫ్రా ఆర్చర్, మార్క్ వుడ్, బ్రైడాన్ కార్సే, షోయబ్ బషీర్, జాకబ్ బెథెల్, మాథ్యూ పాట్స్, జోష్ టోంగ్, విల్ జాక్స్

ఆస్ట్రేలియా జట్టు : ఉస్మాన్ ఖవాజా, జేక్ వెదరాల్, మార్నస్ లాబుషేన్,స్టీవ్ స్మిత్ (కెప్టెన్), ట్రావిస్ హెడ్, కామెరాన్ గ్రీన్, అలెక్స్ కేరీ (వికెట్ కీపర్), మిచెల్ స్టార్క్, నాథన్ లియాన్, బ్రెండన్ డాగెట్, స్కాట్ బోలాండ్, బ్యూ వెబ్‌స్టర్, జోష్ ఇంగ్లిస్, మైఖేల్ నెసెర్

