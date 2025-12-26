ETV Bharat / sports

బాక్సింగ్ డే టెస్టులో 'బౌలర్ల హవా'- తొలిరోజే 20 వికెట్లు డౌన్- 124 ఏళ్లలో ఇదే తొలిసారి

ఆస్ట్రేలియా- ఇంగ్లాండ్ బాక్సింగ్ డే టెస్టు- తొలి రోజు బౌలర్లదే పూర్తి ఆధిపత్యం- నిప్పులు చెరిగిన పేసర్లు

Boxing Day Test
Boxing Day Test (Source : Associated Press)
By ETV Bharat Sports Team

Published : December 26, 2025 at 4:12 PM IST

Ashes 4th Test 2025 : మెల్​బోర్న్ క్రికెట్ గ్రౌండ్ వేదికగా ఆస్ట్రేలియా- ఇంగ్లాండ్ మధ్య జరుగుతున్న బాక్సింగ్ డే టెస్టులో తొలి రోజు పూర్తిగా బౌలర్లే ఆధిపత్యం ప్రదర్శించారు. యాషెస్​లో భాగంగా జరుగుతున్న ఈ నాలుగో టెస్టులో మొదటి రోజే 20 వికెట్లు నేలకూలాయి. దీంతో మొదటి రోజే రెండు జట్ల తొలి ఇన్నింగ్స్​ ముగిసింది. తొలుత బ్యాటింగ్ చేసిన ఆస్ట్రేలియాను 152 పరుగులకు ఇంగ్లాండ్ ఆలౌట్ చేసింది. అనంతరం బ్యాటింగ్ చేసిన ఇంగ్లాండ్​ను ఆసీస్​ 110 పరుగులకే కుప్పకూల్చింది.

నిప్పులు చెరిగిన పేసర్లు
తొలుత బ్యాటింగ్ చేసిన ఆసీస్​ను ఇంగ్లాండ్ పేసర్లు జోష్ టంగ్, గస్ అట్కిసన్​ అద్భుతంగా కట్టడి చేశారు. ఫామ్​మీదున్న ఆసీస్ బ్యాటర్లకు కల్లెం వేశారు. ఏడో ఓవర్ తొలి బంతికే ఆసీస్ పతనం ప్రారంభమైంది. అట్కిసన్ వేసిన అద్భుత బంతికి ట్రావిస్ హెడ్ (12) క్లీన్ బౌల్డ్ అయ్యాడు. ఆ తర్వాత ఆసీస్ వరుసగా వికెట్లు కోల్పోయింది. నేసర్ (35) జట్టులో టాప్ స్కోరర్. ఇంగ్లాండ్​ బౌలర్లలో టంగ్ 5 వికెట్లతో అదరగొట్టగా, అట్కిసన్ 2, బ్రెండన్ కార్స్, బెన్ స్టోక్స్ చెరో 1 వికెట్ పడగొట్టారు.

ఆసీస్​ను తక్కువ స్కోర్​కే ఆలౌట్ చేసిన ఆనందం ఇంగ్లాండ్​కు ఎంతోసేపు నిలవలేదు. ఎందుకంటే ఇంగ్లాండ్ ఇంకా దారుణమైన పరిస్థితిని ఎదుర్కొంది. పేస్​కు సహకరిస్తున్న పిచ్​పై కంగారూ బౌలర్లు మరింత రెచ్చిపోయారు. ఫలితంగా 8 పరుగులకే ఇంగ్లాండ్ 3 కీలక వికెట్లు కోల్పోయి కష్టాల్లో పడింది. టాప్ 3 బ్యాటర్లు జాక్ క్రేలీ (5), బెన్ డకెట్ (2), జకాబ్ బెతెల్ (0) ఘోరంగా విఫలమయ్యారు. ఆసీస్ బౌలర్ల విధ్వంసానికి ఎనిమిది మంది సింగిల్ డిజిట్ స్కోర్​కే పరిమితమయ్యారు. హ్యారీ బ్రూక్ 41 పరుగులతో జట్టులో టాప్​ స్కోరర్​గా నిలిచాడు. నెసర్ 4 వికెట్లతో రాణించగా, బొలాండ్ 3, మిచెల్ స్టార్క్ 2, కామెరూన్ గ్రీన్ 1 వికెట్ దక్కించుకున్నారు.

124 ఏళ్లలో తొలిసారి!
అలా ఈ టెస్టులో తొలి రోజే మొత్తం 20 వికెట్లు పడ్డాయి. ఈ 20 వికెట్లను దక్కించుకుంది కూడా ఫాస్ట్ బౌలర్లే కావడం ఇక్కడ మరో విశేషం. అయితే యాషెస్ సిరీస్​లో ఇలా మొదటి రోజే ఇరుజట్లు ఆలౌట్ అవ్వడం 124 ఏళ్లలో ఇదే తొలిసారి. చివరిసారిగా ఇలా 1902 జనవరిలో మొదటి రోజు 25 వికెట్లు నేలకూలాయి. అది కూడా ఇదే మైదానంలో కావడం విశేషం. ఇక ఓవరాల్​గా మెల్‌బోర్న్ క్రికెట్ గ్రౌండ్‌లో జరిగిన టెస్ట్ మ్యాచ్‌లో ఒకే రోజు 20 లేదా అంతకంటే ఎక్కువ వికెట్లు పడటం ఇది నాలుగోసారి.

ఇక తొలి రోజు ఆట ముగిసే సమయానికి రెండో ఇన్నింగ్స్​లో ఆస్ట్రేలియా 4-0తో ఉంది. క్రీజులో ట్రావిస్ హెడ్ (0), స్కాట్ బొలాండ్ (4) ఉన్నారు.

సంక్షిప్త స్కోర్లు (తొలి ఇన్నింగ్స్)

  • ఆస్ట్రేలియా - 152-10
  • ఇంగ్లాండ్ - 110- 10

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

