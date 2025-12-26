బాక్సింగ్ డే టెస్టులో 'బౌలర్ల హవా'- తొలిరోజే 20 వికెట్లు డౌన్- 124 ఏళ్లలో ఇదే తొలిసారి
ఆస్ట్రేలియా- ఇంగ్లాండ్ బాక్సింగ్ డే టెస్టు- తొలి రోజు బౌలర్లదే పూర్తి ఆధిపత్యం- నిప్పులు చెరిగిన పేసర్లు
Published : December 26, 2025 at 4:12 PM IST
Ashes 4th Test 2025 : మెల్బోర్న్ క్రికెట్ గ్రౌండ్ వేదికగా ఆస్ట్రేలియా- ఇంగ్లాండ్ మధ్య జరుగుతున్న బాక్సింగ్ డే టెస్టులో తొలి రోజు పూర్తిగా బౌలర్లే ఆధిపత్యం ప్రదర్శించారు. యాషెస్లో భాగంగా జరుగుతున్న ఈ నాలుగో టెస్టులో మొదటి రోజే 20 వికెట్లు నేలకూలాయి. దీంతో మొదటి రోజే రెండు జట్ల తొలి ఇన్నింగ్స్ ముగిసింది. తొలుత బ్యాటింగ్ చేసిన ఆస్ట్రేలియాను 152 పరుగులకు ఇంగ్లాండ్ ఆలౌట్ చేసింది. అనంతరం బ్యాటింగ్ చేసిన ఇంగ్లాండ్ను ఆసీస్ 110 పరుగులకే కుప్పకూల్చింది.
నిప్పులు చెరిగిన పేసర్లు
తొలుత బ్యాటింగ్ చేసిన ఆసీస్ను ఇంగ్లాండ్ పేసర్లు జోష్ టంగ్, గస్ అట్కిసన్ అద్భుతంగా కట్టడి చేశారు. ఫామ్మీదున్న ఆసీస్ బ్యాటర్లకు కల్లెం వేశారు. ఏడో ఓవర్ తొలి బంతికే ఆసీస్ పతనం ప్రారంభమైంది. అట్కిసన్ వేసిన అద్భుత బంతికి ట్రావిస్ హెడ్ (12) క్లీన్ బౌల్డ్ అయ్యాడు. ఆ తర్వాత ఆసీస్ వరుసగా వికెట్లు కోల్పోయింది. నేసర్ (35) జట్టులో టాప్ స్కోరర్. ఇంగ్లాండ్ బౌలర్లలో టంగ్ 5 వికెట్లతో అదరగొట్టగా, అట్కిసన్ 2, బ్రెండన్ కార్స్, బెన్ స్టోక్స్ చెరో 1 వికెట్ పడగొట్టారు.
All in a day's play at the MCG! #Ashes pic.twitter.com/PxJI5ti5Yd— cricket.com.au (@cricketcomau) December 26, 2025
ఆసీస్ను తక్కువ స్కోర్కే ఆలౌట్ చేసిన ఆనందం ఇంగ్లాండ్కు ఎంతోసేపు నిలవలేదు. ఎందుకంటే ఇంగ్లాండ్ ఇంకా దారుణమైన పరిస్థితిని ఎదుర్కొంది. పేస్కు సహకరిస్తున్న పిచ్పై కంగారూ బౌలర్లు మరింత రెచ్చిపోయారు. ఫలితంగా 8 పరుగులకే ఇంగ్లాండ్ 3 కీలక వికెట్లు కోల్పోయి కష్టాల్లో పడింది. టాప్ 3 బ్యాటర్లు జాక్ క్రేలీ (5), బెన్ డకెట్ (2), జకాబ్ బెతెల్ (0) ఘోరంగా విఫలమయ్యారు. ఆసీస్ బౌలర్ల విధ్వంసానికి ఎనిమిది మంది సింగిల్ డిజిట్ స్కోర్కే పరిమితమయ్యారు. హ్యారీ బ్రూక్ 41 పరుగులతో జట్టులో టాప్ స్కోరర్గా నిలిచాడు. నెసర్ 4 వికెట్లతో రాణించగా, బొలాండ్ 3, మిచెల్ స్టార్క్ 2, కామెరూన్ గ్రీన్ 1 వికెట్ దక్కించుకున్నారు.
" it was the loudest roar of the day!"— cricket.com.au (@cricketcomau) December 26, 2025
didn't the @MCG crowd love Scott Boland's final-over cameo! #Ashes | @liquorland | #UnplayablePodcast pic.twitter.com/a7aMxBjMKO
124 ఏళ్లలో తొలిసారి!
అలా ఈ టెస్టులో తొలి రోజే మొత్తం 20 వికెట్లు పడ్డాయి. ఈ 20 వికెట్లను దక్కించుకుంది కూడా ఫాస్ట్ బౌలర్లే కావడం ఇక్కడ మరో విశేషం. అయితే యాషెస్ సిరీస్లో ఇలా మొదటి రోజే ఇరుజట్లు ఆలౌట్ అవ్వడం 124 ఏళ్లలో ఇదే తొలిసారి. చివరిసారిగా ఇలా 1902 జనవరిలో మొదటి రోజు 25 వికెట్లు నేలకూలాయి. అది కూడా ఇదే మైదానంలో కావడం విశేషం. ఇక ఓవరాల్గా మెల్బోర్న్ క్రికెట్ గ్రౌండ్లో జరిగిన టెస్ట్ మ్యాచ్లో ఒకే రోజు 20 లేదా అంతకంటే ఎక్కువ వికెట్లు పడటం ఇది నాలుగోసారి.
ఇక తొలి రోజు ఆట ముగిసే సమయానికి రెండో ఇన్నింగ్స్లో ఆస్ట్రేలియా 4-0తో ఉంది. క్రీజులో ట్రావిస్ హెడ్ (0), స్కాట్ బొలాండ్ (4) ఉన్నారు.
సంక్షిప్త స్కోర్లు (తొలి ఇన్నింగ్స్)
- ఆస్ట్రేలియా - 152-10
- ఇంగ్లాండ్ - 110- 10