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సబలెంకకు షాక్ - టెన్నిస్ రాకెట్ విరగ్గొట్టినందుకు భారీ ఫైన్

యూఎస్ ఓపెన్​లో ఓడిపోయిన సబలెంకకు షాక్ - టెన్నిస్ స్టార్​కు భారీ ఫైన్ విధించిన అసోసియేషన్

Sabalenka
సబలెంక (ఫైల్) (Source : IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 16, 2026 at 3:19 PM IST

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Sabalenka Fined : 2026 యూఎస్ ఓపెన్​ ఫైనల్​లో ఓడిపోయి నిరాశలో ఉన్న బెలారస్ టెన్నిస్ స్టార్ అరియానా సబలెంకకు భారీ షాక్ తగిలింది. ఫైనల్​లో రిబకినా చేతిలో ఓటమి ఎదురైన అనంతరం సబలెంకా తీవ్ర ఆగ్రహానికి గురైంది. కోర్టులోనే తన టెన్నిస్ రాకెట్​ను బలంగా నేలకేసి కొట్టింది. అయితే ఈ ప్రవర్తనను తప్పుబట్టిన యూఎస్ టెన్నిస్ అసోసియేషన్ సబలెంకకు 7500 అమెరికన్ డాలర్ల జరిమానా విధించింది.

తొలి నుంచే కోపంగా!
సెప్టెంబర్ 12న ఆర్థర్ ఆషే స్టేడియంలో రిబకినా- సబలెంక మధ్య ఫైనల్ మ్యాచ్ జరిగింది. ఈ మ్యాచ్​లో మొదటి సెట్‌లో ఓడిపోయిన తర్వాతే సబలెంక బంతిని ప్రేక్షకుల వైపు బంతిని కొట్టింది. మ్యాచ్ సమయంలోనూ ఆమె పలుమార్లు ఆగ్రహానికి గురైంది. ఇక ఆట ముగిసిన తర్వాత బంతిని కోర్టు వెనక్కి బాదగా, అది కెమెరామెన్‌కు వైపునకు దూసుకెళ్లింది.

అయితే త్రుటిలో ఆతడికి ప్రమాదం తప్పిపోయింది. అక్కడితో ఆగకుండా ఆమె తన బెంచ్‌పై కూర్చున్నప్పుడు పట్టరాని కోపంతో తన చేతిలో ఉన్న టెన్నిస్ రాకెట్​ను బలంగా నేలకేసి కొట్టింది. అలా పలుమార్లు కొట్టడంతో రాకెట్ విరిగిపోయింది. అయితే ఈ ప్రవర్తనను అసోసియేషన్ తీవ్రంగా తప్పబట్టింది. దీనిని నియమావళి ఉల్లంఘనగా పరిగణిస్తున్నట్లు ప్రకటిస్తూ 7500 యూఎస్ డాలర్ల జరిమానా విధించింది. భారత కరెన్సీలో ఇది రూ.7 లక్షలకు పైమాటే.

కాగా, వరుసగా మూడోసారి యూఎస్ ఓపెన్ టైటిల్ సాధించే అవకాశం కోల్పోవడంతో సబలెంక తీవ్ర అసహనానికి గురైంది. ఈ మ్యాచ్​లో ఆమె రిబకినా చేతిలో 6-4, 5-7, 6-2 తేడాతో ఓడిపోయింది. దీంతో ఆమె గ్రాండ్ స్లామ్ ప్రయాణం నిరాశగా ముగిసింది. ఊహించని విధంగా ఓటమి ఎదురవడంతో ఆమె కోపంతో ఊగిపోయింది. అయితే కోర్టులో తన ప్రవర్తనను సబలెంక సమర్థించుకుంది. కోర్టులో తన కోపాన్ని బయటపెట్టడం తనకు మేలు చేసిందని, అలా చేయకపోతే తన అసహనం మరింత తీవ్రమైన రీతిలో బయటపడేదని ఆమె ప్రజెంటేషన్​ తర్వాత పేర్కొంది.

టాప్​ ప్లేస్ నుంచి ఔట్
అలాగే ఈ ఫైనల్ మ్యాచ్​లో ఓటమి ప్రభావం సబలెంక ర్యాంకింగ్స్​పైనా పడింది. ఈ ఓటమితో సబలెంకా ప్రపంచ నంబర్ 1 మహిళా టెన్నిస్ క్రీడాకారిణి హోదాను కూడా కోల్పోయింది. ఈ మ్యాచ్​కు ముందు అగ్రస్థానంలో ఉన్న ఆమె, ఓటమి తర్వాత రెండో ప్లేస్​కు పడిపోయింది. 7,875 పాయింట్లతో సబలెంక సెకండ్ ప్లేస్​లో ఉండగా, యూఎస్ ఓపెన్ టైటిల్ నెగ్గిన రిబకినా టాప్​ ప్లేస్​లోకి దూసుకెళ్లింది.

కజకిస్థాన్‌కు చెందిన ఎలెనా రిబాకినా మొదటిసారిగా యూఎస్ ఓపెన్ మహిళల

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సబలెంకకు భారీ జరిమానా
టెన్నిస్ రాకెట్ విరగ్గొట్టిన సబలెంక
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