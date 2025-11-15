టీమ్ఇండియా బౌలర్ కొత్త కారు- ధర తెలిస్తే దిమ్మతిరగాల్సిందే!
మెర్సిడెస్-ఏఎంజీ జీ63 (జీ-వ్యాగన్) సొంతం చేసుకున్న స్టార్ క్రికెటర్ - కారు ప్రారంభ ధరే రూ. 3.59 కోట్లు ఆప్షన్లతో కలిపితే ఇంకా ఎక్కువ!
Published : November 15, 2025 at 12:21 PM IST
Indian Cricketer Buys New Mercedes : ఇండియన్ క్రికెటర్లు అంటేనే లగ్జరీ లైఫ్స్టైల్ జీవిస్తుంటారు. ఐపీఎల్లో కోట్లు సంపాదించడం, ఖరీదైన ఇళ్లు, ఫాస్ట్ కార్లు కొనడం వాళ్లకు కామన్. ఇప్పుడు ఈ లగ్జరీ క్లబ్లోకి టీమ్ఇండియాకు చెందిన మరో యంగ్ పేస్ బౌలర్ గ్రాండ్గా ఎంట్రీ ఇచ్చాడు. చాలా మంది సెలబ్రిటీలకు డ్రీమ్ కార్ అయిన ఒక పవర్ఫుల్ SUVను సొంతం చేసుకున్నాడు. ఆ కారును, దాని ధరకు సంబంధించిన వివరాలు తెలిస్తే ఎవరైనా ఆశ్చర్యపోవాల్సిందే. ఇంతకీ ఏంటా కారు?
'జీ-వ్యాగన్' కొన్న అర్ష్దీప్!
టీమ్ఇండియా యంగ్ పేస్ సంచలనం అర్ష్దీప్ సింగ్. రీసెంట్గా ఇతను మెర్సిడెస్ ఏఎంజీ జీ63 (Mercedes AMG G63) SUVను కొనుగోలు చేశాడు. సెలబ్రిటీల గ్యారేజీలలో తప్పనిసరిగా కనిపించే ఈ కారును 'జీ వ్యాగన్' అని కూడా అంటారు. ఇండియాలో ఈ లగ్జరీ కారు ప్రారంభ ధరే అక్షరాలా రూ. 3.59 కోట్లు. దీనికి అదనపు ఆప్షనల్ ఎక్విప్మెంట్ యాడ్ చేస్తే, ఆ ధర మరింత పెరుగుతుంది. ఈ స్పెషల్ మూమెంట్ను అర్ష్దీప్ తన సోషల్ మీడియాలో తన కుటుంబంతో కలిసి దిగిన ఫోటోలను షేర్ చేస్తూ, దేవుడికి "థ్యాంక్యూ" అని సింపుల్గా క్యాప్షన్ పెట్టాడు.
అర్ష్దీప్ కారు స్పెషల్ ఏంటి?
అర్ష్దీప్ కొన్న ఈ 'జీ వ్యాగన్' బ్లాక్ కలర్లో చాలా రాయల్గా ఉంది. దీనికి తోడు, 22 అంగుళాల AMG క్రాస్ స్పోక్ ఫోర్జ్డ్ వీల్స్ను జతచేశాడు. ఇక ఇంటీరియర్ విషయానికొస్తే, 'మ్యానుఫ్యాక్చర్' రెడ్ పెప్పర్ అండ్ బ్లాక్ కలర్ కాంబినేషన్లో లోపలంతా చాలా రిచ్గా డిజైన్ చేయించారు. ఈ కస్టమైజేషన్ల వల్లే కారు ధర బేస్ ప్రైస్ కంటే చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది. ఈ పోస్ట్ పెట్టిన వెంటనే చాలా మంది సెలబ్రిటీలు, తోటి క్రికెటర్లు అతనికి కంగ్రాట్స్ చెప్పారు.
ఫీచర్లు మామూలుగా లేవుగా!
మెర్సిడెస్ ఏఎంజీ జీ63కి దాని ఐకానిక్ 'బాక్సీ షేప్' (Boxy Shape) వల్లే అంత క్రేజ్ వచ్చింది. ఈ డిజైన్, దాని రౌండ్ ఎల్ఈడీ హెడ్లైట్లు, వెనుక టైర్కు ఉన్న స్పేర్ వీల్ అన్నీ కలిసి కారుకు ఒక రగ్గడ్ లుక్ను ఇస్తాయి. ఇక క్యాబిన్ లోపల లగ్జరీకి, టెక్నాలజీకి కొదవే లేదు. ఇన్ఫోటైన్మెంట్, డ్రైవర్ ఇన్ఫర్మేషన్ కోసం రెండు 12.3 అంగుళాల భారీ డిస్ప్లేలు, వైర్లెస్ యాపిల్ కార్ప్లే, ఆండ్రాయిడ్ ఆటో, 18 స్పీకర్లతో 760 వాట్ బర్మెస్టర్ సరౌండ్ సౌండ్ సిస్టమ్, కొత్త త్రీ స్పోక్ డిజైన్తో కూడిన ఏఎంజీ పెర్ఫార్మెన్స్ స్టీరింగ్ వీల్ వంటి ఫీచర్లు ఇందులో ఉన్నాయి.
ఇది SUV కాదు స్పోర్ట్స్ కార్!
ఈ కారు కేవలం లగ్జరీ మాత్రమే కాదు, అదొక పవర్ హౌస్. ఇందులో 4.0 లీటర్ ట్విన్ టర్బో V8 ఇంజన్ ఉంటుంది, దీనికి 48V మైల్డ్ హైబ్రిడ్ సిస్టమ్ను జతచేశారు. ఈ పవర్ట్రెయిన్ సెటప్ ఏకంగా 585 bhp పవర్ను, 850 Nm టార్క్ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. హైబ్రిడ్ యూనిట్ అదనంగా మరో 22 bhp పవర్ను అందిస్తుంది. 9 స్పీడ్ ఆటోమేటిక్ ట్రాన్స్మిషన్, 4MATIC ఆల్ వీల్ డ్రైవ్ సిస్టమ్తో, ఇంత భారీ కటౌట్ ఉన్నప్పటికీ కేవలం 4.4 సెకన్లలోనే 0 నుంచి 100 కి.మీ వేగాన్ని అందుకోగలదు.