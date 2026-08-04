'అశ్విన్ భాయ్ క్షమించు- పర్సనల్గా మెసేజ్ చేస్తా'- అర్షదీప్ ఇంట్రెస్టింగ్ కామెంట్స్
తన టాప్ ఐదుగురు బౌలర్ల పేర్లు చెప్పిన అర్షదీప్- జాబితాలో ఆఖరి స్థానంలో అశ్విన్ పేరు- చివర్లో పేరు చెప్పినందుకు అశ్విన్కు క్షమాపణలు
Published : August 4, 2026 at 12:32 PM IST
Arshdeep Apologizes Ravichandran Ashwin : తన పదునైన బంతులతో బ్యాటర్లను బెంబేలెత్తించే యువ పేసర్ అర్షదీప్ సింగ్ మరోసారి నెట్టింట హాట్ టాపిక్గా మారాడు. ఒక ఇంటర్వ్యూలో సరదాగా మాట్లాడుతూ సీనియర్ స్పిన్నర్ రవిచంద్రన్ అశ్విన్కు అతడు క్షమాపణలు చెప్పడం అందరిని ఎట్రాక్ట్ చేసింది. ఏదో పొరపాటు జరిగినట్లు ఫీలవుతూ, అశ్విన్కు తాను ప్రత్యేకంగా మెసేజ్ కూడా పెడతానని చెప్పడంతో అభిమానుల్లో ఆసక్తి పెరిగింది. అసలు ఈ యువ పేసర్ సడెన్గా అశ్విన్కు ఎందుకు సారీ చెప్పాడు, అక్కడ ఏం జరిగిందనే ఆసక్తికరమైన వివరాల్లోకి వెళితే
ఐదుగురు బెస్ట్ బౌలర్ల ఎంపిక
ఇటీవల కృష్ణాంక్ ఆత్రేయ యూట్యూబ్ ఛానల్కు ఇచ్చిన ఒక ప్రత్యేక ఇంటర్వ్యూలో అర్షదీప్ సింగ్ పాల్గొన్నాడు. ఈ కార్యక్రమంలో యాంకర్ అడిగిన ప్రశ్నకు బదులిస్తూ, తన దృష్టిలో అత్యుత్తమ నైపుణ్యాలు కలిగిన ఐదుగురు భారత బౌలర్ల పేర్లను అతను వరుసక్రమంలో చెప్పుకొచ్చాడు. అందులో భువనేశ్వర్ కుమార్, మహ్మద్ షమీ, కుల్దీప్ యాదవ్, యజువేంద్ర చాహల్, రవిచంద్రన్ అశ్విన్లకు చోటు దక్కింది. అయితే ఆ పేర్లను చెప్పే క్రమంలో అశ్విన్ పేరును చివరగా చెప్పాల్సి రావడంతో అర్షదీప్ కాస్త ఇబ్బంది పడ్డాడు.
టాప్ ప్లేస్లో భువీ షమీ
తాను ఎంచుకున్న ఐదుగురిలో ఎవరికి ఏ ప్లేస్ ఎందుకు ఇచ్చాడో కూడా ఈ లెఫ్ట్ ఆర్మ్ పేసర్ చాలా క్లియర్గా వివరించాడు. ముందుగా ఫాస్ట్ బౌలర్ల గురించి చెబుతూ, తనకు పర్సనల్గా ఎంతో ఇష్టమైన భువనేశ్వర్ కుమార్కు తొలి స్థానం ఇచ్చానని అన్నాడు. భువీ అంటే ఉన్న అభిమానంతోనే ఈ ర్యాంకింగ్ ఇచ్చానని తెలిపాడు. ఆ తర్వాత రెండో ప్లేస్లో షమీ పేరు చెప్పాడు. ఎలాంటి పిచ్ మీద అయినా బంతిని అద్భుతంగా సీమ్ చేయగల గొప్ప టాలెంట్ షమీ సొంతమని, అందుకే అతనికి ఆ స్థానం దక్కిందని ప్రశంసించాడు.
స్పిన్నర్ల విభాగంలో కుల్దీప్ చాహల్
ఇక పేసర్ల గురించి చెప్పడం పూర్తయ్యాక స్పిన్నర్ల వంతు రాగానే మూడో స్థానంలో చైనామన్ స్పిన్నర్ కుల్దీప్ యాదవ్ను ఎంచుకున్నాడు. ప్రపంచ క్రికెట్లో ఎవరికీ దక్కని అరుదైన బౌలింగ్ శైలి కుల్దీప్కు ఉందని అతను కితాబిచ్చాడు. ఆ తర్వాతి స్థానాన్ని యజువేంద్ర చాహల్కు కేటాయించాడు. డొమెస్టిక్ క్రికెట్లో పంజాబ్ జట్టులో ఇద్దరం కలిసి ఆడామని, చాహల్ వికెట్ల రికార్డులు చూస్తే అతని సత్తా ఏంటో ఎవరికైనా ఇట్టే అర్థమవుతుందని అర్షదీప్ చెప్పుకొచ్చాడు. ఇక చివరగా మిగిలిన ఐదో స్థానం గురించి చెబుతూ అసలు విషయం బయటపెట్టాడు.
అశ్విన్ భాయ్ క్షమించు
టాప్ 5 లిస్టులో 4 పేర్లు పూర్తవ్వడంతో ఆఖరి స్థానంలో అశ్విన్ పేరు చెప్పక తప్పలేదని అర్షదీప్ వివరణ ఇచ్చాడు. ఐపీఎల్లో పంజాబ్ జట్టుకు ఆడుతున్న సమయంలో తనకు మొట్టమొదటి కెప్టెన్ అశ్విన్ భాయ్ అని అతను గుర్తుచేసుకున్నాడు. అలాంటి గొప్ప బౌలర్ను ఆఖరి స్థానంలో ఉంచడం తనకు ఏమాత్రం ఇష్టం లేదని అన్నాడు. కానీ వేరే ఆప్షన్ లేకపోవడం వల్లే ఇలా జరిగిందని చెబుతూ, అశ్విన్ భాయ్ సారీ, నేను నీకు పర్సనల్గా మెసేజ్ చేస్తాను అని అర్షదీప్ కెమెరా ముందే నవ్వుతూ క్షమాపణలు కోరాడు.
ఇంగ్లండ్ టూర్లో ఇలా
ఇదిలా ఉంటే ఇటీవల ఇంగ్లండ్తో జరిగిన వన్డే, టీ20 సిరీస్లలో టీమ్ఇండియా ఆశించిన ఫలితాలు సాధించలేదు. శుభ్మన్ గిల్ కెప్టెన్సీలో వన్డే సిరీస్ను భారత్ కోల్పోగా, ఆఖరి మ్యాచ్లో అర్షదీప్ వికెట్లు లేకుండా 72 పరుగులు ఇచ్చాడు. అంతకుముందు జరిగిన టీ20 సిరీస్ను కూడా భారత్ ఓడినా, అందులో అత్యధికంగా నాలుగు వికెట్లు తీసింది మాత్రం అర్షదీపే కావడం విశేషం. ఆ టూర్ తర్వాత శ్రేయస్ అయ్యర్ సారథ్యంలోని టీమ్ ఇండియా జింబాబ్వేతో ఆడిన టీ20 సిరీస్కు ఈ స్టార్ పేసర్కు బోర్డు విశ్రాంతి ఇచ్చింది. ఆ సిరీస్లో భారత్ క్లీన్ స్వీప్ విజయం సాధించగా, ఆగస్టు 15 నుంచి శ్రీలంకతో జరగనున్న టెస్ట్ సిరీస్లో కూడా అర్షదీప్ ఆడటం లేదు.
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