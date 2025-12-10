ETV Bharat / sports

'బుమ్రా భయపెడితే, నేను వికెట్లు తీస్తా'- సీక్రెట్ బయటపెట్టిన అర్ష్‌దీప్!

బుమ్రాపై అర్ష్‌దీప్ ఆసక్తికర కామెంట్స్ - అతడు ఉంటే వికెట్లు తీయడం ఈజీనే అంట!

By ETV Bharat Sports Team

Published : December 10, 2025 at 3:57 PM IST

2 Min Read
Arshdeep Singh On Bumrah : సౌతాఫ్రికాతో కటక్ వేదికగా జరిగిన తొలి టీ20లో భారత బౌలర్లు నిప్పులు చెరిగారు. పరుగుల వరద పారే బారాబతి పిచ్‌పై సఫారీలను కేవలం 74 పరుగులకే కుప్పకూల్చారు. ఈ మ్యాచ్ అనంతరం యువ పేసర్ అర్ష్‌దీప్ సింగ్ చేసిన కామెంట్స్ ఇప్పుడు ఆసక్తికరంగా మారాయి. సీనియర్ బౌలర్ బుమ్రాతో తన బౌలింగ్ పార్టనర్‌షిప్ గురించి మాట్లాడుతూ, ఒక ఆసక్తికరమైన విషయాన్ని బయటపెట్టాడు. బుమ్రా పక్కన ఉంటే తనకు వికెట్లు ఎలా పడతాయో లాజిక్​తో సహా వివరించాడు. మైదానంలో సీరియస్​గా కనిపించే బుమ్రా అసలు స్వరూపం వేరేలా ఉంటుందట.

ఈ సీనియర్ చాలా సాఫ్ట్ గురూ
మైదానంలో తన యార్కర్లతో బ్యాటర్లను ముప్పుతిప్పలు పెట్టే బుమ్రా బయట మాత్రం చాలా కూల్ అని అర్ష్‌దీప్ సర్టిఫికెట్ ఇచ్చేశాడు. బుమ్రా చాలా 'జెంటిల్ సీనియర్' అని, జూనియర్లతో కఠినంగా ఉండడని చెప్పాడు. ఎప్పుడు ఏ డౌట్ వచ్చినా చాలా మర్యాదగా, ప్రేమగా వివరిస్తాడని చెప్పుకొచ్చాడు. అంతేకాకుండా ఇద్దరూ పంజాబీలే కావడంతో తమ మధ్య బాండింగ్ చాలా ఈజీగా కుదిరిందని, మైదానంలో కమ్యూనికేషన్ విషయంలో ఇది తమకు ఎంతగానో సహాయం అవుతుందని అర్ష్‌దీప్ తన మనసులో మాట బయటపెట్టాడు.

బుమ్రా భయపెడితే- నాకు పండగ!
ఇక బుమ్రాతో కలిసి బౌలింగ్ చేయడం వల్ల తనకు కలిగే లాభం ఏంటో కూడా అర్ష్‌దీప్ వివరించాడు. బుమ్రా బౌలింగ్‌లో పరుగులు చేయడం బ్యాటర్లకు కష్టంగా మారుతుంది. దీంతో ఆ ఒత్తిడిని తగ్గించుకోవడానికి బ్యాటర్లు అర్ష్‌దీప్ వేసే ఓవర్లలో ఎటాక్ చేయడానికి ప్రయత్నిస్తారట. ఈ క్రమంలో తాను చెత్త బంతులు వేసినా సరే వికెట్లు పడిపోతుంటాయని సింపుల్ లాజిక్ చెప్పాడు. అవతలి వైపు బుమ్రా ఉన్నాడన్న ధైర్యం, అతను క్రియేట్ చేసే ప్రెషర్ తనకు వికెట్లు తెచ్చిపెడుతుందని, అందుకే అతనితో బౌలింగ్ చేయడం చాలా ఎంజాయ్ చేస్తానని క్లారిటీ ఇచ్చాడు.

రికార్డుల మోత
ఇక సౌతాఫ్రికాతో జరిగిన టీ20 మ్యాచ్‌లో ఈ ఇద్దరు బౌలర్లు కొన్ని అరుదైన రికార్డులు కూడా సాధించారు. టీ20ల్లో పవర్‌ప్లేలో అత్యధిక వికెట్లు (47) తీసిన భారత బౌలర్‌గా భువనేశ్వర్ కుమార్ రికార్డును అర్ష్‌దీప్ సమం చేశాడు. మరోవైపు బుమ్రా కూడా అంతర్జాతీయ టీ20ల్లో 100 వికెట్ల రికార్డును అందుకున్నాడు. మూడు ఫార్మాట్లలోనూ 100 వికెట్లు తీసిన బౌలర్ల ఎలైట్ లిస్టులో చేరిపోయాడు. కటక్ మ్యాచ్‌లో అర్ష్‌దీప్ 2 వికెట్లు తీయగా, బుమ్రా కూడా 2 వికెట్లు పడగొట్టి సఫారీని గట్టిగానే దెబ్బ కొట్టాడు.

అదిరిన ఆరంభం
మొత్తానికి కటక్ వేదికగా జరిగిన పోరులో భారత్ 101 పరుగుల భారీ తేడాతో గెలిచి సిరీస్‌ను ఘనంగా ఆరంభించింది. బౌలర్లంతా సమష్టిగా రాణించడంతో 176 పరుగుల లక్ష్యాన్ని ఛేదించే క్రమంలో సౌతాఫ్రికా 74 పరుగులకే ఆలౌట్ అయ్యింది. వరుణ్ చక్రవర్తి, అక్షర్ పటేల్ కూడా తలో రెండు వికెట్లతో గెలుపులో కీలక పాత్ర పోషించారు. బుమ్రా, అర్ష్‌దీప్ జోడీ ఇదే ఫామ్ కొనసాగిస్తే ఈ సిరీస్ కూడా భారత్ వశం కావడం ఖాయంగా కనిపిస్తోంది.

ARSHDEEP SINGH T20I WICKETS
ARSHDEEP SINGH BALL SPEED
ARSHDEEP SINGH T20 RECORDS
INDIA VS SOUTH AFRICA T20
IND VS SA T20

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

