PSL వివాదం: పాకిస్థాన్​కు రావొద్దంటూ ఫారిన్ క్రికెటర్లకు వార్నింగ్

పాకిస్థాన్ క్రికెట్ లీగ్ కాంట్రవర్సీ- లీగ్​లో ఆడకూడదంటూ విదేశీ ప్లేయర్లకు హెచ్చరిక- ఆటగాళ్ల భద్రతకు ఎలాంటి గ్యారెంటీ లేదని ప్రకటన

Pakistan Super League captains (Source : AFP (File Photo))
By ETV Bharat Sports Team

Published : March 23, 2026 at 7:19 PM IST

Pakistan Super Leauge PSL 2026 : పాకిస్థాన్‌ సూపర్‌ లీగ్‌ (PSL) ప్రారంభం కాకముందే వివాదాలకు కేంద్ర బిందువుగా మారుతోంది. ఇప్పటికే ఈ లీగ్​ను వదిలి ఒకరిద్దరు ప్లేయర్లు ఐపీఎల్​కు వస్తున్నారు. ఇక ఇరాన్​పై ఇజ్రాయిల్, అమెరికా యుద్ధం ప్రభావం పీఎస్​ఎల్​పై పడింది. ఈ టోర్నీలో విదేశీ క్రికెటర్లు పాల్గొనకూడదంటూ పాకిస్థాన్​కు చెందిన జమాత్‌- ఉల్‌- అహ్రార్‌ అనే మిలిటెంట్ గ్రూప్‌ తాజాగా హెచ్చరించింది. టోర్నీ కోసం పాకిస్థాన్​కు వస్తే మాత్రం, ఆటగాళ్ల భద్రతకు ఎలాంటి గ్యారెంటీ లేదని పేర్కొంది. దీంతో విదేశీ ఆటగాళ్లు పాల్గొనడంపై సందిగ్ధత నెలకొంది.

క్రికెట్​కు వ్యతిరేకం కాదు- కానీ!
ఆ సందర్భంగానే తాము క్రికెట్ ఆటకు అస్సలు వ్యతిరేకం కాదని జమాత్‌- ఉల్‌- అహ్రార్‌ గ్రూపు పేర్కొంది. కానీ, ప్రస్తుతం పాకిస్థాన్​లో ఉన్న పరిస్థితుల మధ్య తమ దేశం క్రీడలకు ఆతిథ్యమిచ్చే స్థితిలో లేదని తెలిపింది. అందుకే ఈ టోర్నీని అడ్డుకుంటామని పేర్కొంది. ఈ మేరకు ఆయా దేశాల బోర్డులను ఉద్దేశించి ప్రకటన విడుదల చేసింది.

'ఈ టోర్నీలో పాల్గొనాల్సి ఉన్న విదేశీ ప్లేయర్ల సంబంధిత క్రికెట్‌ బోర్డులకు ఓ సలహా ఇస్తున్నాం. మీ ఆటగాళ్లను పీఎస్​ఎల్ కోసం పాకిస్థాన్​కు పంపకండి. ఇక్కడ వాళ్లకు ఏదైనా జరిగితే మాత్రం మా బాధ్యత కాదు. మేం ఇప్పటికే ఇలాంటి హెచ్చరిక జారీ చేశాం. అయితే క్రికెట్‌ ఆటకుకు మేం వ్యతిరేకం కాదు. కానీ ప్రస్తుతం పరిస్థితులు వేరుగా ఉన్నాయి. అందుకే ఈ పీఎస్‌ఎల్‌ను అడ్డుకుంటాం. ఈ టోర్నీలో మ్యాచ్‌లు జరగకుండా మా శాయశక్తులా ప్రయత్నాలు చేస్తాం. ప్లేయర్లు మైదానంలోకి రాకుండా చేస్తాం' అని అని మిలిటెంట్‌ గ్రూపునకు చెందిన ఓ కమాండర్‌ మీడియాతో స్పష్టం చేశారు.

రెండు వేదికల్లోనే

పశ్చిమాసియాలో ఉద్రిక్త పరిస్థితులు నెలకొనడంతో ఈసారి టోర్నీని రెండు వేదికల్లోనే టోర్నీని నిర్వహిస్తామని పాకిస్థాన్ క్రికెట్ బోర్డు (పీసీబీ) ఇప్పటికే స్పష్టం చేసింది. అలాగే ఈ మ్యాచ్​లకు స్టేడియంలోనికి ప్రేక్షకులను కూడా అనుమతించేది లేదని చెప్పింది. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో విదేశీ ఆటగాళ్లు కూడా టోర్నీలో పాల్గొనడం అనుమానంగా మారింది.

లీగ్​లో ఆడాల్సిన విదేశీ ప్లేయర్లు
డేవిడ్‌ వార్నర్‌, డారిల్‌ మిచెల్‌, స్టీవ్‌ స్మిత్‌, మొయిన్‌ అలీ, డెవన్ కాన్వే, ఆడమ్ జంపాలాంటి విదేశీ ఆటగాళ్లు పీఎస్‌ఎల్‌లో ఆయా జట్ల తరఫున ప్రాతినిధ్యం వహించనున్నారు. అయితే మిలిటెంట్‌ గ్రూప్‌ హెచ్చరికల నేపథ్యంలో ప్రస్తుతం ఉద్రిక్త పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి. ఇప్పటికే ప్రకటించిన షెడ్యూల్ ప్రకారం పీఎస్ఎల్‌ మార్చి 26న ప్రారంభం కావాల్సి ఉంది.

