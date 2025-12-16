Telangana Panchayat Elections Results2025

ETV Bharat / sports

వరల్డ్ కప్ హీరోకు జైలు గండం- రూ. 23 కోట్ల స్కామ్​లో శ్రీలంక మాజీ కెప్టెన్​ అరెస్ట్ తప్పదా?

శ్రీలంక మాజీ కెప్టెన్ అర్జున రణతుంగపై అవినీతి ఆరోపణలు- రూ. 23.5 కోట్ల స్కామ్​లో వరల్డ్​ కప్ విన్నర్ పేరు!

Muttiah Muralitharan, Arjuna Ranatunga
Muttiah Muralitharan, Arjuna Ranatunga (Source : Getty Images)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : December 16, 2025 at 1:32 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Arjuna Ranatunga Case : క్రికెట్ ప్రపంచంలో శ్రీలంక పేరు చెప్పగానే ఠక్కున గుర్తొచ్చే పేరు అర్జున రణతుంగ. 1996లో జట్టును విశ్వవిజేతగా నిలిపి చరిత్ర సృష్టించిన గొప్ప నాయకుడు అతను. ఆస్ట్రేలియా గర్వాన్ని అణచివేసి లంక జెండా ఎగురవేసిన ఆ కెప్టెన్ అంటే ఇప్పటికీ అక్కడ దేవుడితో సమానం. కానీ, కాలం ఎప్పుడూ ఒకేలా ఉండదు కదా. ఒకప్పుడు దేశం గర్వించే హీరోగా వెలుగొందిన రణతుంగ, ఇప్పుడు అదే దేశంలో జైలు ఊచలు లెక్కపెట్టే పరిస్థితికి వచ్చాడు. కోట్లాది రూపాయల అవినీతి ఆరోపణలు ఆయన్ను ఉక్కిరిబిక్కిరి చేస్తున్నాయి. అసలు ఈ లెజెండరీ కెప్టెన్ మెడకు చుట్టుకున్న ఆ స్కామ్ ఏంటి?

ఆయిల్ స్కామ్​లో చిక్కుకున్న వరల్డ్​కప్ హీరో
అర్జున రణతుంగ గతంలో శ్రీలంక ప్రభుత్వంలో పెట్రోలియం శాఖ మంత్రిగా పనిచేశారు. ఆ సమయంలోనే ఈ అవకతవకలు జరిగాయని ఆరోపణలు వస్తున్నాయి. 2017లో ఆయిల్ కొనుగోలుకు సంబంధించిన నిబంధనలను రణతుంగ తనకు నచ్చినట్లుగా మార్చారని, దీనివల్ల ప్రభుత్వానికి భారీ నష్టం వాటిల్లిందని అవినీతి నిరోధక సంస్థ కోర్టుకు తెలిపింది. స్పాట్ పర్చేస్ పేరుతో ఎక్కువ ధరకు ఆయిల్ కొనుగోలు చేయడం వల్ల శ్రీలంక ప్రభుత్వ ఖజానాకు దాదాపు 800 మిలియన్ లంకన్ రూపాయిలు (మన కరెన్సీలో సుమారు రూ. 23.5 కోట్లు) నష్టం వచ్చిందట. ఈ కేసు ఇప్పుడు రణతుంగ మెడకు బిగుసుకుంటోంది.

తమ్ముడు దొరికాడు- అన్న కోసం వేట
ఈ కేసులో అర్జున రణతుంగ సోదరుడు, అప్పటి సిలోన్ పెట్రోలియం కార్పొరేషన్ చైర్మన్ ధమ్మిక రణతుంగను పోలీసులు ఇప్పటికే అరెస్ట్ చేశారు. ఆ తర్వాత ఆయనకు బెయిల్ లభించినప్పటికీ, దేశం విడిచి వెళ్లకూడదని కోర్టు ఆంక్షలు విధించింది. అయితే అసలు సూత్రధారిగా భావిస్తున్న అర్జున రణతుంగ ప్రస్తుతం విదేశాల్లో ఉన్నారు. ఆయన కొలంబోలో అడుగుపెట్టగానే అరెస్ట్ చేయడానికి అధికారులు రంగం సిద్ధం చేశారు. మార్చి 13న ఈ కేసు తదుపరి విచారణ జరగనుంది, అప్పటికల్లా రణతుంగను కోర్టు ముందు హాజరుపరచాలని చూస్తున్నారు.

రణతుంగ ఫ్యామిలీకి కష్టకాలం
కేవలం అర్జున రణతుంగ మాత్రమే కాదు, ఆయన కుటుంబం మొత్తం ఇప్పుడు కష్టాల్లో ఉన్నట్లు కనిపిస్తోంది. మరో సోదరుడు, మాజీ పర్యాటక శాఖ మంత్రి ప్రసన్న రణతుంగ కూడా ఇటీవలే ఒక ఇన్సూరెన్స్ ఫ్రాడ్ కేసులో అరెస్ట్ అయ్యారు. గతంలో ఒక వ్యాపారిని బెదిరించి డబ్బు డిమాండ్ చేసిన కేసులో ఆయనకు ఇప్పటికే శిక్ష పడింది. ఇలా ఒకేసారి ముగ్గురు సోదరులు అవినీతి, మోసం కేసుల్లో ఇరుక్కోవడం శ్రీలంకలో సంచలనంగా మారింది. ఒకప్పుడు దేశ రాజకీయాలను, క్రికెట్​ను శాసించిన ఈ కుటుంబం ఇప్పుడు కోర్టుల చుట్టూ తిరగాల్సి వస్తోంది.

కొత్త ప్రభుత్వం వేట మొదలైంది
శ్రీలంకలో ఇటీవల అధికారంలోకి వచ్చిన అధ్యక్షుడు అనుర కుమార దిసానాయకే అవినీతిపై యుద్ధం ప్రకటించారు. గత ప్రభుత్వాల్లో జరిగిన స్కామ్​లను బయటపెట్టి, దోషులను శిక్షించడమే లక్ష్యంగా ఆయన పాలన సాగుతోంది. అందులో భాగంగానే ఇప్పుడు రణతుంగ బ్రదర్స్ టార్గెట్ అయినట్లు తెలుస్తోంది. దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థ కుప్పకూలడానికి కారణమైన ఎవరినీ వదిలిపెట్టకూడదని ప్రభుత్వం కంకణం కట్టుకుంది. వరల్డ్ కప్ గెలిచి దేశానికి పేరు తెచ్చిన కెప్టెన్ అయినా సరే, అవినీతి మరక అంటుకుంటే చట్టం ముందు దోషే అని అక్కడి ప్రభుత్వం హెచ్చరిక చేసినట్లే అనిపిస్తోంది.

TAGGED:

ARJUNA RANATUNGA WORLD CUP 1996
ARJUNA RANATUNGA LATEST NEWS
ARJUNA RANATUNGA SCAM NEWS
ARJUNA RANATUNGA MINISTRY
ARJUNA RANATUNGA

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.