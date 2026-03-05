గ్రాండ్గా అర్జున్ -సానియా వెడ్డింగ్ -హాజరైన ప్రముఖులు -పెళ్లి వీడియో వైరల్!
ముంబయిలోని ఘనంగా అర్జున్- సానియా వివాహం- పూల దండలు మార్చుకుని నూతన జంట- హాజరైన ప్రముఖులు
Published : March 5, 2026 at 3:50 PM IST
Arjun Tendulkar Marriage : సచిన్ తెందుల్కర్ కుమారుడు అర్జున్ తెందుల్కర్ వివాహ బంధంలోకి అడుగుపెట్టాడు. అర్జున్ తన స్నేహితురాలు సానియా చందోక్ను ఈరోజు (గురువారం) వివాహం చేసుకున్నాడు. వీళ్లు పెళ్లి వేడుక ముంబయిలోని సెయింట్ రెగిస్లో ఘనంగా జరిగింది. ఈ వేడుకలో నూతన జంట పూల దండలను మార్చుకుని ప్రేమతో కౌగిలించుకున్నారు. ఆ క్షణాల్ని చూసిన సచిన్ తెందుల్కర్, అంజలి భావోద్వేగానికి లోనయ్యారు. దీనికి సంబంధించిన వీడియోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారాయి.
కాగా, ఈ వివాహ వేడుకకు సెలబ్రిటీలు, సినీ తారలు, రాజకీయ ప్రముఖులు హాజరై నూతన వధూవరులను ఆశీర్వదించారు. మాజీ కెప్టెన్ మహేంద్ర సింగ్ ధోని దంపతులు, యువరాజ్ దంపతులు, ప్రముఖ వ్యాపారవేత్త ముకేశ్ అంబానీ కుటుంబ సభ్యులు హాజరయ్యారు. బాలీవుజ్ స్టార్ అమితాబ్, జయా బచ్చన్, అభిషేక్ బచ్చన్- ఐశ్వర్యారాయ్ పాల్గొన్నారు. ఏపీ మంత్రి నారా లోకేశ్ ఆయన సతీమణి బ్రాహ్మణితో కలిసి హాజరై కొత్త జంటను ఆశీర్వదించారు.
Congratulations to Arjun Tendulkar and Saniya Chandok on getting married. ❤️pic.twitter.com/ZaPBKOMx2w— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) March 5, 2026
VIDEO | Mumbai: Arjun Tendulkar and Saaniya Chandhok tie the knot in a grand ceremony held at The St. Regis Hotel.#arjuntendulkar— Press Trust of India (@PTI_News) March 5, 2026
