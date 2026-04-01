'టీమ్ఇండియాకు ఆడాలని కలలు కనడం లేదు!'- అర్జున్ తెందుల్కర్
అర్జున్ తెందుల్కర్ లేటెస్ట్ ఇంటర్వ్యూ- ఆసక్తికర విషయాలు షేర్ చేసుకున్న సచిన్ వారసుడు
Published : April 1, 2026 at 7:40 PM IST
Arjun Tendulkar Interview : భారత దిగ్గజం సచిన్ తెందుల్కర్ వారసుడిగా క్రికెట్లో అడుగుపెట్టిన ఆయన కుమారుడు అర్జున్ తెందుల్కర్ కెరీర్లో అంచనాలను అందుకోలేకపోతున్నాడు. మూడేళ్ల కిందటే ఐపీఎల్లో ఎంట్రీ ఇచ్చినా అతడి నుంచి ఇప్పటిదాకా చెప్పుకోదగ్గ ప్రదర్శన రాలేదు. ఈ క్రమంలో గతేడాది అర్జున్ను ముంబయి ఇండియన్స్ ఫ్రాంచైజీ లఖ్నవూ సూపర్ జెయింట్స్కు ట్రేడ్ చేసింది. దీంతో కొత్త సీజన్లో లఖ్నవూతో తన జర్నీ ప్రారంభించనున్నాడు. ఈ నేపథ్యంలో అర్జున్ తాజాగా ఓ ఇంటర్వ్యూలో పాల్గొన్నాడు. అందులో తన కెరీర్ లక్ష్యాల గురించి వెల్లడించాడు.
ఆటకు ప్రాధాన్యత ఇవ్వడమే!
ఇప్పుడు తన ఫోకస్ అంతా ఆటపైనే ఉందని, మైదానంలో అత్యుత్తమ ప్రదర్శన ఇవ్వాలనేదే ప్రస్తుత లక్ష్యమని అర్జున్ అన్నాడు. అలాగే రాబోయే ఐదేళ్లలో తాను 'భారత్కు ప్రాతినిధ్యం వహించడం లేదా ఐపీఎల్ స్టార్గా ఎదగడం, ఆటకే ప్రాధాన్యమిస్తూ సింపుల్గా సాధారణ వ్యక్తిగా ఉండడమా?' అనే మూడింట్లో ఏది ఎంచుకుంటావనే ప్రశ్న అర్జున్కు ఎదురైంది. దీంతో అతడు భారత్కు ఆడాడాన్నే ఎంచుకుంటాడని అంతా అనుకున్నారు. కానీ, అర్జున్ సమాధానం అందర్నీ ఆశ్చర్యపర్చింది.
ఈ ప్రశ్నకు అర్జున్ సింపుల్గా జవాబిచ్చాడు. అతడు భారత్కు ఆడడమో, ఐపీఎల్లో స్టార్గా ఉండడాన్నే కోరుకోలేదు. ఇతరులను బాధపెట్టకుండా తనంతట తానుగా హ్యాపీగా ఉండాలని కోరుకుంటానని అన్నాడు. 'ఇతరులను బాధపెట్టకుండా, ఎవరికీ హాని కలిగించకుండా నా అంతట నేను సంతోషంగా ఉంటూ నిజాయితీగా జీవితాన్ని గడపాలనుకుంటున్నా' అని రిప్లై ఇచ్చాడు. దీంతో నెటిజన్లు అతడిని ప్రశంసిస్తున్నారు. ఇలా క్రమశిక్షణ ఉంటూ, కాస్త కష్టపడితే ఎప్పటికైనా టీమ్ఇండియాలోకి రావొచ్చంటూ కామెంట్ చేస్తున్నారు.
అవేవీ పట్టించుకోను!
అలాగే సోషల్ మీడియాలో తనపై వచ్చే ట్రోల్స్ను పట్టించుకోనని అర్జున్ అన్నాడు. విమర్శలను పట్టించుకోకుండా ఆటపైనే ఫుల్ ఫోకస్ పెడుతూ, తనను తాను మెరుగుపర్చుకునేందుకే కష్టపడుతున్నట్లు చెప్పాడు. అలాగే ఎవరికో నిరూపించుకునేందుకు కాకుండా, ఆటను ఆస్వాధించడంపైనే తన దృష్టి ఉంటుందని అన్నాడు.
అంతేకాకుండా 'ఐపీఎల్లో ముంబయి ఇండియన్స్కు ఆడుతున్నప్పుడు ఇంకా ఎక్కువ అవకాశాలు వస్తే బాగుండేదని ఎప్పుడైనా అనిపించిందా?' అనే ప్రశ్నకు ఇలా బదులిచ్చాడు. 'ఎందుకు అనిపించదు! ఎవరైనా బెంచ్పై కూర్చునేందుకు ఇష్టపడరు కదా? మేం నిరంతరం నెట్స్లో తీవ్రంగా కష్టపడుతాం. అవకాశం వచ్చినప్పుడు అత్యుత్తమ ప్రదర్శన ఇవ్వాలని కోరుకుంటాం' అని అన్నాడు.
ఇంపాక్ట్ రూల్పై అభిప్రాయం!
అలాగే ఐపీఎల్లో ఇటీవల కాంట్రవర్సీ అవుతున్న ఇంపాక్ట్ రూల్పైనా అర్జున్ తన అభిప్రాయం షేర్ చేసుకున్నాడు. క్రికెట్ అనేది 11 మందికి చెందిన ఆటే అని, అది అంతమందితోనే ఆడాలని అన్నాడు. '11 మందిని ఎంపిక చేసుకొని వాళ్లతోనే గేమ్ ఆడాలి. ఎందుకంటే ఇంటర్నేషనల్ టీ20 లేదా ఏ లీగ్ల్లోను పరిశీలించినా అక్కడ ఇంపాక్ట్ ప్లేయర్ నిబంధన లేదు. అందుకే నేను వ్యక్తిగతంగా ఈ రూల్కు వ్యతిరేకం' అని అర్డున్ పేర్కొన్నాడు.
IPL కెరీర్
కాగా, 2023లో అర్జున్ ఐపీఎల్లో ఎంట్రీ ఇచ్చాడు. అప్పట్నుంటి మూడు సీజన్లు ముంబయి జట్టుతోనే ఉన్నాడు. అయితే 2023, 2024 రెండు సీజన్లలో కలిపి అతడికి కేవలం 5 మ్యాచ్ల్లోనే ఆడే అవకాశం దక్కింది. ఈ ఐదు మ్యాచ్ల్లో అతడు 3 వికెట్లు తీసి, 13 పరుగులు చేశాడు. ఇక 2025లో ఒక్క మ్యాచ్లోనూ బరిలోకి దిగే అవకాశం రాలేదు. ఇక గతేడాది మినీ వేలానికి ముందు అతడిని లఖ్నవూ టీమ్ ట్రేడింగ్లో దక్కించుకుంది. దీంతో ఈ సీజన్లో అర్జున్ లఖ్నవూకు ఆడనున్నాడు.