అర్జెంటీనాకు భారీ షాక్- రిటైర్మెంట్ ప్రకటించిన 38ఏళ్ల స్టార్ ప్లేయర్
ఫిఫా ఓడిపోయిన బాధలో ఉన్న అర్జెంటీనాకు మరో షాక్ - రిటైర్మెంట్ ప్రకటించిన దిగ్గజ ఆటగాడు- ఇన్స్టాలో వెల్లడి
Published : July 24, 2026 at 1:39 PM IST
Argentina Player Retirement : 2026 ఫిఫా వరల్డ్ కప్ ఫైనల్ ఓటమి బాధలో ఉన్న అర్జెంటీనా జట్టుకు భారీ షాక్ తగిలింది. ఆ జట్టు స్టార్ ఆటగాడు అంతర్జాతీయ కెరీర్కు రిటైర్మెంట్ ప్రకటించాడు. రీసెంట్గా అమెరికా న్యూజెర్సీలో జరిగిన ఫిఫా ప్రపంచకప్ ఫైనల్ మ్యాచే తనకు కెరీర్లో ఆఖరిది అని తాజాగా వెల్లడించాడు. ఇంతకీ అతడు ఎవరో కాదు అర్జెంటీనా జట్టు స్టార్ డిఫెండర్ 38ఏళ్ల డిఫెండర్ నికోలస్ ఒటమెండి. ఈ దిగ్గజ డిఫెండర్ ఈమేరకు తన నిర్ణయాన్ని ఇన్స్టాగ్రామ్లో అనౌన్స్ చేశాడు.
'ఈరోజు నా కెరీర్లో అత్యంత కష్టమైన మాటలు రాయాల్సి వస్తోంది. విధి నిర్ణయం ప్రకారం, నా చివరి మ్యాచ్ ఒక ప్రపంచ కప్ ఫైనల్. ఆ ఫైనల్ ఫలితం మేం కోరుకున్నట్లుగా లేనప్పటికీ, ఈ జట్టు చివరి క్షణం వరకూ సర్వస్వం పెట్టి పోరాడిందనే సంతృప్తి, గర్వంతో నేను నిష్క్రమిస్తున్నాను. ప్రపంచ ఛాంపియన్ కావాలనే నా కలను నిజం చేసుకునే అవకాశం ఇచ్చినందుకు అర్జెంటీనాకు ధన్యవాదాలు' అని ఒటమెండి తన పోస్టులో రాసుకొచ్చాడు.
🚨🇦🇷 Breaking: Nicolás Otamendi RETIRES from international football and will not play for Argentina anymore. pic.twitter.com/YLNBQwyEgd— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 23, 2026