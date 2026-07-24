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అర్జెంటీనాకు భారీ షాక్- రిటైర్మెంట్ ప్రకటించిన 38ఏళ్ల స్టార్ ప్లేయర్

ఫిఫా ఓడిపోయిన బాధలో ఉన్న అర్జెంటీనాకు మరో షాక్ - రిటైర్మెంట్ ప్రకటించిన దిగ్గజ ఆటగాడు- ఇన్​స్టాలో వెల్లడి

Lionel Messi (L) - Nicolas Otamendi (R)
Lionel Messi (L) - Nicolas Otamendi (R) (Source : IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 24, 2026 at 1:39 PM IST

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Argentina Player Retirement : 2026 ఫిఫా వరల్డ్ కప్ ఫైనల్ ఓటమి బాధలో ఉన్న అర్జెంటీనా జట్టుకు భారీ షాక్ తగిలింది. ఆ జట్టు స్టార్ ఆటగాడు అంతర్జాతీయ కెరీర్​కు రిటైర్మెంట్ ప్రకటించాడు. రీసెంట్​గా అమెరికా న్యూజెర్సీలో జరిగిన ఫిఫా ప్రపంచకప్ ఫైనల్ మ్యాచే తనకు కెరీర్​లో ఆఖరిది అని తాజాగా వెల్లడించాడు. ఇంతకీ అతడు ఎవరో కాదు అర్జెంటీనా జట్టు స్టార్ డిఫెండర్ 38ఏళ్ల డిఫెండర్ నికోలస్ ఒటమెండి. ఈ దిగ్గజ డిఫెండర్ ఈమేరకు తన నిర్ణయాన్ని ఇన్​స్టాగ్రామ్​లో అనౌన్స్​ చేశాడు.

'ఈరోజు నా కెరీర్‌లో అత్యంత కష్టమైన మాటలు రాయాల్సి వస్తోంది. విధి నిర్ణయం ప్రకారం, నా చివరి మ్యాచ్ ఒక ప్రపంచ కప్ ఫైనల్. ఆ ఫైనల్​ ఫలితం మేం కోరుకున్నట్లుగా లేనప్పటికీ, ఈ జట్టు చివరి క్షణం వరకూ సర్వస్వం పెట్టి పోరాడిందనే సంతృప్తి, గర్వంతో నేను నిష్క్రమిస్తున్నాను. ప్రపంచ ఛాంపియన్ కావాలనే నా కలను నిజం చేసుకునే అవకాశం ఇచ్చినందుకు అర్జెంటీనాకు ధన్యవాదాలు' అని ఒటమెండి తన పోస్టులో రాసుకొచ్చాడు.

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