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FIFA : ఫైనల్​కు ముందు మెస్సి ఎమోషనల్ పోస్టు - రిటైర్మెంట్ ఇచ్చేస్తాడా?

కొద్ది గంటల్లో ఫిఫా ప్రపంచ కప్ 2026 ఫైనల్‌- మ్యాచ్​కు ముందు లియోనెల్ మెస్సీ పోస్ట్ - తన జట్టు కోసం ఎమోషనల్ మెసేజ్

Lionel Messi
Lionel Messi (Source : IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 19, 2026 at 8:55 PM IST

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Messi Retirement : ఫిఫా ప్రపంచ కప్ 2026 ఫైనల్‌కు మరికొన్ని గంటల సమయం మాత్రమే ఉంది. లియోనల్ మెస్సి సారథ్యంలోని అర్జెంటీనా, స్పెయిన్​ ఈ ఫైనల్​లో ఢీ కొట్టనుంది. ఈ క్రమంలో మ్యాచ్ ప్రారంభానికి కొన్ని గంటల ముందు 39ఏళ్ల అర్జెంటీనా కెప్టెన్ లియోనెల్ మెస్సి సోషల్ మీడియాలో ఓ ఎమోషనల్ పోస్టు షేర్ చేశాడు. దీంతో ఈ ఫైనల్​ తర్వాత అతడు కెరీర్​కు రిటైర్మెంట్ ఇచ్చేస్తాడా? అనే అనుమానాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. ఇంతకీ ఆ పోస్టులో మెస్సి ఏం రాశాడంటే?

పోస్టు వైరల్​
తన కెరీర్​లో జట్టు కోసం ట్రోఫీ గెలవడమే అతిపెద్ద విజయం కాదని, ఈ మొత్తం ప్రయాణం జట్టుతో తనకు ఉన్న బంధమే తనకు అత్యంత ముఖ్యమని పోస్టులో రాసుకొచ్చాడు. "ఇన్ని సంవత్సరాలలో అత్యంత అందమైన విషయం కేవలం ట్రోఫీ మాత్రమే కాదు. ఈ జట్టుతో చేసిన ప్రయాణం కూడా. ఈ బృందంతో గడపడం, కలిసి పోటీపడటం, కష్ట సమయాల్లో ఒకరికొకరు మద్దతుగా నిలవడం, వేసే ప్రతి అడుగును ఆస్వాదించడమే అతిపెద్ద విజయం" అని మెస్సీ తన పోస్టుకు క్యాప్షన్ రాసుకొచ్చాడు. ఇందులో అర్జెంటీనా జట్టు ఆటగాళ్లు, కోచింగ్ సిబ్బంది, సహాయక సిబ్బందితో ఉన్న ఒక గ్రూప్ ఫోటోను మెస్సి షేర్ చేశాడు.

కోచింగ్, సహాయక సిబ్బందికి కృతజ్ఞతలు
ఆటగాళ్లకే కాకుండా, కోచ్ లియోనెల్ స్క నేతృత్వంలోని కోచింగ్ సిబ్బందికి, సపోర్టింగ్ స్టాఫ్​కు మెస్సి ధన్యవాదాలు తెలిపాడు. 'నా సహచర ఆటగాళ్లందరికీ, కోచింగ్ సిబ్బందికి, ఈ జాతీయ జట్టును ఒక కుటుంబంలా నిర్మించడానికి ప్రతిరోజు కృషి చేస్తున్న అద్భుతమైన వ్యక్తులందరికీ ధన్యవాదాలు. రేపు ఏం జరిగినా, ఈ జట్టు ఎప్పటికీ మరచిపోలేని, ఎవరూ చెరిపివేయలేని ఒక అద్భుతమైన కథను లిఖించింది. అర్జెంటీనా!' అని పేర్కొన్నాడు.

రిటైర్మెంట్ ఇచ్చేస్తాడా?
ప్రస్తుతం మెస్సి వయసు 39ఏళ్లు. వాస్తవానికి అతడు 2022 వరల్డ్​కప్ నెగ్గిన తర్వాతే ఆటకు గుడ్​బై చెబుతాడని అంతా భావించారు. కానీ ఆ తర్వాత నాలుగేళ్లు కూడా ఫిట్​నెస్ కాపాడుకుంటూ జట్టును ముందుండి నడిపించాడు. ఈ క్రమంలోనే 2024లో కోపా అమెరికా టోర్నీలో అర్జెంటీనాను ఛాంపియన్​గా నిలిపాడు. ఇప్పుడు మరోసారి ఫిపాలో జట్టును పైనల్​కు చేర్చాడు. ఆటగాడిగానూ 8 గోల్స్ సాధించాడు. అయితే వయసు దృష్యా మెస్సి ఈ ఫైనల్ తర్వాత రిటైర్మెంట్ ఇచ్చేస్తాడని క్రీడా విశ్లేషకులు అభిప్రాయపడుతున్నారు. ఈ ప్రచారానికి తోడుగా మెస్సి తాజాగా చేసిన పోస్టుతో బలం చేకూరుతోంది. మరి అతడు ఎలాంటి నిర్ణయం తీసుకుంటాడో చూడాలి!

అర్జెంటీనా బలం అతడే
ఇటీవలి సంవత్సరాలలో అర్జెంటీనా సాధించిన విజయం కేవలం వారి అద్భుతమైన ప్రదర్శనల వల్లే కాకుండా, జట్టు ఐక్యత, పరస్పర నమ్మకం వల్ల సాధ్యమైందని కెప్టెన్ మెస్సి చెబుతుంటాడు. డ్రెస్సింగ్ రూమ్‌లోని వాతావరణం, ఆటగాళ్ల మధ్య ఉన్న గాఢమైన బంధమే జట్టును కష్ట సమయాల నుంచి గట్టెక్కిస్తుందని మెస్సీ తరచుగా అంటుంటాడు. ఫైనల్‌కు ముందు ఇప్పుడు చేసిన పోస్టు కూడా అదే మెసేన్​ను చెబుతుంది. కెప్టెన్ నుంచి ఇలాంటి వ్యాఖ్యలు ఆటగాళ్ల మనోధైర్యాన్ని పెంచడంలో సహాయపడతాయి.

మూడో ఫైనల్‌లో ఆడనున్న మెస్సి
ఫిఫా ఫైనల్​లో ఆడడం మెస్సికి ఇది మూడోసారి. అతడు గతంలో 2014లో జర్మనీతో తొలిసారి ఫైనల్‌లో ఆడాడు. ఆ మ్యాచ్​లో అర్జెంటీనా ఓడిపోయింది. ఆ తర్వాత 2022లో కెప్టెన్‌గా వ్యవహరించి అర్జెంటీనాను ఫైనల్​కు చేర్చాడు. ఫ్రాన్స్​తో జరిగిన ఆ ఫైనల్​లో ఎక్స్​ట్రా పెనాల్టిలో అర్జెంటీనా నెగ్గింది. ఇప్పుడు వరుసగా రెండోసారి అర్జెంటీనాను ఫైనల్​కు చేర్చాడు. ఇప్పుడు స్పెయిన్​తో తలపడుతున్నారు.

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