ఆసియా క్రీడలు: మహిళల కాంపౌండ్ ఆర్చరీలో భారత్కు స్వర్ణం
ఆసియా క్రీడల్లో భారత్కు ఏడో స్వర్ణ పతకం-మహిళల కాంపౌండ్ ఆర్చరీ ఫైనల్లో చైనాను ఓడించిన భారత్
మహిళల కాంపౌండ్ ఆర్చరీ టీమ్ (X @SAIMedia)
Published : September 30, 2026 at 8:05 AM IST
Asian Games 2026 India Archery : ఆసియా క్రీడల్లో భారత్ ఖాతాలోకి ఏడో స్వర్ణం చేరింది. బుధవారం మహిళల కాంపౌండ్ ఆర్చరీ జట్టు ఫైనల్లో స్వర్ణం గెలుచుకుంది. జ్యోతి సురేఖ(ఏపీ), చికితారావు(తెలంగాణ), ప్రీతిక(మహారాష్ట్ర) త్రయం చైనా జట్టును ఓడించి స్వర్ణం దక్కించుకొన్నారు.
INDIA ALSO EQUALS WORLD RECORD! 🤩🔥— The Khel India (@TheKhelIndia) September 30, 2026
- Congratulations to Jyothi, Prithika & Chikitha
FIRST ARCHERY GOLD MEDAL! 🇮🇳🥇 https://t.co/cgD4Ps5mll pic.twitter.com/butGo0xmIR