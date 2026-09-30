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ఆసియా క్రీడలు: మహిళల కాంపౌండ్ ఆర్చరీలో భారత్‌కు స్వర్ణం

ఆసియా క్రీడల్లో భారత్‌కు ఏడో స్వర్ణ పతకం-మహిళల కాంపౌండ్ ఆర్చరీ ఫైనల్‌లో చైనాను ఓడించిన భారత్

Asian Games 2026 India Archery
మహిళల కాంపౌండ్‌ ఆర్చరీ టీమ్​ (X @SAIMedia)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 30, 2026 at 8:05 AM IST

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Asian Games 2026 India Archery : ఆసియా క్రీడల్లో భారత్​ ఖాతాలోకి ఏడో స్వర్ణం చేరింది. బుధవారం మహిళల కాంపౌండ్‌ ఆర్చరీ జట్టు ఫైనల్లో‌ స్వర్ణం గెలుచుకుంది. జ్యోతి సురేఖ(ఏపీ), చికితారావు(తెలంగాణ), ప్రీతిక(మహారాష్ట్ర) త్రయం చైనా జట్టును ఓడించి స్వర్ణం దక్కించుకొన్నారు.

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ASIAN GAMES 2026 INDIA ARCHERY
ASIAN GAMES 2026 INDIA ARCHERY

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