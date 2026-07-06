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మెదక్​పై ఖమ్మం గెలుపు - ఐదో విజయంతో ప్లేఆఫ్స్​కు

మళ్లీ ఓడిన మెదక్- వరుసగా ఆరో ఓటమి- ఐదో విజయంతో ప్లేఆఫ్స్​కు దూసుకెళ్లిన ఖమ్మం

Medak vs Khammam
Medak vs Khammam (Source : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 6, 2026 at 6:23 PM IST

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Medak vs Khammam : టీజీ 20 లీగ్​లో అన్విత ఖమ్మం ఏసెస్ ప్లేఆఫ్స్​కు దూసుకెళ్లింది. గ్రూప్ స్టేజ్​ ఆఖరి మ్యాచ్​లో మెదక్ ఫాల్కన్స్​తో తలపడ్డ ఖమ్మం జట్టు 19 పరుగుల తేడాతో నెగ్గింది. 191 పరుగుల ఛేదనలో మెదక్ ఓవర్లన్నీ ఆడి 171-7 స్కోర్​ మాత్రమే చేయగలిగింది. శృంజిత్ రెడ్డి (60 పరుగులు) పోరాటం వృథా అయ్యింది. మిగిలిన బ్యాటర్లు పెద్దగా రాణించలేదు. ఖమ్మం బౌలర్లలో హర్షిత్, విద్యానంద్ రెడ్డి, వాఫీ కచ్చి తలో 2, వేద్ రెడ్డి 1 వికెట్ దక్కించుకున్నారు. ఈ మ్యాచ్​తో ప్రస్తుత టోర్నీలో మెదక్ ఫాల్కన్స్ జర్నీ ముగిసింది.

మొదట బ్యాటింగ్ చేసిన ఖమ్మం నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో 5 వికెట్ల నష్టానికి 190 పరుగులు చేసింది. కొడిమెల హిమతేజ (103 పరుగులు నాటౌట్) సూపర్ సెంచరీతో కదం తొక్కాడు. ప్రతీక్ రెడ్డి (32 పరుగులు) ఫర్వాలేదనిపించాడు. చివర్లో కెప్టెన్ చామా వి మిలింద్ (14 పరుగులు) బాదాడు. ఓపెనర్లు వాఫీ కచ్చి (14 పరుగులు), జీఎస్కే రెడ్డి (0) మరోసారి విఫలమయ్యారు. గత మ్యాచ్​లో ఆకట్టుకున్నా జైస్వాల్ (15) ఈసారి భారీ చేయడంలో ఫెయిల్ అయ్యాడు. మెదక్ బౌలర్లలో కెప్టెన్ రవితేజ 2, మన్నె మధుకర్, గొర్రపల్లి అర్జున్ తలో 1 వికెట్ దక్కించుకున్నారు.

Medak vs Khammam
స్టేడియంలో మ్యాచ్ వీక్షిస్తున్న మెదక్ సపోర్టర్స్ (Source : ETV Bharat)

ఖమ్మం తుది జట్టు
వాఫీ డైమండ్ కచ్చి, GSK రెడ్డి, కొడిమెల హిమతేజ, మిక్కిల్ జైస్వాల్, షేక్ అజర్, ప్రతీక్ రెడ్డి (వికెట్ కీపర్), సహేంద్ర మల్లు, చామ వి మిలింద్ (కెప్టెన్), విద్యానంద రెడ్డి, వేద్ రెడ్డి, హర్షిత్ సాయి వై

మెదక్ తుది జట్టు
నమన్ అగర్వాల్, శృంజిత్ రెడ్డి, తెలుకుపల్లి రవితేజ (కెప్టెన్), విక్రమ్ నాయక్, ఇషాన్ శర్మ (వికెట్ కీపర్), వరుణ్ యర్రం, నోమన్ అహ్మద్, అర్జున్ గొర్రపల్లి, సూర్య తేజ, శశాంత్, కార్తికేయ కాక్, మధుకర్ మన్నె

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