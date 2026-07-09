ఫైనల్కు దూసుకెళ్లిన ఖమ్మం- పోరాడి ఓడిన హైదరాబాద్
TG 20 లీగ్ క్వాలిఫయర్ 1లో అన్విత ఖమ్మం ఏసెస్ జట్టు ఫైనల్కు దూసుకెళ్లింది
Published : July 9, 2026 at 10:56 PM IST
Hyd vs Khammam Qualifier 1 : TG 20 లీగ్లో అన్విత ఖమ్మం ఏసెస్ జట్టు ఫైనల్కు దూసుకెళ్లింది. ఉప్పల్ వేదికగా గురువారం హైదరాబాద్ ఈ ఛాంపియన్స్తో జరిగిన క్వాలిఫయర్ 1లో ఖమ్మం 10 పరుగులు తేడాతో నెగ్గింది. 201 పరుగుల ఛేదనలో హైదరబాద్ ఓవర్లన్నీ ఆడి 8 వికెట్లకు 190 పరుగులే చేసింది. ఓపెనర్ సాయి వికాస్ (69 పరుగులు) మెరుపు ఇన్నింగ్స్ వృథా అయ్యింది. ఖమ్మం బౌలర్లలో సహేంద్ర మల్లు 3, వేద్ రెడ్డి 2, చామ మిలింద్, హర్షిత్ సాయి చెరో 1 వికెట్ దక్కించుకున్నారు.
టాస్ ఓడి మొదట బ్యాటింగ్ చేసిన ఖమ్మం 20 ఓవర్లలో 6 వికెట్లు 200 పరుగులు చేసింది. మికిల్ జైస్వాల్ (76 పరుగులు నాటౌట్, 34 బంతుల్లో) మెరుపు ఇన్నింగ్స్తో అదరగొట్టాడు. జీఎస్కే రెడ్డి (40 పరుగులు), పరాస్ రాజ్ (32 పరుగులు) రాణించాడు. హైదరాబాద్ బౌలర్లలో అఖిల్ రాథోడ్ 2, ప్రణవ్ వర్మ, అజయ్ గౌడ్, షణ్ముక, దేవ్ మెహత తలో 1 వికెట్ పడగొట్టారు.
ఈ మ్యాచ్లో నెగ్గిన ఖమ్మం నేరుగా ఫైనల్కు అర్హత సాధించింది. ఇక ఓడిపోయిన హైదరాబాద్కు ఫైనల్కు చేరేందుకు మరో ఛాన్స్ ఉంది. శుక్రవారం ఈ ఛాంపియన్స్ జట్టు క్వాలిఫయర్ 2 మ్యాచ్ ఆడనుంది. గురువారం జరిగిన ఎలిమినేటర్లో విజయం సాధించిన కరీంనగర్ డైమండ్స్తో హైదరాబాద్ ఈ ఛాంపియన్స్ క్వాలిఫయర్ 2 లో తలపడనుంది. ఇందులో విజయం సాధించిన టీమ్ ఫైనల్కు వెళ్తుంది. జులై 12 ఆదివారం ఫైనల్ మ్యాచ్ ఉండనుంది.
హైదరాబాద్ తుది జట్టు
అభిరత్ రెడ్డి (కెప్టెన్), సాయి వికాస్ రెడ్డి, అన్విత్ రెడ్డి, గడుగు గణేష్, ప్రణవ్ వర్మ, వైష్ణవ్ రెడ్డి ఎ (వికెట్ కీపర్), అజయ్ దేవ్ గౌడ్, పి అరవింద్, దేవ్ మెహతా, అఖిల్ రాథోడ్, షణ్ముఖ అశ్విన్
ఖమ్మం ఆటగాళ్లు
వాఫీ డైమండ్ కచ్చి, GSK రెడ్డి, పరాస్ రాజ్, మిక్కిల్ జైస్వాల్, ప్రతీక్ రెడ్డి (వికెట్ కీపర్), చామ వి మిలింద్ (కెప్టెన్), సహేంద్ర మల్లు, షేక్ అజర్, విద్యానంద రెడ్డి, వేద్ రెడ్డి, హర్షిత్ సాయి వై