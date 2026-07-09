మెరుపు ఇన్నింగ్స్తో చెలరేగిన జైస్వాల్- హైదరాబాద్ టార్గెట్ ఎంతంటే?
టీజీ 20 క్వాలిఫయర్ 1- ముగిసిన ఖమ్మం ఇన్నింగ్స్- మెరుపు ఇన్నింగ్స్తో రాణించి జైస్వాల్
Published : July 9, 2026 at 8:58 PM IST
Khammam vs Hyderabad : ఉప్పల్ మైదానంలో జరుగుతున్న టీజీ 20 లీగ్ క్వాలిఫయర్ మ్యాచ్లో తొలి ఇన్నింగ్స్ కంప్లీట్ అయ్యింది. టాస్ ఓడి తొలుత బ్యాటింగ్కు దిగిన అన్విత ఖమ్మం ఏసెస్ నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో 6 వికెట్ల నష్టానికి సరిగ్గా 200 పరుగులు చేసింది. మికిల్ జైస్వాల్ (76 పరుగులు నాటౌట్, 34 బంతుల్లో) మెరుపు ఇన్నింగ్స్ ఆడాడు. జీఎస్కే రెడ్డి (40 పరుగులు) రాణించాడు. హైదరాబాద్ బౌలర్లలో అఖిల్ రాథోడ్ 2, ప్రణవ్ వర్మ, అజయ్ గౌడ్, షణ్ముక, దేవ్ మెహత తలో 1 వికెట్ దక్కించుకున్నారు.
మొదట బ్యాటింగ్కు దిగిన ఖమ్మం జట్టుకు ఆరంభంలోనే ఎదురు దెబ్బ తగిలింది. 2.2 ఓవర్ వద్ద వాఫీ కచ్చిని (5) దేవ్ మెహతా ఔట్ చేసి హైదరాబాద్కు తొలి బ్రేక్ ఇచ్చాడు. మరో ఓపెనర్ పరాస్ (32 పరుగులు) వేగంగా ఆడే క్రమంలో ఔట్ అయ్యాడు. అతడిని అజయ్ దేవ్ పెవిలియన్కు పంపించాడు. దీంతో పవర్ ప్లేలోనే ఖమ్మం రెండు వికెట్లు కోల్పోయింది. ఆ తర్వాత 10, 11 వరుస ఓవర్లలో మరో రెండు వికెట్లు పడ్డాయి.
ప్రతీక్ రెడ్డిని ప్రణవ్ వర్మ పెవిలియన్కు పంపించగా, నిలకడగా ఆడుతున్న జీఎస్కే రెడ్డిని అఖిల్ రాథోడ్ ఔట్ చేశాడు. దీంతో ఖమ్మం 10.6 ఓవర్లకు 98-4తో నిలిచింది. ఆ తర్వాత కెప్టెన్ మిలింగ్ (17 పరుగులు) భారీ ఇన్నింగ్స్ ఆడడంలో విఫలమయ్యాడు. షణ్ముక్ అతడిని బోల్తా కొట్టించాడు. మరోవైపు జైస్వాల్ మాత్రం నిలకడగా ఆడాడు. 26 బంతుల్లోనే 50 పరుగుల మార్క్ అందుకున్నాడు. చివర్లో బౌండరీలు బాది జట్టుకు ఆ స్కోర్ అందించాడు.
స్పెషల్ ఈవెంట్స్!
మ్యాచ్ ప్రారంభానికి ముందు ఉప్పల్ స్టేడియంలో పలు సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు చేపట్టారు. తెలంగాణ సంప్రదాయ ఒగ్గు కళాకారులు డోలు వాయించారు. జానపద కళాకారుల ప్రదర్శనతో ఉప్పల్ స్టేడియం ఉర్రూతలూగింది. ఫోక్ సింగర్ మధుప్రియ ఆడిపాడింది. ఫైర్ షాట్స్, లైటింగ్ షో, సాంగ్ పర్ఫార్మెన్స్తో మ్యాచ్కు ముందు ఉప్పల్ వాతావరణం కోలాహలంగా మారింది.