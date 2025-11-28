'అనుష్క శర్మ' కోసం RCB బిడ్డింగ్- WPL వేలంలో ఈ సీన్ గమనించారా?
WPL మెగా వేలం- అనుష్క శర్మ కోసం పోటీపడ్డ ఆర్సీబీ, గుజరాత్
Published : November 28, 2025 at 5:31 PM IST
Anushka sharma WPL Team : జనవరి 9న ప్రారంభమయ్యే మహిళల ప్రీమియర్ లీగ్ నాలుగో సీజన్ కోసం అభిమానులు ఎంతగానో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు. అంతకుముందు, నవంబర్ 27న జరిగిన WPL నాలుగో సీజన్ కోసం ప్లేయర్ల కోసం మెగా వేలం పాట నిర్వహించారు. అనేక మంది కీలక ఆటగాళ్ల కోసం ఫ్రాంచైజీల మధ్య గట్టి పోటీ జరిగింది. యువ భారత ప్లేయర్లు అందరి దృష్టిని ఆకర్షించారు. అందులో 22 ఏళ్ల భారత క్రీడాకారిణి అనుష్క శర్మ పేరు కూడా ఉంది. ఆమెను తమ జట్టులోకి తీసుకువచ్చేందుకు అనేక ఫ్రాంచైజీలు పోటీ పడ్డాయి. దీనిలో గుజరాత్ జెయింట్స్ చివరకు విజయం సాధించి అనుష్క శర్మతో ఒప్పందం కుదుర్చుకుంది.
రూ. 45 లక్షలతో డీల్
మధ్యప్రదేశ్కు చెందిన 22 ఏళ్ల అనుష్క శర్మను రూ.10 లక్షల బేస్ ధరకు WPL మెగా వేలానికి ఎంపిక చేశారు. ఆమె పేరు వేలంలో రాగానే , గుజరాత్ జెయింట్స్, రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు సహా ఇతర జట్లు ఆమెను దక్కించుకోవడానికి ఆసక్తి చూపించాయి. ఈ రెండు జట్ల మధ్యే పోటీ నిలిచింది. అనుష్క శర్మ కోసం ఆర్సీబీ రూ.40 లక్షల దాకా వెళ్లింది. కానీ చివరకు గుజరాత్ జెయింట్స్ ఆమెను రూ.45 లక్షలకు దక్కించుకుంది.
అనుష్క కొంతకాలంగా దేశీయ క్రికెట్లో ఫుల్ గ్రేస్తో ఆటలో రాణిస్తోంది. ఇటీవల సీనియర్ మహిళల T20 ట్రోఫీలో మధ్యప్రదేశ్ తరపున మొత్తం 207 పరుగులు చేసింది. అనుష్కకు అద్భుతమైన బౌలింగ్ నైపుణ్యాలు కూడా ఉన్నాయి. అయితే ఆర్సీబీ స్టార్ బ్యాటర్ విరాట్ కోహ్లీ సతీమణి పేరు కూడా అనుష్క శర్మే కావడంతో వేలంలో ఇది ఆసక్తిగా మారింది. ఆమె అర్సీబీకే రావాలని ఫ్యాన్స్ కోరుకున్నారు. కానీ అనుష్కను గుజరాత్ కొనుగోలు చేసింది. కానీ ఈసారి లీగ్లో అందరి కళ్లు ఆమెపై ఉండడం గ్యారెంటీ!
𝐀𝐥𝐥 𝐋𝐨𝐜𝐤𝐞𝐝 𝐈𝐧 🔒— Women's Premier League (WPL) (@wplt20) November 27, 2025
Presenting the squads for #TATAWPL 2026 🔥
How does your favourite team stack up after the #TATAWPLAuction? 🤔@DelhiCapitals | @Giant_Cricket | @mipaltan | @RCBTweets | @UPWarriorz pic.twitter.com/I2H01eqNgQ
వేలంలో చేరిన ఆటగాళ్లు
ఈ మెగా వేలం గుజరాత్ జెయింట్స్ సోఫీ డివైన్ను రూ. 2 కోట్లకు కొనుగోలు చేసింది. అలాగే బెత్ మూనీ, ఆష్లే గార్డనర్లనూ దక్కించుకుంది. గుజరాత్ జెయింట్స్లో ముగ్గురు ఆటగాళ్లలో బ్యాటింగ్ బలంగా కనిపిస్తుంది.
గుజరాత్ జెయింట్స్ జట్టు ఇదే!
అష్లీ గార్డనర్, బెత్ మూనీ, సోఫీ డివైన్, జార్జియా వేర్హామ్, భారతీ ఫుల్మాలి, కశ్వీ గౌతమ్, రేణుకా సింగ్, యాస్తికా భాటియా, అనుష్క శర్మ, తనూజా కన్వర్, కనికా అహుజా, టిటాస్ సాధు, హ్యాపీ కుమారి, కిమ్ గార్త్, శివాని సింగ్, డానియెల్లే రాజ్డ్-హ్యోక్ వాయత్
November 27, 2025
2026 WPL
కాగా, 2026కు సంబంధించిన సీజన్ టోర్నమెంట్ ప్రేక్షకులను అలరించేందుకు ఈసారి కాస్త ముందుగానే రానుంది. వచ్చే ఏడాది జనవరి 09న ఈ టోర్నీ ప్రారంభం కానుంది. ఫిబ్రవరి 05న ఫైనల్ మ్యాచ్ జరగనుంది. ఈసారి టోర్నీలోని మ్యాచ్లను నవీ ముంబయిలోని డీవై పాటిల్, వడోదరలోని సీసీఏ స్టేడియాల్లో మ్యాచ్లు నిర్వహించనున్నారు. డీవై పాటిల్లో తొలి మ్యాచ్ ఉండగా, ఫైనల్ వడోదరలో జరనున్నట్లు డబ్ల్యూపీఎల్ నిర్వాహకులు అధికారికంగా సోషల్ మీడియాలో ప్రకటన విడుదల చేశారు. అయితే మ్యాచ్లకు సంబంధించి పూర్తి షెడ్యూల్ ఇంకా ఖరారు కావాల్సి ఉంది.
శ్రీలంకతో టీ20 సిరీస్- షెడ్యూల్ రిలీజ్ చేసిన BCCI
WPL వేలంలో దీప్తి శర్మకు అత్యధికంగా రూ.3.20 కోట్లు- ఏ జట్టు ఎవరిని తీసుకుందంటే?