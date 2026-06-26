గౌరవ్, నితీశ్ రెడ్డి విధ్వంసం- నల్గొండకు భారీ స్కోర్
TG 20 లీగ్- వరంగల్ వర్సెస్ నల్గొండ - హాఫ్ సెంచరీలు సాధించిన నల్గొండ బ్యాటర్లు నితీశ్, గౌరవ్ రెడ్డి
Published : June 26, 2026 at 4:12 PM IST
Nalgonda vs Warangal : టీజీ20 లీగ్లో మరో భారీ స్కోర్ నమోదు అయ్యింది. టోర్నీలో భాగంగా శుక్రవారం వరంగల్ వారియర్స్ జరిగిన మ్యాచ్లో అనురాగ్ నల్గొండ నైట్స్ జట్టు నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో 5 వికెట్ల నష్టానికి 259 పరుగులు చేసింది. గౌరవ్ రెడ్డి (80 పరుగులు), పాట్కూరి నితీశ్ రెడ్డి (84 పరుగులు) హాఫ్ సెంచరీలతో రాణించారు. చివర్లో అర్ఫాజ్ అహ్మద్ (33 పరుగులు, 14 బంతుల్లో), దివేశ్ సింగ్ (18 పరుగులు) మెరుపులు మెరిపించారు. దీంతో నల్గొండ స్కోర్ 250 పరుగులు దాటింది. వరంగల్ బౌలర్లలో మహ్మద్ మాలిక్ 2, ముదాసర్ హుస్సెన్, కులకర్ణి తలో 1 వికెట్ పడగొట్టారు.
టాస్ ఓడి బ్యాటింగ్కు దిగిన నల్గొండకు తొలి ఓవర్ ఐదో బంతికే షాక్ తగిలింది. ఓపెనర్ ప్రణవ్ను మహ్మద్ మాలిక్ పెవిలియన్కు చేర్చాడు. దీంతో 7రన్స్కే 1 వికెట్ పడింది. అయితే వన్ డౌన్లో వచ్చిన నితీశ్ రెడ్డితో కలిసి గౌరవ్ విధ్వంసం సృష్టించాడు. ఈ ఇద్దరూ పోటీపడి మరీ బౌండరీలు బాదేశారు. ఈ క్రమంలోనే అర్ధ శతకాలు పూర్తి చేశారు. రెండో వికెట్కు ఈ జోడీ 65 బంతుల్లోనే 142 పరుగులు జోడించింది.
11.4 ఓవర్ వద్ద గౌరవ్ను ముదాసిర్ ఔట్ చేయగా, 15.1 వద్ద నితీశ్ రనౌట్ అయ్యాడు. అలా ఇద్దరు సెట్ బ్యాటర్లు సెంచరీలు మిస్ చేసుకున్నారు. ఇక చివర్లో రాహుల్ (31 పరుగులు, 18 బంతుల్లో) అర్ఫాజ్ చెలరేగి ఆడారు. వీళ్ల విధ్వంసానికి దివేశ్ సింగ్ మెరుపులు తోడవ్వడంతో జట్టు స్కోర్ 250 పరుగులు దాటింది.
Dead straight! 🥵— tg20official (@tg20official) June 26, 2026
The safest part of the field has been breached and Gaurav Reddy leaves no chance for the fielders to stop him! 💥#ANKvWW #SreenidhiUniversityTG20 #ManaCricketShuru pic.twitter.com/EuxBENGCNT