నల్గొండకు చెక్ పెట్టిన ఖమ్మం- రాణించిన హిమతేజ
హ్యాట్రిక్ విజయాలతో జోరుమీదున్న నల్గొండకు చెక్- ఆల్రౌండ్ షో తో గెలుపు బాట పట్టిన ఖమ్మం ఏసెస్
Published : July 1, 2026 at 10:47 PM IST
Khammam vs Nalgonda : హ్యాట్రిక్ విజయాలతో జోరుమీదున్న నల్గొండకు చెక్ పెడుతూ ఖమ్మం ఏసెస్ మళ్లీ గెలుపు ట్రాక్ ఎక్కింది. ఉప్పల్ వేదికగా బుధవారం నల్గొండ నైట్స్తో జరిగిన మ్యాచ్లో 35 పరుగుల తేడాతో నెగ్గింది. ఖమ్మం నిర్దేశించిన 213 పరుగుల ఛేదనలో నల్గొండ ఓవర్లన్నీ ఆడి 8 వికెట్లు కోల్పోయి 177 రన్స్కు పరిమితమైంది. గౌరవ్ రెడ్డి (54 పరుగులు) హాఫ్ సెంచరీతో రాణించాడు. చివర్లో హర్షవర్ధన్ (37 పరుగులు) ఓటమి అంతరాన్ని తగ్గించాడు. ఖమ్మం బౌలర్లలో వేద్ రెడ్డి 3, వాఫి కచ్చి, మహేశ్ విప్పర్ల తలో 1 వికెట్ దక్కించుకున్నారు.
అంతకుముందు బ్యాటింగ్ చేసిన ఖమ్మం ఏసెస్ జట్టు నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో 2 వికెట్ల నష్టానికి 212 పరుగుల భారీ స్కోర్ చేసింది. కొడిమెల హిమతేజ (80 పరుగులు, 31 బంతుల్లో) మెరుపులు మెరిపించాడు. అతడి ఇన్నింగ్స్లో 7 ఫోర్లు, 5 సిక్స్లు ఉన్నాయి. జీఎస్కే రెడ్డి (56 పరుగులు) హాఫ్ సెంచరీతో అదరగొట్టాడు. పరాస్ రాజ్ (46 పరుగులు) రాణించాడు. దీంతో ఖమ్మం భారీ స్కోర్ చేసింది. నల్గొండ బౌలర్లలో అనికేత్ రెడ్డి, దివేశ్ సింగ్ చెరో 1 వికెట్ పడగొట్టారు.
ఇప్పటిదాకా ఐదు మ్యాచ్లు ఆడిన ఖమ్మం జట్టుకు ఇది మూడో విజయం. ఆ జట్టు పాలమూరు, కరీంనగర్, నల్గొండతో నెగ్గగా, హైదరాబాద్, వరంగల్ జట్లపై ఓడింది. ప్రస్తుతం ఖమ్మం ఆరు పాయింట్లతో నాలుగో స్థానంలో ఉంది. మరోవైపు అన్నే మ్యాచ్లు ఆడిన నల్గొండకు ఇది రెండో ఓటమి. ఈ మ్యాచ్కు ముందు హ్యాట్రిక్ విజయాలతో జోరుమీదున్న నల్గొండకు బ్రేక్ పడింది. తొలి మ్యాచ్లో రంగారెడ్డితో ఓడిపోయిన నల్గొండ, ఆ తర్వాత వరుసగా కరీంనగర్, వరంగల్, పాలమూరు జట్లపై నెగ్గి హ్యాట్రిక్ విజయాలు నమోదు చేసింది. ప్రస్తుతం నల్గొండ ఆరు పాయింట్లతో ప్రస్తుతం రెండో ప్లేస్లో కొనసాగుతోంది.