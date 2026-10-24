సెమీఫైనల్లో ఓటమి- సిలికాన్ వ్యాలీ ఓపెన్ నుంచి అనాహత్ ఔట్
సికాన్ వ్యాలీ ఓపెన్ టోర్నమెంట్లో అనాహత్ పోరాటం ముగిసింది. ఆమె సెమీఫైనల్లో ఓడిపోయి ఇంటిబాట పట్టింది.
Published : October 24, 2026 at 10:25 AM IST
Anahat Singh Silicon Valley Open : సిలికాన్ వ్యాలీ ఓపెన్ 2026 టోర్నమెంట్లో భారత స్క్వాష్ సంచలనం అనాహత్ సింగ్ పోరాటం ముగిసింది. సెమీఫైనల్లో అనాహత్, మలేసియాకు చెందిన శివసంగరి సుబ్రమణియన్ చేతిలో 1- 3 తేడాతో ఓడిపోయింది. దీంతో టోర్నమెంట్ నుంచి నిష్క్రమించింది. 18 ఏళ్ల అనాహత్, ఈ మ్యాచ్లో తొలి సెట్ను 11-5 తేడాతో గెలుచుకుంది. అయితే ఆ తర్వాతి గేమ్లలో సుబ్రమణియన్ పుంజుకుంది. ఆటలో జోరు పెంచి 37 నిమిషాల్లోనే 5-11, 11-6, 11-4, 11-7 తేడాతో విజయం సాధించి ఫైనల్కు దూసుకెళ్లింది.
మళ్లీ ఆమె చేతిలోనే
మలేసియా క్రీడాకారిణి సుబ్రమణియన్ చేతిలో అనాహత్కు ఇది ఓవరాల్గా నాలుగో ఓటమి కాగా, ప్రొఫెషనల్ స్క్వాష్ అసోసియేషన్ (PSA) టూర్లో ఓడిపోవడం మూడోసారి. రీసెంట్గా ఐచి-నగోయాలో జరిగిన 2026 ఆసియా క్రీడల మహిళల సింగిల్స్ ఫైనల్లోనూ అనాహత్పై సుబ్రమణియన్ పైచేయి సాధించింది. ఆ టోర్నమెంట్లో అనాహత్ రజత పతకం సాధించి, సింగిల్స్ ఫైనల్కు చేరిన తొలి భారత మహిళగా నిలిచింది.
INCREDIBLE SEMI FINISH FOR ANAHAT! 🇮🇳 She lost to World No. 4 Sivasangari Subramaniam 🇲🇾 at Silicon Valley Open 2026 (PSA Gold Event) 11-5, 6-11, 4-11, 7-11 SUPER PROUD OF YOU, ANAHAT! 👏❤️ https://t.co/gYJwTobvgd— The Khel India (@TheKhelIndia) October 24, 2026
సంచలన ప్రదర్శనతో సెమీస్కు
సెమీఫైనల్లో ఓడిపోయినప్పటికీ, సిలికాన్ వ్యాలీలో అనాహత్ ప్రదర్శన ఆకట్టుకుంది. ప్రపంచ 15వ ర్యాంక్ క్రీడాకారిణి అయిన ఆమె, రౌండ్ ఆఫ్ 16లో టాప్ సీడ్ ఎల్ షెర్బిని (ఈజిప్టు)పై సంచనల ప్రదర్శన కనబర్చి క్వార్టర్ ఫైనల్స్కు చేరుకుంది. ఇక క్వార్టర్ ఫైనల్లో ఆరో సీడ్ సల్మా హనీ (ఈజిప్టు)ను 4-11, 11-8, 4-8, 11-2, 11-5 తేడాతో చిత్తుచేసి అంతర్జాతీయ కెరీర్ (PSA)లో తొలిసారి సెమీస్కు దూసుకొచ్చింది. సిలికాన్ వ్యాలీ ఓపెన్లో అనాహత్ కనబర్చిన ఈ ప్రదర్శన భారత స్క్వాష్ చరిత్రలో చిరస్థాయిగా నిలిచిపోతుంది. 18ఏళ్ల అనాహత్ ఇటీవల జూనియర్ ప్రపంచ ఛాంపియన్షిప్ టైటిల్ గెలిచిన తొలి భారతీయురాలిగా రికార్డు కొట్టింది. ఆ తర్వాత తక్కువ సమయంలోనే సీనియర్ సర్క్యూట్లోకి అడుగుపెట్టింది. ఇందులో ఆడుతున్న తొలి టోర్నమెంట్లోనే సెమీ ఫైనల్స్కు చేరి చరిత్ర సృష్టించింది.
అనాహత్ కెరీర్ ఘనతలు
ప్రపంచ జూనియర్ స్క్వాష్ ఛాంపియన్షిప్లో బాలికల సింగిల్స్ టైటిల్ గెలిచిన తొలి భారతీయురాలిగా అనాహత్ నిలిచింది. దీనికి ముందు ఆమె 2023 ఆసియా క్రీడలలో మహిళల టీమ్, మిక్స్డ్ డబుల్స్ విభాగాలలో రెండు కాంస్య పతకాలను గెలుచుకుంది. ఇటీవల జరిగిన ఆసియా క్రీడలలో మహిళల సింగిల్స్లో రజత పతకాన్ని కూడా సాధించి ఆ ఈవెంట్లో ఫైనల్కు చేరిన భారతీయ తొలి మహిళగా నిలిచింది.
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