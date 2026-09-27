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స్వ్కాష్​లో డబుల్ సిల్వర్- బాక్సింగ్​లో మెడల్స్​ కన్ఫర్మ్- ఎనిమిదోరోజు హైలైట్స్ ఇవే

ఆసియా గేమ్స్​ 2026 : ఎనిమిదో రోజు హైలైట్స్- భారత ఖాతాలో పలు పతకాలు- మన క్రీడాకారుల ముఖ్యమైన ఈవెంట్లు, ఫలితాలు ఇవే!

Asian Games 2026
సిల్వర్ పతకం నెగ్గిన అనాహత్ (Source : IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 27, 2026 at 5:32 PM IST

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Asian Games Day 8 Highlights : ఆసియా క్రీడల్లో ఎనిమిదో రోజు భారత్ ఖాతాలో పలు పతకాలు వచ్చి చేరాయి. స్వ్కాష్​ మహిళల, పురుషు సింగిల్స్​ విభాగాల్లో భారత్ అథ్లెట్లు సిల్వర్ మెడల్స్ సాధించారు. అంతేకాకుండా మరికొందరు అథ్లెట్లు ఆయా క్రీడల్లో పతకాలు ఖాయం చేసుకున్నారు. మరి ఇవాళ (ఆదివారం) ఆసియా గేమ్స్​లో మన అథ్లెట్ల ప్రదర్శన ఎలా సాగింది? ఏయే విభాగాల్లో పతకాలు సాధించారో తెలుసుకుందాం!

అనాహత్ రికార్డ్
స్క్వాష్‌లో మహిళల సింగిల్స్ ఈవెంట్​లో అనాహత్​కు రజత పతకం వచ్చింది. అయితే ఇప్పటికే ఫైనల్​కు క్వాలిఫై అయిన అనాహత్ గోల్డ్ మెడల్ పోరులో ఓడిపోయింది. మలేసియాకు చెందిన శివసంగరి సుబ్రమణియమ్ 11- 4, 4- 11, 7- 11 తేడాతో అనాహత్​ను ఓడించింది. దీంతో రెండో స్థానానికి పరిమితమైన అనాహత్ రజతంతో సరిపెట్టుకోవాల్సి వచ్చింది. ఇక ఇదే ఆటలో పురుషుల సింగిల్స్​లోనూ భారత్​కు సిల్వర్ మెడల్ వచ్చింది. ఫైనల్లో అభయ్‌సింగ్‌ నిరాశపర్చాడు. అతడు కూడా మలేసియాకు చెందిన ఇయాన్‌ యోవ్‌ చేతిలో వరుస సెట్లలో ఓడిపోయాడు. 11- 9, 11- 5, 11- 5 తేడాతో అభయ్​పై ఇయాన్ గెలుపొంది గోల్డ్ పట్టేశాడు. దీంతో అభయ్​కు సిల్వర్ మెడల్ వచ్చింది. దీంతో అభయ్​కు సిల్వర్ మెడల్ వచ్చింది. దీంతో ఈ విభాగంలో భారత్ నుంచి సౌరవ్ గోషల్​ తర్వాత పతకం సాధించిన రెండో అథ్లెట్​గా నిలిచాడు.

కాంస్యం నెగ్గిన హరిత
మహిళల 200 మీటర్ల పరుగు పందెంలో భారత క్రీడాకారిణి హరిత భద్ర కాంస్యం ముద్దాడింది. హోరాహోరీగా జరిగిన ఈ పోరులో జపాన్‌కు చెందిన అబిగెయిరుఫుకా ఇడోను ఓడించి హరిత కాంస్య పతకాన్ని కైవసం చేసుకుంది. ఈ పోటీలో 23.20 సెకన్ల సమయంతో హరిత మూడో స్థానంలో నిలించింది. ఇక ఇండోనేసియాకు చెందిన శాంతి పెరీరా (22.78 సెకన్లు) తొలి స్థానంలో నిలిచి స్వర్ణం గెలుచుకోగా, చైనాకు చెందిన యుజీ చెన్ (22.93 సెకన్లు) రజతం సాధించింది.

పతకం ఖాయం
ఈ ఆసియా క్రీడల్లో భారత్‌కు బాక్సింగ్‌లో మొదటి పతకం ఖాయమైంది. 80 కేజీల విభాగంలో అంకుష్‌ పంగల్‌ పురుషుల క్వార్టర్‌ఫైనల్‌లో నెక్రుజ్‌ సలీమోవ్‌ (తజికిస్థాన్‌)ను 5- 0 తేడాతో ఓడించి సెమీఫైనల్‌కు దూసుకెళ్లాడు. దీంతో అతడికి పతకం ఖాయమైంది. అయితే ఆసియా క్రీడల్లో బరిలోకి దిగిన తొలి సీజన్​లోనే పంగల్ పతకం ఖాయం చేసుకున్నాడు. అలాగే మహిళల సింగిల్స్​లో 60 కేజీల మహిళల విభాగంలో పర్వీన్ హుడా కూడా సెమీస్‌కు చేరుకుంది. దీంతో ఆమెకు కూడా మెడల్ కన్ఫర్మ్ అయ్యింది.

మరికొన్ని ముఖ్యమైన ఈవెంట్లు

  • బ్యాడ్మింటన్ మహిళల సింగిల్స్​ క్వార్టర్స్​లో భారత స్టార్ షట్లర్ పీవీ సింధు ఓడిపోయింది. ఆమెపై చెన్ యుఫి (చైనా) 21-11, 18-21, 10-21 తేడాతో నెగ్గింది
  • ఇదే విభాగంలో మరో మ్యాచ్​లో ఉన్నతి హుడాకు కూడా నిరాశ ఎదురైంది. క్వార్టర్​ఫైనల్​లో యమగుచిని ఢీ కొట్టిన ఉన్నతి 16-21, 21-14, 17-21 తేడాతో పరాజయం పాలైంది
  • భవానీ దేవి, శ్రేయ గుప్తా, జెఫార్లిన్ సిమ్లాతో కూడిన భారత ఫెన్సింగ్ జట్టు క్వార్టర్ ఫైనల్‌లో ఉజ్బెకిస్థాన్ చేతిలో 35-45 తేడాతో ఓడిపోయింది
  • 25 మీటర్ల పిస్టల్ ఈవెంట్​లో ఇషా సింగ్, మను బాకర్, రాణి సర్ణోబత్ ర్యాపిడ్ రౌండ్​కు క్వాలిఫై అయ్యారు
  • ఆర్చరీ రికర్వ్​లో భారత మహిళల, పరుషుల జట్లు సెమీఫైనల్స్​కు దూసుకెళ్లాయి. అంకిత, కృతి, మిహిర్​తో కూడిన మహిళల త్రయం తైవాన్​ జట్టుపై 6-0 తేడాతో నెగ్గింది. ఇక సంజయ్, ధీరజ్, నీరజ్​ జట్టు చైనాను 5-1తో ఓడించింది

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