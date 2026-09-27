స్వ్కాష్లో డబుల్ సిల్వర్- బాక్సింగ్లో మెడల్స్ కన్ఫర్మ్- ఎనిమిదోరోజు హైలైట్స్ ఇవే
ఆసియా గేమ్స్ 2026 : ఎనిమిదో రోజు హైలైట్స్- భారత ఖాతాలో పలు పతకాలు- మన క్రీడాకారుల ముఖ్యమైన ఈవెంట్లు, ఫలితాలు ఇవే!
Published : September 27, 2026 at 5:32 PM IST
Asian Games Day 8 Highlights : ఆసియా క్రీడల్లో ఎనిమిదో రోజు భారత్ ఖాతాలో పలు పతకాలు వచ్చి చేరాయి. స్వ్కాష్ మహిళల, పురుషు సింగిల్స్ విభాగాల్లో భారత్ అథ్లెట్లు సిల్వర్ మెడల్స్ సాధించారు. అంతేకాకుండా మరికొందరు అథ్లెట్లు ఆయా క్రీడల్లో పతకాలు ఖాయం చేసుకున్నారు. మరి ఇవాళ (ఆదివారం) ఆసియా గేమ్స్లో మన అథ్లెట్ల ప్రదర్శన ఎలా సాగింది? ఏయే విభాగాల్లో పతకాలు సాధించారో తెలుసుకుందాం!
అనాహత్ రికార్డ్
స్క్వాష్లో మహిళల సింగిల్స్ ఈవెంట్లో అనాహత్కు రజత పతకం వచ్చింది. అయితే ఇప్పటికే ఫైనల్కు క్వాలిఫై అయిన అనాహత్ గోల్డ్ మెడల్ పోరులో ఓడిపోయింది. మలేసియాకు చెందిన శివసంగరి సుబ్రమణియమ్ 11- 4, 4- 11, 7- 11 తేడాతో అనాహత్ను ఓడించింది. దీంతో రెండో స్థానానికి పరిమితమైన అనాహత్ రజతంతో సరిపెట్టుకోవాల్సి వచ్చింది. ఇక ఇదే ఆటలో పురుషుల సింగిల్స్లోనూ భారత్కు సిల్వర్ మెడల్ వచ్చింది. ఫైనల్లో అభయ్సింగ్ నిరాశపర్చాడు. అతడు కూడా మలేసియాకు చెందిన ఇయాన్ యోవ్ చేతిలో వరుస సెట్లలో ఓడిపోయాడు. 11- 9, 11- 5, 11- 5 తేడాతో అభయ్పై ఇయాన్ గెలుపొంది గోల్డ్ పట్టేశాడు. దీంతో అభయ్కు సిల్వర్ మెడల్ వచ్చింది. దీంతో అభయ్కు సిల్వర్ మెడల్ వచ్చింది. దీంతో ఈ విభాగంలో భారత్ నుంచి సౌరవ్ గోషల్ తర్వాత పతకం సాధించిన రెండో అథ్లెట్గా నిలిచాడు.
ANAHAT SILVER WINS THE SILVER MEDAL IN SINGLES AT ASIAN GAMES 2026! 🥈 pic.twitter.com/AUhOeAaP26— The Khel India (@TheKhelIndia) September 27, 2026
కాంస్యం నెగ్గిన హరిత
మహిళల 200 మీటర్ల పరుగు పందెంలో భారత క్రీడాకారిణి హరిత భద్ర కాంస్యం ముద్దాడింది. హోరాహోరీగా జరిగిన ఈ పోరులో జపాన్కు చెందిన అబిగెయిరుఫుకా ఇడోను ఓడించి హరిత కాంస్య పతకాన్ని కైవసం చేసుకుంది. ఈ పోటీలో 23.20 సెకన్ల సమయంతో హరిత మూడో స్థానంలో నిలించింది. ఇక ఇండోనేసియాకు చెందిన శాంతి పెరీరా (22.78 సెకన్లు) తొలి స్థానంలో నిలిచి స్వర్ణం గెలుచుకోగా, చైనాకు చెందిన యుజీ చెన్ (22.93 సెకన్లు) రజతం సాధించింది.
పతకం ఖాయం
ఈ ఆసియా క్రీడల్లో భారత్కు బాక్సింగ్లో మొదటి పతకం ఖాయమైంది. 80 కేజీల విభాగంలో అంకుష్ పంగల్ పురుషుల క్వార్టర్ఫైనల్లో నెక్రుజ్ సలీమోవ్ (తజికిస్థాన్)ను 5- 0 తేడాతో ఓడించి సెమీఫైనల్కు దూసుకెళ్లాడు. దీంతో అతడికి పతకం ఖాయమైంది. అయితే ఆసియా క్రీడల్లో బరిలోకి దిగిన తొలి సీజన్లోనే పంగల్ పతకం ఖాయం చేసుకున్నాడు. అలాగే మహిళల సింగిల్స్లో 60 కేజీల మహిళల విభాగంలో పర్వీన్ హుడా కూడా సెమీస్కు చేరుకుంది. దీంతో ఆమెకు కూడా మెడల్ కన్ఫర్మ్ అయ్యింది.
మరికొన్ని ముఖ్యమైన ఈవెంట్లు
- బ్యాడ్మింటన్ మహిళల సింగిల్స్ క్వార్టర్స్లో భారత స్టార్ షట్లర్ పీవీ సింధు ఓడిపోయింది. ఆమెపై చెన్ యుఫి (చైనా) 21-11, 18-21, 10-21 తేడాతో నెగ్గింది
- ఇదే విభాగంలో మరో మ్యాచ్లో ఉన్నతి హుడాకు కూడా నిరాశ ఎదురైంది. క్వార్టర్ఫైనల్లో యమగుచిని ఢీ కొట్టిన ఉన్నతి 16-21, 21-14, 17-21 తేడాతో పరాజయం పాలైంది
- భవానీ దేవి, శ్రేయ గుప్తా, జెఫార్లిన్ సిమ్లాతో కూడిన భారత ఫెన్సింగ్ జట్టు క్వార్టర్ ఫైనల్లో ఉజ్బెకిస్థాన్ చేతిలో 35-45 తేడాతో ఓడిపోయింది
- 25 మీటర్ల పిస్టల్ ఈవెంట్లో ఇషా సింగ్, మను బాకర్, రాణి సర్ణోబత్ ర్యాపిడ్ రౌండ్కు క్వాలిఫై అయ్యారు
- ఆర్చరీ రికర్వ్లో భారత మహిళల, పరుషుల జట్లు సెమీఫైనల్స్కు దూసుకెళ్లాయి. అంకిత, కృతి, మిహిర్తో కూడిన మహిళల త్రయం తైవాన్ జట్టుపై 6-0 తేడాతో నెగ్గింది. ఇక సంజయ్, ధీరజ్, నీరజ్ జట్టు చైనాను 5-1తో ఓడించింది
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