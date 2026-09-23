అమరావతి - వైజాగ్ మ్యాచ్ రద్దు- ఇరుజట్లకు చెరో పాయింట్
WAPL 2026 : వర్షం కారణంగా అమరావతి - వైజాగ్ మ్యాచ్ రద్దు- ఇరుజట్లకు చెరో పాయింట్
Published : September 23, 2026 at 4:11 PM IST
Amaravati vs Vizag WAPL : మహిళల ఆంధ్ర ప్రీమియర్ లీగ్లో తొలిసారి మ్యాచ్ రద్దైంది. లీగ్లో భాగంగా బుధవారం అమరావతి ఈ ఛాంపియన్స్ - వైజాగ్ ఫైర్బర్డ్స్ మధ్య జరగాల్సిన మ్యాచ్ వర్షం కారణంగా టాస్ కూడా పడకుండానే రద్దు అయ్యింది. మ్యాచ్కు వర్షం తీవ్ర అంతరాయం కలిగించడంతో అంపైర్లు రద్దు చేశారు. ఇరు జట్లకు చెరో పాయింట్ ఇచ్చారు. ఇక ఈ లీగ్ దశలో అమరావతి ఇంకా రెండు మ్యాచ్లు ఆడాల్సి ఉంది.
ఇవాళ మధ్యాహ్నం 1.30 గంటలకు మంగళగిరి స్టేడియంలో మ్యాచ్ జరగాల్సి ఉంది. అయితే వాయుగుండం ప్రభావంతో తీవ్ర వర్షం కురిసింది. దీంతో ఆటకు ఆలస్యం అయ్యింది. అయితే ఓవర్లు కుదించి అయినా మ్యాచ్ నిర్వహించేందుకు అంపైర్లు ప్రయత్నించారు. కానీ రెండు గంటలపాటు ఎదురుచూసి, వర్షం తగ్గకపోవడంతో మ్యాచ్ రద్దు చేస్తున్నట్లు ప్రకటించారు.
పట్టికలో టాప్లోకి
ఈ మ్యాచ్ క్యాన్సిల్ అవ్వడంతో అమరావతి పాయింట్ల పట్టికలో టాప్లోకి చేరుకుంది. ఇప్పటిదాకా నాలుగు మ్యాచ్లు ఆడిన అమరావతి ఐదు పాయింట్లతో అగ్రస్థానంలో ఉంది. ఇందులో రెండు విజయాలు, ఒక ఓటమి చవిచూడగా, తాజా మ్యాచ్ రద్దైంది. మరోవైపు, వైజాగ్ పాయింట్ల ఖాతా తెరిచింది. తొలి మూడు మ్యాచ్ల్లోనూ ఓడిపోయిన వైజాగ్కు తాజాగా మ్యాచ్ క్యాన్సిల్ అవ్వడంతో పాయింట్ వచ్చింది.
రెండో మ్యాచ్ కూడా డౌటే!
ఇవాళ డబ్ల్యూఏపీఎల్లో గోదావరి గోల్డెన్ ఈగల్స్ - రాయలసీమ జెన్ స్టార్స్ మధ్య రెండో మ్యాచ్ జరగనుంది. అయితే ఈ మ్యాచ్కు కూడా వర్షం ముప్పు ఉంది. దీంతో ఆట ప్రారంభమయ్యేది అనుమానంగానే ఉంది!