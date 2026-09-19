ETV Bharat / sports

WAPL: అమరావతి 'ఈ' ఛాంపియన్స్ శుభారంభం- వైజాగ్​పై విజయం

వైజాగ్​పై 17 పరుగుల తేడాతో విజయం సాధించిన అమరావతి ఈ ఛాంపియన్స్

WAPL
WAPL (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 19, 2026 at 10:03 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

WAPL Amaravati E Champions Vizag Fire Birds : డబ్ల్యూఏపీఎల్‌లో అమరావతి ఈ ఛాంపియన్స్‌ శుభారంభం చేసింది. వైజాగ్‌ ఫైర్‌ బర్డ్స్‌తో జరిగిన మ్యాచ్‌లో 17 పరుగుల తేడాతో విజయం సాధించింది. 164 పరుగుల లక్ష్యంతో ఛేదనకు దిగిన వైజాగ్‌, నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో 6 వికెట్లు కోల్పోయి 146 పరుగులకే పరిమితమైంది. పుష్పలత 60, శర్వాణి 24, ఆయేషా 35* రన్స్‌ చేశారు. ఈ ఛాంపియన్స్‌ బౌలర్లలో దేవిక 2 వికెట్లు పడగొట్టింది. విష్ణుప్రియ, తరిణి జోషి, సాయి పూజిత తలో వికెట్‌ తీశారు.

TAGGED:

WAPL
WAPL 2026

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.