WAPL: అమరావతి 'ఈ' ఛాంపియన్స్ శుభారంభం- వైజాగ్పై విజయం
వైజాగ్పై 17 పరుగుల తేడాతో విజయం సాధించిన అమరావతి ఈ ఛాంపియన్స్
WAPL (Etv Bharat)
Published : September 19, 2026 at 10:03 PM IST
WAPL Amaravati E Champions Vizag Fire Birds : డబ్ల్యూఏపీఎల్లో అమరావతి ఈ ఛాంపియన్స్ శుభారంభం చేసింది. వైజాగ్ ఫైర్ బర్డ్స్తో జరిగిన మ్యాచ్లో 17 పరుగుల తేడాతో విజయం సాధించింది. 164 పరుగుల లక్ష్యంతో ఛేదనకు దిగిన వైజాగ్, నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో 6 వికెట్లు కోల్పోయి 146 పరుగులకే పరిమితమైంది. పుష్పలత 60, శర్వాణి 24, ఆయేషా 35* రన్స్ చేశారు. ఈ ఛాంపియన్స్ బౌలర్లలో దేవిక 2 వికెట్లు పడగొట్టింది. విష్ణుప్రియ, తరిణి జోషి, సాయి పూజిత తలో వికెట్ తీశారు.