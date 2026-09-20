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థ్రిల్లింగ్ మ్యాచ్​లో అమరావతి విజయం - పోరాడి ఓడిన రాయలసీమ

డబ్ల్యూఏపీఎల్​లో అమరావతి ఈ ఛాంపియన్స్ వరుసగా రెండో విజయం - రాయలసీమపై 7 పరుగుల తేడాతో విజయం

Amaravati vs Rayalaseema
అమరావతి వర్సెస్ రాయలసీమ (Source : Eenadu)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 20, 2026 at 5:09 PM IST

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Amaravati vs Rayalaseema : డబ్ల్యూఏపీఎల్​లో అమరావతి ఈ ఛాంపియన్స్ వరుసగా రెండో విజయం నమోదు చేసింది. తాజాగా రాయలసీమ జెన్ స్టార్స్​తో జరిగిన ఉత్కంఠభరిత మ్యాచ్​లో అమరావతి జట్టు 7 పరుగుల తేడాతో నెగ్గింది. ఈ ఛాంపియన్స్ నిర్దేశించిన 164 పరుగుల ఛేదనలో రాయలసీమ ఓవర్లన్నీ ఆడి 9 వికెట్లు కోల్పోయి 156 స్కోర్​కు పరిమితమైంది. సాయి పూజిత నాలుగు వికెట్లతో రాణించగా, కండ్రేగుల దేవిక 2, సాయి దీప్తి, తరణి జోషి తలో 1 వికెట్ దక్కించుకున్నారు.

అంతకుముందు బ్యాటింగ్ చేసిన ఈ ఛాంపియన్స్ 20 ఓవర్లలో 163-3 స్కోర్ చేసింది. ఓపెనర్ లక్ష్మి (50) హాఫ్ సెంచరీతో రాణించింది. కెప్టెన్ నీరగట్టు అనూష (46 పరుగులు) ఆకట్టుకోగా, కాట్రగడ్డ దీక్ష (48 పరుగులు, 22 బంతుల్లో) ధనాధన్ ఇన్నింగ్స్​తో చెలరేగింది. రాయలసీమ బౌలర్లలో పూజిత, అనుష చెరో 1 వికెట్ పడగొట్టారు..

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AMARAVATI VS RAYALASEEMA
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