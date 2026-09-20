అమరావతి ఈ ఛాంపియన్స్ భారీ స్కోర్- రాణించిన బ్యాటర్లు
ఆంధ్ర మహిళల ప్రీమియర్ లీగ్- అమరావతి ఈ ఛాంపియన్స్ x రాయలసీమి జెన్ స్టార్స్ మ్యాచ్
అమరావతి vs రాయలసీమ (Source : ETV Bharat)
Published : September 20, 2026 at 3:08 PM IST
Amaravati E Champions vs Rayalaseema Xen Stars : అంధ్ర మహిళల ప్రీమియర్ లీగ్లో అమరావతి ఈ ఛాంపియన్స్ వరుసగా రెండో మ్యాచ్లోనూ బ్యాటింగ్లో అదరగొట్టింది. ఆదివారం మంగళగిరి వేదికగా రాయలసీమ జెన్ స్టార్స్తో జరిగిన మ్యాచ్లో తొలుత బ్యాటింగ్ చేసిన అమరావతి 20 ఓవర్లలో 163-3 స్కోర్ చేసింది. ఓపెనర్ లక్ష్మి (50) హాఫ్ సెంచరీతో రాణించింది. కెప్టెన్ నీరగట్టు అనూష (46 పరుగులు) ఆకట్టుకోగా, కాట్రగడ్డ దీక్ష (48 పరుగులు, 22 బంతుల్లో) ధనాధన్ ఇన్నింగ్స్తో చెలరేగింది. రాయలసీమ బౌలర్లలో పూజిత, అనుష చెరో 1 వికెట్ దక్కించుకున్నారు.