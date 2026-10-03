రెజ్లింగ్లో భారత్కు పసిడి పతకం- వరల్డ్ ఛాంపియన్ను ఓడించిన అమన్
ఆసియా క్రీడల్లో భారత్ ఖాతాలో మరో గోల్డ్ మెడల్- రెజ్లింగ్లో విజయం సాధించిన అమన్ సెహ్రావత్
Published : October 3, 2026 at 3:23 PM IST
Aman Sehrawat Gold Medal : భారత రెజ్లర్ అమన్ సెహ్రావత్ ఆసియా క్రీడల్లో పసిడి పతకం సాధించాడు. శనివారం జరిగిన 57 కేజీల ఫ్రీస్టైల్ రెజ్లింగ్ ఈవెంట్లో అతడు నార్త్ కొరియా రెజ్లర్, వరల్డ్ ఛాంపియన్ హన్ చాంగ్ సంగ్ను 11-7 తేడాతో ఓడించి స్వర్ణం పట్టేశాడు. కాగా, అతడు 2023 హంగ్జౌ ఆసియా క్రీడల్లో ఇదే విభాగంలో బ్రాంజ్ మెడల్ దక్కించుకున్నాడు. ఇక 2024 పారిస్ ఒలింపిక్స్లోనూ అమన్ కాంస్యం నెగ్గాడు.
అలాగే ఈ విజయంతో అమన్ అరుదైన ఘనత సాధించాడు. ఆసియా క్రీడల 57 కేజీల ఫ్రీ స్టైల్ ఈవెంట్లో స్వర్ణ పతకం నెగ్గిన భారత తొలి రెజ్లర్గా రికార్డులకెక్కాడు. గతంలో ఏ అథ్లెట్ కూడా ఈ విభాగంలో భారత్కు పసిడి పతకం రాలేదు.
రెజ్లింగ్లోనే కాంస్యం మిస్
మరోవైపు రెజ్లింగ్లోనే బ్రాంజ్ మెడల్ వచ్చే అవకాశం త్రుటిలో చేజారింది. ఇవాళ కాంస్య పతక పోరులో బరిలోకి దిగిన భారత రెజ్లర్ సాగర్ జగ్లాన్ ఓడిపోయాడు. 73 కేజీల ఫ్రీ స్టైల్ విభాగంలో సాగర్ కజకిస్థాన్కు చెందిన రెజ్లర్ నుర్కోజా కైపోనవ్ను ఢీ కొట్టాడు. ఈ పోరులో 30 సెకన్లలోనే సాగర్ కిందపడిపోయి పరాజయం పాలయ్యాడు. దీంతో అతడికి కాంస్యం చేజారింది.
నాలుగో గోల్డ్
ఈరోజు భారత్కు ఇది నాలుగో గోల్డ్ మెడల్ కావడం విశేషం. ఈ ఈవెంట్కు ముందు భారత్ మహిళల వ్యక్తిగత రికర్వ్ విభాగంలో కుంకుమ్ మహోద్ పసిడి ముద్దాడింది. దక్షిణ కొరియాకు చెందిన ఓ యెజిన్తో జరిగిన ఫైనల్లో 5- 5తో స్కోర్ సమమైనా షూట్ఔట్లో కంకుమ్ విజయం సాధించింది. ఆ తర్వాత కొద్ది సేపటికే గోల్ఫ్లో మెడల్ వచ్చింది. మహిళా గోల్ఫర్ ప్రణవి ఉర్స్ స్వర్ణ పతకం అందుకుంది.
AMAN IS ASIAN GAMES CHAMPION! 🥇🥹 pic.twitter.com/jFCw2ZMXA3— The Khel India (@TheKhelIndia) October 3, 2026
క్రికెట్లోనూ స్వర్ణ పతకం
ఇక పురుషుల క్రికెట్లోనూ భారత్ జట్టు కూడా గోల్డ్ మెడల్ సాధించింది. ఫైనల్లో పాకిస్థాన్పై 19 పరుగుల తేడాతో శ్రేయస్ సేన నెగ్గింది. దీంతో ఆసియా క్రీడల్లో వరుసగా రెండోసారి టీమ్ఇండియా పసిడి పతకం ముద్దాడింది. 2023 హాంగ్జౌ క్రీడల్లోనూ భారత్కు స్వర్ణం వచ్చింది.
ఇండియా మెడల్స్
కాగా, ప్రస్తుత విజయంతో ఈ క్రీడల్లో భారత్కు 20వ పసిడి పతకం వచ్చింది. ఓవరాల్గా ఇప్పటిదాకా 86 పతకాలు భారత్ ఖాతాలో ఉన్నాయి. ఇందులో 26 రజతాలు, 36 కాంస్య పతకాలు ఉన్నాయి. దీంతో పతకాల పట్టికలో భారత్ ప్రస్తుతం ఐదో స్థానంలో కొనసాగుతోంది.
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