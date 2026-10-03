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రెజ్లింగ్​లో భారత్​కు పసిడి పతకం- వరల్డ్​ ఛాంపియన్​ను ఓడించిన అమన్

ఆసియా క్రీడల్లో భారత్ ఖాతాలో మరో గోల్డ్ మెడల్- రెజ్లింగ్​లో విజయం సాధించిన అమన్ సెహ్రావత్

Aman Sehrawat
అమన్ సెహ్రావత్ (ఫైల్) (Source : IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : October 3, 2026 at 3:23 PM IST

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Aman Sehrawat Gold Medal : భారత రెజ్లర్​ అమన్ సెహ్రావత్ ఆసియా క్రీడల్లో పసిడి పతకం సాధించాడు. శనివారం జరిగిన 57 కేజీల ఫ్రీస్టైల్ రెజ్లింగ్ ఈవెంట్​లో అతడు నార్త్ కొరియా రెజ్లర్, వరల్డ్ ఛాంపియన్​ హన్ చాంగ్ సంగ్​ను 11-7 తేడాతో ఓడించి స్వర్ణం పట్టేశాడు. కాగా, అతడు 2023 హంగ్జౌ ఆసియా క్రీడల్లో ఇదే విభాగంలో బ్రాంజ్ మెడల్ దక్కించుకున్నాడు. ఇక 2024 పారిస్ ఒలింపిక్స్​లోనూ అమన్ కాంస్యం నెగ్గాడు.

అలాగే ఈ విజయంతో అమన్ అరుదైన ఘనత సాధించాడు. ఆసియా క్రీడల 57 కేజీల ఫ్రీ స్టైల్ ఈవెంట్​లో స్వర్ణ పతకం నెగ్గిన భారత తొలి రెజ్లర్​గా రికార్డులకెక్కాడు. గతంలో ఏ అథ్లెట్ కూడా ఈ విభాగంలో భారత్​కు పసిడి పతకం రాలేదు.

రెజ్లింగ్​లోనే కాంస్యం మిస్
మరోవైపు రెజ్లింగ్​లోనే బ్రాంజ్ మెడల్ వచ్చే అవకాశం త్రుటిలో చేజారింది. ఇవాళ కాంస్య పతక పోరులో బరిలోకి దిగిన భారత రెజ్లర్ సాగర్ జగ్లాన్ ఓడిపోయాడు. 73 కేజీల ఫ్రీ స్టైల్ విభాగంలో సాగర్ కజకిస్థాన్​కు చెందిన​ రెజ్లర్ నుర్కోజా కైపోనవ్​ను ఢీ కొట్టాడు. ఈ పోరులో 30 సెకన్లలోనే సాగర్ కిందపడిపోయి పరాజయం పాలయ్యాడు. దీంతో అతడికి కాంస్యం చేజారింది.

నాలుగో గోల్డ్
ఈరోజు భారత్​కు ఇది నాలుగో గోల్డ్ మెడల్ కావడం విశేషం. ఈ ఈవెంట్​కు ముందు భారత్ మహిళల వ్యక్తిగత రికర్వ్ విభాగంలో కుంకుమ్ మహోద్ పసిడి ముద్దాడింది. దక్షిణ కొరియాకు చెందిన ఓ యెజిన్‌తో జరిగిన ఫైనల్లో 5- 5తో స్కోర్ సమమైనా షూట్​ఔట్​లో కంకుమ్ విజయం సాధించింది. ఆ తర్వాత కొద్ది సేపటికే గోల్ఫ్​లో మెడల్ వచ్చింది. మహిళా గోల్ఫర్​ ప్రణవి ఉర్స్​ స్వర్ణ పతకం అందుకుంది.

క్రికెట్​లోనూ స్వర్ణ పతకం
ఇక పురుషుల క్రికెట్​లోనూ భారత్​ జట్టు కూడా గోల్డ్ మెడల్ సాధించింది. ఫైనల్​లో పాకిస్థాన్​పై 19 పరుగుల తేడాతో శ్రేయస్ సేన నెగ్గింది. దీంతో ఆసియా క్రీడల్లో వరుసగా రెండోసారి టీమ్ఇండియా పసిడి పతకం ముద్దాడింది. 2023 హాంగ్జౌ క్రీడల్లోనూ భారత్​కు స్వర్ణం వచ్చింది.

ఇండియా మెడల్స్
కాగా, ప్రస్తుత విజయంతో ఈ క్రీడల్లో భారత్​కు 20వ పసిడి పతకం వచ్చింది. ఓవరాల్​గా ఇప్పటిదాకా 86 పతకాలు భారత్ ఖాతాలో ఉన్నాయి. ఇందులో 26 రజతాలు, 36 కాంస్య పతకాలు ఉన్నాయి. దీంతో పతకాల పట్టికలో భారత్ ప్రస్తుతం ఐదో స్థానంలో కొనసాగుతోంది.

పాకిస్థాన్​పై టీమ్ఇండియా విక్టరీ- పసిడి పతకం మనదే

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GOLD MEDALS FOR INDIA
రెజ్లింగ్​లో భారత్​కు ఎన్ని మెడల్స్
ఆసియా క్రీడల్లో భారత్​ పతకాల సంఖ్య
రెజ్లింగ్​లో భారత్ గోల్డ్ మెడల్స్
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