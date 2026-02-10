యూఏఈపై 10 వికెట్ల తేడాతో న్యూజిలాండ్ విజయం
Published : February 10, 2026 at 6:33 PM IST
UAE Vs New Zealand : టీ20 వరల్డ్ కప్లో భాగంగా యూఏఈతో జరిగిన మ్యాచ్లో న్యూజిలాండ్ 10 వికెట్ల తేడాతో విజయం సాధించింది. 174 పరుగుల లక్ష్యాన్ని 15.2 ఓవర్లలో వికెట్లేమీ కోల్పోకుండానే ఛేదించింది. టిమ్ సిఫర్ట్ (89*), ఫిన్ అలెన్ (84*) ఇద్దరూ పోటీ పడి ఆడారు. తొలుత బ్యాటింగ్ చేసిన యూఏఈ నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో ఆరు వికెట్ల నష్టానికి 173 పరుగులు చేసింది. మహమ్మద్ వాసీం (66*), అలీషాన్ షరాఫు (55) రాణించారు.