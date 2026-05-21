ETV Bharat / sports

IPLలో ఆల్​టైమ్ రికార్డ్- 19ఏళ్ల చరిత్రలో నయా బెంచ్​మార్క్- ఇది మీకు తెలుసా?

ముంబయిపై 4 వికెట్ల తేడాతో నెగ్గిన కోల్​కతా- మ్యాచ్​ అనంతరం నమోదైన అరుదైన ఫీట్- 10ఏళ్ల రికార్డ్ బ్రేక్

All Time Record in IPL
All Time Record in IPL (Source : Associated Press)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : May 21, 2026 at 2:53 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

IPL Records 2026 : ఈడెన్ గార్డెన్స్ వేదికగా బుధవారం జరిగిన మ్యాచ్​లో ముంబయి ఇండియన్స్​పై కోల్​కతా నైట్​రైడర్స్​ విజయం సాధించింది. 148 పరుగుల లక్ష్యాన్ని కోల్​కతా విజయవంతంగా ఛేదించింది. దీంతో ప్లేఆఫ్స్​ రేసులో కోల్​కతా ఉండడంతోపాటు ఐపీఎల్ చరిత్రలో ఆల్​టైమ్ రికార్డ్ నమోదైంది. అయితే ఈ రికార్డు కేకేఆర్​కు సంబంధించిందో లేదా ముంబయి ఇండియన్స్​కు చెందినదో కాదు. మరి అదేంటంటే?

19ఏళ్లలో సరికొత్త బెంచ్​మార్క్!
తాజా మ్యాచ్​తోపాటు ఈ సీజన్​లో ఇప్పటిదాకా 65 మ్యాచ్​లు ముగిశాయి. ఇందులో 42 మ్యాచ్​ల్లో ఛేజింగ్ చేసిన జట్లే విజయం సాధించాయి. ఐపీఎల్​లో ఇది ఆల్​టైమ్ రికార్డు. ఒక సీజన్​లో ఛేజింగ్​లో అత్యధిక విజయాలు నమోదైన ఎడిషన్​గా ఐపీఎల్​ 2026 నిలిచింది. గతంలో సింగిల్ ఎడిషన్​లో 41 మ్యాచ్​ల్లో ఛేజింగ్ చేసిన జట్లు విజయం సాధించాయి. 2016లో ఈ ఫీట్ నమోదైంది. ఆ తర్వాత మళ్లీ ఈ రేంజ్​లో లక్ష్యాన్ని ఛేదించిన సందర్భాలు ఇదే సీజన్​లో నమోదు అయ్యాయి.ఇక ఓవరాల్​గా ఈ సీజన్​ మినహాయిస్తే, 18ఏళ్ల ఐపీఎల్ హిస్టరీలో కేవలం రెండు ఎడిషన్లలోనే 40+ సార్లు ఛేజింగ్ జట్లు నెగ్గాయి. 2011లో 40సార్లు, 2016లో 41సార్లు ఇది జరిగింది. ఇక ఈ సీజన్​లో లీగ్ దశలో ఇంకో 5, అలాగే ప్లేఆఫ్స్​లో నాలుగు మ్యాచ్​లు మిగిలి ఉన్నాయి. దీంతో ఈ సంఖ్య మరింత పెరిగే అవకాశం ఉంది.

40+సార్లు ఛేజింగ్ చేసిన జట్లు విజయం సాధించిన సందర్భాలు

  • 2011 ఎడిషన్​లో - 40 సార్లు
  • 2016 ఎడిషన్​లో - 41 సార్లు
  • 2026 ఎడిషన్​లో - 42 సార్లు

మెరుపులే మెరుపులు
ఈ ఎడిషన్​లో తొలుత భారీ స్కోర్లు నమోదయ్యాయి. 220+ టార్గెట్​లను కూడా పలు జట్లు ఛేదించి ఆడియెన్స్​కు ఎంటర్టైన్మెంట్ అందించాయి. ఆ తర్వాత క్రమంగా లో స్కోరింగ్ మ్యాచ్​లు కూడా బాగానే అలరిస్తున్నాయి. తాజాగా జరిగిన కేకేఆర్- ముంబయి మ్యాచ్​ కూడా స్వల్ప స్కోరైనా అలరించింది. 148 పరుగుల లక్ష్యాన్ని ఛేదించేందుకు కోల్​కతా చెమటోడ్చింది.

TAGGED:

ALL TIME RECORDS IN IPL
CHASING RECORDS IN IPL
IPL 2026

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.