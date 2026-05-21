IPLలో ఆల్టైమ్ రికార్డ్- 19ఏళ్ల చరిత్రలో నయా బెంచ్మార్క్- ఇది మీకు తెలుసా?
ముంబయిపై 4 వికెట్ల తేడాతో నెగ్గిన కోల్కతా- మ్యాచ్ అనంతరం నమోదైన అరుదైన ఫీట్- 10ఏళ్ల రికార్డ్ బ్రేక్
Published : May 21, 2026 at 2:53 PM IST
IPL Records 2026 : ఈడెన్ గార్డెన్స్ వేదికగా బుధవారం జరిగిన మ్యాచ్లో ముంబయి ఇండియన్స్పై కోల్కతా నైట్రైడర్స్ విజయం సాధించింది. 148 పరుగుల లక్ష్యాన్ని కోల్కతా విజయవంతంగా ఛేదించింది. దీంతో ప్లేఆఫ్స్ రేసులో కోల్కతా ఉండడంతోపాటు ఐపీఎల్ చరిత్రలో ఆల్టైమ్ రికార్డ్ నమోదైంది. అయితే ఈ రికార్డు కేకేఆర్కు సంబంధించిందో లేదా ముంబయి ఇండియన్స్కు చెందినదో కాదు. మరి అదేంటంటే?
19ఏళ్లలో సరికొత్త బెంచ్మార్క్!
తాజా మ్యాచ్తోపాటు ఈ సీజన్లో ఇప్పటిదాకా 65 మ్యాచ్లు ముగిశాయి. ఇందులో 42 మ్యాచ్ల్లో ఛేజింగ్ చేసిన జట్లే విజయం సాధించాయి. ఐపీఎల్లో ఇది ఆల్టైమ్ రికార్డు. ఒక సీజన్లో ఛేజింగ్లో అత్యధిక విజయాలు నమోదైన ఎడిషన్గా ఐపీఎల్ 2026 నిలిచింది. గతంలో సింగిల్ ఎడిషన్లో 41 మ్యాచ్ల్లో ఛేజింగ్ చేసిన జట్లు విజయం సాధించాయి. 2016లో ఈ ఫీట్ నమోదైంది. ఆ తర్వాత మళ్లీ ఈ రేంజ్లో లక్ష్యాన్ని ఛేదించిన సందర్భాలు ఇదే సీజన్లో నమోదు అయ్యాయి.ఇక ఓవరాల్గా ఈ సీజన్ మినహాయిస్తే, 18ఏళ్ల ఐపీఎల్ హిస్టరీలో కేవలం రెండు ఎడిషన్లలోనే 40+ సార్లు ఛేజింగ్ జట్లు నెగ్గాయి. 2011లో 40సార్లు, 2016లో 41సార్లు ఇది జరిగింది. ఇక ఈ సీజన్లో లీగ్ దశలో ఇంకో 5, అలాగే ప్లేఆఫ్స్లో నాలుగు మ్యాచ్లు మిగిలి ఉన్నాయి. దీంతో ఈ సంఖ్య మరింత పెరిగే అవకాశం ఉంది.
40+సార్లు ఛేజింగ్ చేసిన జట్లు విజయం సాధించిన సందర్భాలు
- 2011 ఎడిషన్లో - 40 సార్లు
- 2016 ఎడిషన్లో - 41 సార్లు
- 2026 ఎడిషన్లో - 42 సార్లు
మెరుపులే మెరుపులు
ఈ ఎడిషన్లో తొలుత భారీ స్కోర్లు నమోదయ్యాయి. 220+ టార్గెట్లను కూడా పలు జట్లు ఛేదించి ఆడియెన్స్కు ఎంటర్టైన్మెంట్ అందించాయి. ఆ తర్వాత క్రమంగా లో స్కోరింగ్ మ్యాచ్లు కూడా బాగానే అలరిస్తున్నాయి. తాజాగా జరిగిన కేకేఆర్- ముంబయి మ్యాచ్ కూడా స్వల్ప స్కోరైనా అలరించింది. 148 పరుగుల లక్ష్యాన్ని ఛేదించేందుకు కోల్కతా చెమటోడ్చింది.